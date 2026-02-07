تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1

يرى شارل لوكلير، سائق فيراري، أن قوانين وحدات الطاقة الجديدة التي تم تطبيقها في الفورمولا 1 تطلبت عملية تعلّم ضخمة له وللفريق، واصفاً هذه المرحلة بأنها "أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1".

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

بموجب القوانين الجديدة، تم إلغاء وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش" وزيادة قوة وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" من 120 كيلوواط إلى 350 كيلوواط، ما أرسى توازناً بنسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي في وحدات الطاقة. 

ويُعد هذا من أكثر الخطوات جذرية التي اتخذتها الفورمولا 1 في مسارها نحو التحول الكهربائي.

وقد استعدّت فيراري لهذا التغيير الواسع منذ فترة طويلة. إذ أوقفت سكوديريا التطويرات الانسيابية على سيارة الموسم الماضي في نهاية أبريل، وحوّلت كامل تركيزها إلى سيارة 2026 ووحدة الطاقة الجديدة الخاصة بها.

وقد تم الكشف عن السيارة الجديدة الشهر الماضي، حيث أجرى لوكلير ولويس هاميلتون أول اختبار تمهيدي في فيورانو، تلاه عدة أيام إيجابية للفريق في برشلونة.

وأكد لوكلير أن هذه العملية تمثل تحولاً غير مسبوق للسائقين أيضاً.

حيث قال السائق المونغاسكي: "أعتقد أن هذا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1. ولهذا السبب هو مثير بشكل خاص".

وأكمل: "منذ أن وصلت إلى الفورمولا 1، كان هناك تحول تقني كبير من 2021 إلى 2022، لكن هذا لا يُقارن إطلاقاً بما يحدث الآن". 

وأردف: "علينا عملياً إعادة تعلم جزء كبير من البرمجة. نحتاج إلى فهم الحزمة بشكل أفضل بكثير حتى نتمكن من استخراج أقصى فائدة منها".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

وبحسب لوكلير، سيكون للتغييرات تأثيرات كبيرة ليس فقط على الجانب التقني، بل أيضاً على أسلوب القيادة نفسه.

فقال: "سيكون لها تأثير في مجالات عديدة، من أسلوب قيادتنا إلى إدارة السباق. إنه تحدٍّ كبير، لكن هذا أكثر ما يثير حماسي!".

وسلّط لوكلير الضوء على حجم العمل المكثّف الذي يجري خلف الكواليس في فيراري، مضيفاً أن اختبار القوانين الجديدة على الحلبة لأول مرة كان لحظة خاصة بالنسبة له.

حيث اختتم كلامه: "بعد كل هذا البحث، كنت أتطلع أخيراً لتجربة كل ذلك في ظروف واقعية ومعرفة كيف سيبدو الشعور. كان الأمر مثيراً للغاية".

