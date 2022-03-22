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لوكلير ألقى بمزحة حيال مشكلة في محرك فيراري خلال اللفة الأخيرة من سباق البحرين

ألقى شارل لوكلير الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي لموسم 2022 في الفورمولا واحد، بمزحة مع مهندسي فريقه فيراري، مفادها بأنه تعرض لمشكلة غير متوقعة في محركه.

لوكلير ألقى بمزحة حيال مشكلة في محرك فيراري خلال اللفة الأخيرة من سباق البحرين

قدم أصيل موناكو سباقاً خالياً من الأخطاء في البحرين حيث قاد فريقه فيراري لتحقيق الثنائية مع زميله كارلوس ساينز.

وبعد تحقيق قطب الانطلاق الأول، تصدر لوكلير ركب المنافسة منذ البداية حتى النهاية، وصدّ هجمات منافسه ماكس فيرشتابن ليحرز الفوز.

وقدم سائق فيراري انطلاقة مثالية بعد إعادة انطلاقة السباق بسبب سيارة الأمان ليبني مجدداً فارقاً في الصدارة.

لكن وعند الاقتراب من المنعطف 13 في اللفة الأخيرة، ومع ذكريات انسحابه في 2019، ألقى لوكلير مزحة على اللاسلكي مع فريقه.

حيث قال مبتسماً بعد السباق: "ألقيت مزحة على اللاسلكي في اللفة الأخيرة، قلتُ أنني أشعر بوجود أمر غريب في المحرك".

وأكمل: "أنا واثق أنني تسببت بسكتة قلبية لبعض المهندسين! لكن كل شيء كان جيداً. لذا نعم، أنا مسرور للغاية بإكمال السباق بهذه الطريقة".

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وفي 2019، كان لوكلير يسير على طريق تحقيق الفوز وهو في الصدارة، لكن قبل عشر لفات من النهاية خسر طاقة محركه بشكل مفاجئ.

وتراجعت وتيرته بشكل كبير ليلحق به لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس. وأنهى السباق ثالثاً.

شارل لوكلير، فيراري يحتفل مع فريقه بالفوز في البحرين

شارل لوكلير، فيراري يحتفل مع فريقه بالفوز في البحرين

تصوير: صور موتورسبورت

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