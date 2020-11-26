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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

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لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا
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تعهّد شارل لوكلير بالتعلّم من الخطأ الذي ارتكبه في اللفّة الأخيرة من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد والذي كلّفه منصّة التتويج، قائلًا أنّه "أفرط في التفاؤل".

كان لوكلير يتّجه لتحقيق المركز الثالث في سباق تركيا قبل أسبوعين بالدخول إلى المنعطفات الأخيرة، لكنّه ارتكب خطأً بعد أن تجاوز سائق ريسينغ بوينت.

إذ بعد أن تجاوزه في المنعطف الـ 11، أخطأ لوكلير في الكبح وأغلق مكابحه عند المنعطف التالي وانزلق.

ولم يسمح ذلك لبيريز باستعادة مركزه فحسب، بل فتح ذلك الباب أمام سيباستيان فيتيل زميل لوكلير في فيراري باقتناص المركز الثالث.

وعبر لوكلير خطّ النهاية رابعًا وأطلق سلسلة من الرسائل الغاضبة عبر اللاسلكي لام فيها نفسه على الخطأ "الغبيّ" الذي ارتكبه.

وقال لوكلير عشيّة انطلاق جائزة البحرين الكبرى: "بالنظر إلى ما حدث، فقد كان هناك جانبان. الأوّل هو أنّني أفرطت في التفاؤل، والثاني هو أنّني أخطأت نقطة كبحي قليلًا".

وأضاف: "كما أنّ السيارة كانت متّسخة جدًا جدًا، لذا كنت أحاول النظر في المرايا ولم يكن بوسعي رؤية أيّ شيء حولي".

وأكمل: "مهما يكن، أعتقد بأنّه في النهاية كان عليّ ترك هامشٍ أكبر قليلًا، وكنت أمام سيرجيو في جميع الأحوال بالوصول إلى نقطة الكبح".

ومثّلت نتيجة سباق تركيا دفعة بالنسبة لفرص فيراري في تحسين موقعها في بطولة الصانعين، حيث أنهت واقعيًا فرص ألفا تاوري في اللحاق بها ضمن المعركة على المركز السادس.

كما أصبحت فيراري متأخّرة بستّ نقاطٍ فقط عن رينو في المركز الخامس مع بقاء ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، وبعيدة بـ 24 نقطة عن ريسينغ بوينت صاحبة المركز الثالث.

وقال لوكلير أنّ إكمال الموسم في المركز الثالث يُعدّ "هدف فيراري بالتأكيد" في المراحل الأخيرة، لكنّه قبل بأنّه سيكون من الصعب أن ينجح الفريق في فعل ذلك.

وقال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّ ذلك سيكون صعبًا جدًا بشكلٍ واقعي".

وأضاف: "نحتاج للحصول على ثلاث عطل نهاية أسبوع مثاليّة. لذا نحتاج للتركيز على أنفسنا ورؤية إن كان بوسعنا فعل ذلك أم لا".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّ ذلك لن يعتمد على جودة عملنا فقط، بل مدى ثبات أدائنا في الجولات الثلاث المقبلة".

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الكاتب مروان الوافي

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