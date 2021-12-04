لوكلير "أغمض عينيه" في المنعطف الـ 22 بعد حادث التجارب الحرّة

اعترف لوكلير أنّه تعيّن عليه إعادة بناء ثقته خلال مجريات السبت بعد حادث الأمس، خاصة عند المنعطف الـ 22.

وقال أنّه ضغط بأقصى قوّته في لفّته الأخيرة في القسم الثالث، وبالرغم من أنّه كاد أن يخرج عن المسار مجدّدًا، فإنّه كسب عُشرين من الثانية بالمقارنة مع لفّاته السابقة ليضمن المركز الرابع على شبكة الانطلاق.

وقال سائق فيراري: "لا أعتقد بأنّنا كنّا لنتوقّع أيّ شيء أكثر من هذه النتيجة. كانت اللفّة جيّدة جدًا، على الحدود القصوى".

وأضاف: "أغمضت عينيّ نوعًا ما عند المنعطف الـ 22 خلال لفّتي السريعة، ونجح ذلك. كانت لفّة جيّدةً جدًا، وأنا سعيدٌ جدًا بالانطلاق من المركز الرابع غدًا".

وأكمل: "ذلك مجرّد تعبير بالنسبة لإغماض عينيّ، أنا متأكّدٌ من أنّهما كانتا مفتوحتين! لكن أجل، فقدت السيطرة على القسم الخلفي واعتقدت بأنّها النهاية مثلما حدث بالأمس. لكنّني أبقيت السيارة على الحلبة هذه المرّة. كنت سعيدًا جدًا بذلك".

واعترف لوكلير أنّ إعادة بناء ثقته كانت حاسمة في حصّة التصفيات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الثقة في حلبات الشوارع هي التي تُحدث الفارق في النهاية. في كلّ مرّة تمكّنا فيها من الحصول على سيارة تمنحني الثقة، وهو ما كان صعبًا للغاية هنا، خاصة بعد ما حدث بالأمس".

وأكمل: "تعيّن عليّ فعل ذلك عبر خطوات منذ اللفّات الأولى في التجارب الحرّة الثالثة حتّى اللفّة الأخيرة في القسم الثالث. لو نظرنا إلى المنعطف الـ 22، فلم أتمتّع بثقة عالية جدًا عنده طوال اليوم بالنظر إلى ما حدث بالأمس، كسبت حوالي عُشرين من الثانية هناك في لفّتي الأخيرة".

واعترف لوكلير أنّه عانى مثل زميله كارلوس ساينز الإبن على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني، لكن ليس بذات السوء مثل الإسباني الذي سيتعيّن عليه التعافي من المركز الـ 15 الذي سينطلق منه.

كما أشار لوكلير إلى أنّه لم يكن في أفضل حواله صباح السبت: "كانت قدمي تؤلمني هذا الصباح، وكذلك رأسي، لكن ليس لدرجة سيّئة".