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لوكلير: أعتقد أنه لم يعد لدينا أفضل هيكل للسيارة بعد الآن

تحدث سائق فيراري شارل لوكلير إلى وسائل الإعلام عقب جائزة أذربيجان الكبرى، مؤكدًا أن فريقه لم يعد يمتلك أفضل هيكل سيارة في الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

شارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

وأشار السائق المونغاسكي إلى أن الانطلاقة السيئة جعلت سباقه صعبًا، وسلط الضوء على تراجع أداء سيارة فيراري مقارنة بالتقدم الذي حققه منافسوها.

وقال لوكلير، الذي كان متفائلًا بعد تأهله ثانيًا لكنه وجد أن الفريق لم يكن قادرًا على منافسة ريد بُل ومرسيدس من حيث وتيرة السباق، إن الوقت الذي خسره في اللحظات الأولى أربك استراتيجيته بالكامل.

وتقييمًا لوضع الفريق الإيطالي في باكو، شارك لوكلير أفكاره بعد السباق، قائلًا: "أعتقد أننا لم نكن في مستوى جيد بالتأكيد مقارنة بمرسيدس وريد بُل، ليس فقط من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة، وإنما أيضًا من ناحية وتيرة السباق بشكل عام".

وأضاف: "كنا قادرين أحيانًا على التسابق جنبًا إلى جنب مع مكلارين، لكن كانت لدينا انطلاقة سيئة جدًا، وللأسف، أثر ذلك بالكامل على بقية سباقنا".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "إنه أمر مؤسف حقًا. كنت متفائلًا بعد حصولي على المركز الثاني، لكن لكي نكون واقعيين، كنا نعلم بالفعل أننا مقبلون على سباق صعب اليوم".

وبينما أقر لوكلير بأن هناك حلبات ستكون أكثر ملاءمة لفيراري خلال الجولات المتبقية من الموسم، قدم أيضًا بعض النقد الذاتي بشأن الفريق وتطرق إلى معدل التطور الذي أظهره منافسوهم. ومع إشارته إلى أن السيارة تتأخر من حيث الأداء في المنعطفات وأداء الهيكل، علق لوكلير على المستقبل قائلًا: "أعتقد أنه ستكون هناك حلبات تناسبنا، لكن علينا أن نكون واقعيين".

واختتم: "حققت مكلارين وريد بُل خطوات هائلة إلى الأمام. وأعتقد أيضًا أن مرسيدس حققت تقدمًا كبيرًا. وبالتالي، لا أعتقد أننا ما زلنا نمتلك أفضل هيكل للسيارة - وهو أمر كنا نمتلكه في مرحلة ما من الموسم. وهذه بالتأكيد منطقة نحتاج إلى العمل عليها".

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