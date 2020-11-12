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لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020

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لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020

يعتقد شارل لوكلير سائق فيراري بأنّه بات سائقًا أفضل على مدار موسم 2020 الصعب على فريقه الإيطالي.

قال لوكلير بأنّه تعلّم التحلّي بالصبر، وحسّن من مهارات إدارته للإطارات وبات أقرب لفريقه بعد تجاوز "اللحظات الأصعب" في هذا الموسم المليء بالمشاكل.

بعدما برهن على أنّ بمقدوره الفوز بالسباقات في 2019، عانى لوكلير في بعض الأحيان من أجل المرور إلى القسم الثالث للتصفيات هذا العام، وذلك بعد تهاوي أداء فيراري على نحوٍ كبير.

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مع ذلك، يحتل المونغاسكي حاليًا المركز الخامس في ترتيب السائقين، بعدما تفوّق بأريحية من ناحية الأداء على زميله سيباستيان فيتيل الذي سيغادر صفوف القلعة الحمراء نهاية هذا الموسم.

"أنا سعيد وراضٍ بالطريقة التي تحسّنت بها كسائق منذ بداية الموسم" قال لوكلير.

وأضاف: "ولا سيّما من ناحية إدارة الإطارات، حيث أعتقد بأنّ تلك كانت إحدى نقاط ضعفي العام الماضي. بذلت مجهودًا كبيرًا في ذلك الجانب، ويبدو بأنّني أصبحت أفضل الآن".

وتابع: "ذلك أمر إيجابي، ومن ثم كذلك أرى بأنّ أحلك اللحظات هي التي تقرّبك أكثر من الأشخاص الذين تعمل معهم، إذ أعتقد بأنّ ذلك بالفعل هو ما يحدث. لذلك فإنّنا نحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان من أجل العودة إلى الموقع الذي نرغبه".

وأكمل: "ما يحدث يخلق روابط قوية بيني وبين مستقبلي مع الفريق. وهذا أمر جيد. آمُل أن ينتهي ذلك الوضع الصعب في أسرع وقت ممكن".

وعند سؤاله إذا ما كان تعلّم أمورًا أكثر مع سيارة أقل تنافسية من واحدة سريعة، اعترف لوكلير أنّه من المستحيل الحكم على أمر كهذا.

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فقال: "في الحقيقة، السيارة أضعف هذا الموسم، لذلك لا يُمكنني أن أتحدث عمّا كان ليحدث لو كانت أفضل. لكن على أيّة حال، أعتقد بأنّ ذلك جعلني سائقًا أفضل بالتأكيد، حيث وجدت الإصرار الضروري بطرق أخرى عبر التركيز على نفسي ومحاولة التحسّن، حتى لو كان ذلك ليس من أجل المنافسة على منصّات التتويج أو الفوز، بل كنا ننافس على مراكز أقل".

وأردف: "ومن ثمّ من ناحية الصبر، لا أعتقد بأنّني كنت شخصًا صبورًا للغاية في الماضي، لكنني الآن مضطر للتواجد في ذلك الوضع الحالي، حيث أشعر بأنّني تحسّنت في ذلك الجانب أيضاً".

واختتم: "أصبحت سائقًا أقوى بكل تأكيد مما كانت في بداية الموسم. لكنّ مقاربتي لم تتغير في الحقيقة، حيث أنّني في النهاية أحاول تحليل نقاط ضعفي وتحسين نفسي في هذه الجوانب".

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