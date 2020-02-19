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لوكلير: أزمنة اليوم الأوّل تعكس مقاربة فيراري الجديدة

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لوكلير: أزمنة اليوم الأوّل تعكس مقاربة فيراري الجديدة
من قبل:
19-02-2020

قال شارل لوكلير أنّ فريقه فيراري "غيّر مقاربته بعض الشيء" للتجارب الشتويّة بعد أن أكمل اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الأولى لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد في المركز الـ 11.

أكمل لوكلير، الذي تلقّى مكالمة هاتفيّة على الساعة الـ 6:45 صباحًا لتعويض زميله سيباستيان فيتيل المريض في اليوم الأوّل، ما مجموعه 131 لفّة وتأخّر بأكثر من ثانية عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حقّق الزمن الأسرع.

ومثّل ذلك تباينًا واضحًا مع نتيجة اليوم الأوّل من تجارب العام الماضي الذي حقّق فيه فيتيل الزمن الأسرع قبل أن يخلفه لوكلير بتسجيل أسرع الأزمنة في اليوم الثاني.

لكن بعد أن أظهرت فيراري وتيرة قويّة في تجارب برشلونة العام الماضي، فإنّ ذلك لم يُترجم إلى أداء قويّ في بداية الموسم، واعترف لوكلير بأنّ الحظيرة الإيطاليّة لا تعمل على الأداء في الوقت الحاضر.

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وقال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّنا غيّرنا مقاربتنا قليلًا بالمقارنة مع الموسم المنقضي. كانت التجارب رائعة في العام الماضي، بينما لم يكن السباق الأوّل كذلك".

وأضاف: "أجل، أعتقد بأنّنا تعلّمنا بعض الأشياء من هذه الناحية، وقرّرنا هذا العام التركيز على أنفسنا ومحاولة فهم السيارة بأفضل شكلٍ ممكن في هذه الأيّام الأولى القليلة، ومن ثمّ التركيز على الأداء لاحقًا، وسنرى إن كان ذلك سيُؤتي ثماره".

كما أشار لوكلير إلى أنّ أعمال الأربعاء تمحورت أكثر حول "مطابقة البيانات بين المصنع والحلبة"، ما يعني أنّ ذلك مفيدٌ أكثر بالنسبة للمهندسين، بينما "لا يتعلّم السائقون الكثير" بخصوص مدى تنافسيّة السيارة.

وقال حيال ذلك: "عند قيادة سيارة جديدة فإنّني أحاول بالرغم من ذلك الدفع إلى الحدود. لم ندفعها بعد لحدودها، لكنّني دفعت نفسي لمحاولة معرفة السيارة على نحوٍ أفضل".

وأكمل: "لذا كلّما أكملنا المزيد من اللفّات على متنها كلّما وصلنا بثقة أكبر إلى ملبورن، لذا تعلّمت الكثير من جانب القيادة، ومن ثمّ هناك الكثير من الاختبارات التي أجريناها اليوم، أعتقد بأنّنا كنّا إيجابيين للغاية".

وقال لوكلير أنّه من المستبعد أن تتّبع فيراري سياسة مرسيدس في موسم 2019 عبر جلب سيارة مختلفة جدًا في الأسبوع الثاني من التجارب.

وعندما سُئل إن كانت مقاتلة "اس.اف1000" قد حقّقت هدف ماتيا بينوتو مدير الفريق بوضع الأولويّة لصالح الارتكازيّة بالمقارنة مع سابقتها، أجاب: "من الصعب رؤية ذلك في الوقت الحاضر. بالطبع أشعر بأنّني سريعٌ في المنعطفات، لكن من الصعب دائمًا مقارنة عامٍ بآخر".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السباق الأوّل سيكون معيارًا جيّدًا عندما تتواجد الإطارات في مجال العمل المناسب. لا تزال الأجواء باردة جدًا الآن، وللارتكازيّة تأثيرٌ كبيرٌ على الإطارات. لذا يتمحور الأمر حول امتلاك حزمة انسيابيّة تضع الإطارات في مجال عملها المثالي. ولا نعلم بعد ذلك في الوقت الحاضر، لذا نُركّز على أنفسنا فحسب".

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الحدث التجارب الشتوية الأولى
الكاتب مروان الوافي

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