لوكلير: أداء فيراري تعزّز بالتقدم الإيجابي في إدراك نقاط ضعفها

أحرز أصيل موناكو الفوز بسباقَين من أصل السباقات الثلاثة المقامة حتّى الآن هذا الموسم، وبات يتمتّع بأفضليّة جيّدة في صدارة بطولة العالم، وذلك في ظلّ اعتبار فيراري الفريق الذي يجب التغلّب عليه الآن.

لكن مع تواجد الفرق في مرحلة مبكّرة على صعيد فهم سيارات 2022 الجديدة، تبقى هناك فرصة لتغيّر ترتيب الأداء بشكلٍ كبير في حال تمكّن فريق من كسب أفضليّة مبكّرة على صعيد التحديثات التي يجلبها.

ولم تكن فيراري منخرطة في هكذا حرب تطوير لعدّة أعوام، وذلك بعد أن خسرت معركة التطوير على يد مرسيدس في النصف الثاني من موسم 2018.

لكن بالرغم من هذا التحدي الضخم الذي تواجهه، يبدو لوكلير واثقًا بأنّ الحصان الجامح في وضع أفضل بكثير هذه المرّة.

وقال في هذا الصدد: "ستكون مجاراة ريد بُل على صعيد التطوير مهمّة صعبة، لكنّ هذا هو ذات الفريق الذي أنتج هذه السيارة وهو يعمل على تحديثاتها، لذا أتحلّى بالثقة".

وأكمل: "لا سبب يدعو للاعتقاد بأنّنا سنكون متأخّرين، لأنّنا قمنا بعملٍ رائع، أو بالأحرى قام الشباب في مارانيللو بعملٍ رائع، وأنتجوا هذه السيارة لهذا العام".

وأضاف: "خماط بعض التحديثات القادمة وأنا واثقٌ من أنّها ستصبّ في الوجهة الصحيحة. لذا أجل لن أركّز كثيرًا على الآخرين. أعتقد بأنّنا بحاجة للتركيز على أنفسنا".

ويرى لوكلير أنّ تمتّع فيراري ببنك بيانات أفضل بكثير ومعرفة بالجوانب التي تحتاج لتحسينها أمران أساسيان للتقدّم إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد: "لاحظت قفزة منذ العامين الماضيين في طريقة تحليلنا لكلّ عطلة نهاية أسبوع، كذلك طريقة تحديدنا لنقاط ضعفنا ومدى سرعة تفاعلنا لمحاولة تحسين الجوانب التي نُعاني فيها".

وأكمل: "لذا أجل، أنا واثقٌ من أنّ بوسع الفريق القيام بعملٍ رائع على صعيد التطوير هذا العام".

ووجد لوكلير نفسه في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد للمرّة الأولى، لكنّه يشعر بثقة كافية في قدرته على عدم السماح للضغط بالتأثير عليه.

وقال: "من الواضح أنّني تواجدت في هذا الوضع في فئات التسابق الصغرة، لكنّ التواجد في هذا الوضع في الفورمولا واحد يعني الكثير، خاصة بعد السباقات القليلة الماضية، ومع فريقٍ مثل فيراري. هذا شعورٌ مذهل".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّ الذهنية تكون مختلفة قليلًا عن العامين الماضيين، لأنّني أعلم أنّ لديّ الآن سيارة قادرة على الفوز. ليس عليّ الإفراط في القيام بالأمور أو القيام بشيء مميّز جدًا من أجل كسب مركزٍ أو اثنين، لأنّني أعلم أنّ السيارة قادرة على فعل ذلك وعليّ فقط القيام بعملي. لذا فإنّ المقاربة مختلفة قليلًا هذا العام".