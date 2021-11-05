تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن: تنامي فارق النقاط لن يُغيّر مقاربتي للتسابق مع هاميلتون التالي / قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى أخبار عاجلة

لوكلير: أداء فيراري القويّ في موناكو يزيد من ثقتها في المكسيك

قال شارل لوكلير أنّ نجاح حزمة الارتكازيّة العالية الخاصة بفيراري في موناكو يُعزّز فرص الحظيرة الإيطاليّة ضمن جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد التي من المنتظر اعتماد ذات الحزمة فيها.

لوكلير: أداء فيراري القويّ في موناكو يزيد من ثقتها في المكسيك

حقّق لوكلير قطب الانطلاق الأوّل على متن سيارة "اس.اف21" في موناكو وكان ربّما ليُحقّق الفوز بالسباق لو تمكّن من المشاركة فيه، وذلك بعد أن ألحق ضررًا بها إثر حادثه في نهاية القسم الثالث من التصفيات وتعطّلت سيارته لاحقًا أثناء توجّهه إلى شبكة الانطلاق يوم السباق.

ودفع ذلك لوكلير للاعتقاد بأنّ جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستتناسب مع فريقه "على الورق".

وعندما سُئل عن ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لوكلير: "حسنًا، حزمة الارتكازيّة العالية الخاصة بنا دائمًا ما عملت بشكلٍ جيّد هذا الموسم".

وأضاف: "في موناكو وكذلك بودابست. لذا أجل، سنستخدمها على الأرجح هنا كذلك، لهذا السبب أعتقد بأنّنا سنكون تنافسيين".

ويصل لوكلير إلى المكسيك على إثر ما وصفه بالمركز الرابع الخالي من الأخطاء كأفضل البقيّة في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، حيث بدا سائق فيراري متشجّعًا معتبرًا أنّ المكسيك "من المنتظر أن تُناسب الفريق بشكلٍ أفضل من أوستن" على الورق.

اقرأ أيضاً:

وقال أصيل موناكو: "لكن صحيحٌ أنّنا تمتّعنا بمفاجآت سعيدة وأخرى سيّئة بالمقارنة مع توقّعنا على الورق في أماكن أخرى في 2021، لذا دعونا لا ننساق كثيرًا وراء التوقّعات ونركّز على عملنا".

وبالرغم من أنّ فيراري كانت قادرة على التواجد ضمن المعركة مع متصدّرتَي البطولة ريد بُل ومرسيدس في موناكو – كما أنّهت تأهّلت أمامهما في باكو- فإنّ لوكلير لا يتوقّع قدرة الفريق على تكرار ذلك في المكسيك.

عوضًا عن ذلك قال لوكلير أنّ الفريق يُركّز على التغلّب على مكلارين ضمن المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين التي تتأخّر فيها فيراري عنها بـ 3.5 نقاط، لكنّها بدأت تتمتّع مؤخّرًا بأداء أفضل منذ اعتماد تحديثات في سوتشي.

وقال لوكلير: "أحبّ التفاؤل، لكنّني أعتقد بأنّ علينا أن نكون واقعيين كذلك. تبدو عطلة نهاية الأسبوع واعدة بالنسبة إلينا. لكنّنا لن ننافس ريد بُل ومرسيدس، هم بعيدون عنّا".

وأضاف: "ليس ذلك هدفنا، هدفنا هو محاولة التواجد أمام مكلارين وسنركّز على ذلك".

واختتم حديثه بالقول: "في حال سنحت فرصة لتقديم نتيجة أفضل، فسنسعى وراءها بالطبع، وسأحاول القيام بعملٍ مميّز. لكن يبدو ذلك مستحيلًا على الورق حاليًا".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: تنامي فارق النقاط لن يُغيّر مقاربتي للتسابق مع هاميلتون
المقال السابق

فيرشتابن: تنامي فارق النقاط لن يُغيّر مقاربتي للتسابق مع هاميلتون
المقال التالي

قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة

قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.