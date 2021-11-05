لوكلير: أداء فيراري القويّ في موناكو يزيد من ثقتها في المكسيك

حقّق لوكلير قطب الانطلاق الأوّل على متن سيارة "اس.اف21" في موناكو وكان ربّما ليُحقّق الفوز بالسباق لو تمكّن من المشاركة فيه، وذلك بعد أن ألحق ضررًا بها إثر حادثه في نهاية القسم الثالث من التصفيات وتعطّلت سيارته لاحقًا أثناء توجّهه إلى شبكة الانطلاق يوم السباق.

ودفع ذلك لوكلير للاعتقاد بأنّ جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستتناسب مع فريقه "على الورق".

وعندما سُئل عن ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لوكلير: "حسنًا، حزمة الارتكازيّة العالية الخاصة بنا دائمًا ما عملت بشكلٍ جيّد هذا الموسم".

وأضاف: "في موناكو وكذلك بودابست. لذا أجل، سنستخدمها على الأرجح هنا كذلك، لهذا السبب أعتقد بأنّنا سنكون تنافسيين".

ويصل لوكلير إلى المكسيك على إثر ما وصفه بالمركز الرابع الخالي من الأخطاء كأفضل البقيّة في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، حيث بدا سائق فيراري متشجّعًا معتبرًا أنّ المكسيك "من المنتظر أن تُناسب الفريق بشكلٍ أفضل من أوستن" على الورق.

وقال أصيل موناكو: "لكن صحيحٌ أنّنا تمتّعنا بمفاجآت سعيدة وأخرى سيّئة بالمقارنة مع توقّعنا على الورق في أماكن أخرى في 2021، لذا دعونا لا ننساق كثيرًا وراء التوقّعات ونركّز على عملنا".

وبالرغم من أنّ فيراري كانت قادرة على التواجد ضمن المعركة مع متصدّرتَي البطولة ريد بُل ومرسيدس في موناكو – كما أنّهت تأهّلت أمامهما في باكو- فإنّ لوكلير لا يتوقّع قدرة الفريق على تكرار ذلك في المكسيك.

عوضًا عن ذلك قال لوكلير أنّ الفريق يُركّز على التغلّب على مكلارين ضمن المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين التي تتأخّر فيها فيراري عنها بـ 3.5 نقاط، لكنّها بدأت تتمتّع مؤخّرًا بأداء أفضل منذ اعتماد تحديثات في سوتشي.

وقال لوكلير: "أحبّ التفاؤل، لكنّني أعتقد بأنّ علينا أن نكون واقعيين كذلك. تبدو عطلة نهاية الأسبوع واعدة بالنسبة إلينا. لكنّنا لن ننافس ريد بُل ومرسيدس، هم بعيدون عنّا".

وأضاف: "ليس ذلك هدفنا، هدفنا هو محاولة التواجد أمام مكلارين وسنركّز على ذلك".

واختتم حديثه بالقول: "في حال سنحت فرصة لتقديم نتيجة أفضل، فسنسعى وراءها بالطبع، وسأحاول القيام بعملٍ مميّز. لكن يبدو ذلك مستحيلًا على الورق حاليًا".