لوكلير: أداء ريد بُل ما زال لغزاً وسط إخفاء إمكانياتها الحقيقة في التجارب الشتوية

أظهرت سيارة ريد بُل "آر.بي20" بعض اللمحات المثيرة للإعجاب طوال أيام التجارب الثلاثة في الصخير، لكن الفريق أكمل معظم وقته في التركيز على المسافات القصيرة بدلاً من محاكاة السباقات الحقيقية كما فعل العديد من الفرق الأخرى.

لذا وبينما ظهرت بعض الأخبار المشجعة من فيراري حول أداء سيارتها الجديدة، خاصة خلال محاكاة السباق التي قام بها كارلوس ساينز في اليوم الثاني، لكن لوكلير لا يزال حذراً من القفز للاستنتاجات.

وأشارت تحليلات فيراري المعمّقة لتأديات الفرق على مدار الثلاثة أيام إلى أن ريد بُل اختارت عدم إظهار إمكانياتها الحقيقية وعدم منح المنافسين أية فكرة عما يمكن أن تقدمه "آر.بي20" حقاً.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت نتائج فيراري في التجارب تمنح فكرة عن فرصها في مواجهة ريد بُل، أجاب لوكلير: "ريد بُل إحدى الفرق القليلة التي لم تكمل محاكاة سباق كاملة خلال التجارب، وهو ما يساعدنا عادةً على فهم موقعنا بالضبط. لذا من الصعب جداً معرفة موقعهم".

وأكمل: "لقد قمنا بواحدة. نحن نعلم أداءنا بالتأكيد، وبعض الفرق [الأخرى] قامت بالمحاكاة، لذا لدينا فكرة تقريبية عن تأدياتهم. ولكن هذا ليس الحال مع ريد بُل".

وتابع: "في الوقت الحالي، من المستحيل فهم موقعنا. ومع ذلك، كنا أقوياء على هذه الحلبة في الماضي وآمل أن نتمكن من المنافسة على الفوز. وإذا كانت هناك فرصة، سنفعل كل ما في وسعنا لاستغلالها".

وبينما لا تزال قدرة فيراري في منافسة ريد بُل غير واضحة حالياً، لكن لوكلير أكد أنه على الأقل متشجع، بالنظر إلى موقع السكوديريا حالياً مقارنة بالموسمين المنصرمين.

فقال: "عادةً أنا شخص متفائل، ولكن الموسم الماضي كان من الصعب جداً التفاؤل بأي شيء لأنه كانت تجارب صعبة للغاية، ربما الأسوأ لي في مسيرتي ضمن الفورمولا واحد حيث لم يكن هناك أي شيء يسير بشكل صحيح".

وأردف: "هذا الموسم أفضل مما كنا نتوقعه. ولكن يجب ألا نخلط بين قابلية القيادة والتنافسية. السيارة أكثر قابلية للقيادة الآن. ومع ذلك ما زال علينا التحقق من مستوى التنافسية".

واختتم: "إذا انتهيت بالمركز الخامس أو السادس في نهاية الأسبوع، بعد تقديم أقصى ما يمكن، ربما لن تكون البسمة موجودة على وجهي بعد الآن. ولكن آمل ألا يحصل هذا".