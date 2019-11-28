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لوكلير: أحتاج أنا وفيتيل لتقليل "العدائيّة" في معاركنا

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لوكلير: أحتاج أنا وفيتيل لتقليل "العدائيّة" في معاركنا
28-11-2019

قال شارل لوكلير أنّه يحتاج هو وزميله في فيراري سيباستيان فيتيل لأن يكونا أقلّ عدائيّة تجاه بعضهما البعض من أجل التأكّد من عدم التعرّض لحوادث مع بعضهما البعض مطلقًا في المستقبل.

على إثر احتكاكهما في جائزة البرازيل الكبرى، استُدعي السائقان لخوض محادثات في مصنع الفريق في مارانيللو الأسبوع الماضي لمعالجة ما حدث في إنترلاغوس وكيفيّة تجاوز ذلك والتقدّم إلى الأمام.

وقال لوكلير أنّ تحليلًا معمّقًا للحادث قد أُنجز وكان الدرس الأساسي الصادر عن ذلك هو حاجته هو وفيتيل لعدم التسابق في مواجهة بعضهما البعض باحتدام كبير في المستقبل.

وقال أصيل موناكو: "نظرنا في ما حدث ونظرت فيها على وجه الخصوص لمحاولة فهم كيف كان بوسعنا جعل الأمور أفضل".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ما حدث كان مؤسفًا، أوّلًا لأنّ التلامس كان طفيفًا جدًا وكانت له عواقب دراميّة إثر ذلك. لذا لم يكن ذلك محظوظًا".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا كفريق نحتاج لمحاولة أن نكون أقلّ عدائيّة تجاه بعضنا البعض كي لا تحدث هذه الأشياء. ليس ذلك جيّدًا بالنسبة للفريق ولجميع من يدعموننا. لذا نحتاج لمحاولة عدم تكرار ذلك في المستقبل".

وفي حين أنّ أحد الخيارات المتاحة أمام فيراري لمنع تكرار هكذا حوادث بين سائقيها ستكون من خلال فرض أوامر الفريق على لوكلير وفيتيل لمنعهما من خوض معارك على المراكز بينهما، إلّا أنّ الموقف الحالي لفيراري هو منحهما حريّة التسابق مثل المعتاد.

وقال لوكلير: "أعتقد بأنّ الوضع لن يتغيّر. سنكون قادرين على التسابق في مواجهة بعضنا البعض".

وأضاف: "من الواضح أنّني وسيباستيان تنافسيان جدًا. يرغب كلانا في تحقيق الفوز، لكنّنا نحتاج في ذات الوقت لإيجاد التوازن المناسب. نحن نتسابق لصالح ذات الفريق".

وأكمل: "ما عدا ذلك فإنّني لا أعتقد بأنّ هناك الكثير الذي يُمكننا فعله. مثلما قلت فإنّ العواقب كانت وخيمة في السباق الماضي. إن نظرتم مجدّدًا إلى التلامس، فقد كان طفيفًا جدًا. كان ما حدث مؤسفًا لكن مجدّدًا سنحاول التأكّد من عدم تكرار ذلك".

وبالعودة إلى الحادث، قال لوكلير أنّه قبل هو وفيتيل بعض المسؤوليّة لقال ما حدث.

وقال: "أعتقد بأنّه لم يكن على سيباستيان التحرّك إلى اليسار وهو يعلم ذلك. وربّما كان عليّ القيام بعملٍ أفضل لتفاديه بالتحرّك إلى اليسار. لذا كلٌ منّا يتحمّل بعض المسؤوليّة".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أنّ كلّ شيء واضحٌ بالتوجّه إلى الأمام".

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