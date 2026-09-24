أجاب شارل لوكلير عن أسئلة وسائل الإعلام قبل جائزة أذربيجان الكبرى، وتحدث عن حقيقة أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق الفوز في باكو رغم سجله القوي في التصفيات هناك، كما تطرق إلى تذبذب أداء فيراري منذ العطلة الصيفية. وأشار السائق المونغاسكي إلى أن مكلارين حققت قفزة كبيرة إلى الأمام، وأن مرسيدس لا تزال منافسًا قويًا يصعب التغلب عليه، مؤكدًا أن تحسين أداء وحدة الطاقة سيكون العامل الحاسم في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وتحدث لوكلير عن المعارك القوية على الحلبة مع زميله لويس هاميلتون وقوانين الفريق، منتقدًا طريقة تعامل وسائل الإعلام مع فيراري، ومشيرًا إلى أن الأمور غالبًا ما يتم تضخيمها.

حيث قال: "أنا أستمتع حقًا بالتسابق جنبًا إلى جنب مع لويس. من الرائع أن تتنافس ضد أحد أفضل السائقين في العالم في ما يفعله".

وأضاف: "بالطبع، كانت هناك لحظات تجاوز فيها أحدنا الحدود، لكن المهم هو أن نتمكن من الجلوس والتحدث مثل البالغين. أنا في فيراري منذ عام 2019، وأعرف جيدًا كيف يتم تحليل كل ما نفعله بشكل مبالغ فيه، ثم الوصول إلى استنتاجات خاطئة".

وتابع: "ما حدث في المنعطف الثاني في مونزا كان موقفًا لم نرغب في تكراره، وتجاوزت فيه الحدود قليلًا. لكن ليست هناك حاجة إلى قواعد مكتوبة. كل شيء واضح بما يكفي".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "في مونزا، تعرض سائقون من ثلاثة من الفرق الأربعة الكبرى لمواقف احتكاك مشابهة، خرجوا فيها إلى العشب، لكن في نهاية المطاف، نحن فقط من يتم الحديث عنا - وهذا ليس عادلًا على الإطلاق. مهما فعلت السيارات الحمراء، يتم تضخيم الأمر بشكل مبالغ فيه".

وبالتعليق على صعود كيمي أنتونيللي مؤخرًا وحلبة باكو، قال لوكلير: "المكان الذي يوجد فيه كيمي الآن لا يشكل مفاجأة لأي شخص كان يتابعه عن قرب منذ الفئات الناشئة".

واسترسل: "ربما واجه بعض التحديات في عامه الأول، لكنه يقدم هذا الموسم عملًا مذهلًا إلى جانب سائق من الطراز الرفيع مثل جورج راسل. تبدو وتيرته في السباق عند الحد الأقصى تمامًا، ومع ذلك، يتمكن من تقديم تلك اللفة المثالية في اللحظات الحاسمة. أما بالنسبة إلى باكو، فإن سر الأداء على حلبات الشوارع مثل هذه يتمثل في مزيج من الشجاعة والدقة".

واختتم: "المرور على بعد بضعة سنتيمترات إضافية من الجدران يحدث فرقًا هائلًا. وأكبر فخ على الحلبة هو المنعطف 15 - وهو منعطف اصطدمت فيه بالحواجز مرتين أو ثلاث مرات بنفسي. وسأبذل قصارى جهدي للابتعاد عنها هذا العام".