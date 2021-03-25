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فورمولا 1 / أخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

من قبل:
, محرر

قال لوكا دي ميو المدير التنفيذي لدى مجموعة رينو أنّ فريق ألبين للفورمولا واحد غير قادر على تحمل "موسم سيء" في 2021، بالرغم من التركيز على قوانين 2022 الجديدة.

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

بعد تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021، تستعد العلامة الفرنسية للجولة الافتتاحية على أرض حلبة البحرين الدولية.

وسيعود فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد للمشاركة مع الفريق كذلك، إلى جانب إستيبان أوكون.

وحققت رينو المركز الخامس ضمن ترتيب المصنعين الموسم الماضي عقب معركة محتدمة مع فرق الوسط في مواجهة مكلارين، ريسينغ بوينت، فيراري وألفا تاوري، والتي ستستمر بشدة أكبر في 2021.

وقال دي ميو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لتحقيق موسم ناجح، أعتقد أننا في منافسة مع أنفسنا".

وأكمل: "أعتقد أن توقعاتي تتمحور حول التحسن أكثر وأكثر كل سباق. سنحاول ألا نتراجع خلف مركزنا الموسم الماضي، لكن الوضع معقد نظراً لأن المنافسين تقدموا كثيراً".

وأردف: "لكنني أعتقد أن الروح المعنوية العالية، خاصة مع قدوم وافدين جدد مثل فرناندو، تلعب دوراً حقيقياً في الأداء".

وتابع: "نحن نركز كثيراً على سيارة 2020. بالنسبة لنا، التحدي الحقيقي يبدأ في 2022. لكن بالطبع لا نودّ خوض موسم سيء في 2021".

واسترسل: "لدينا فرناندو، الذي يرغب بتحقيق الانتصارات على الدوام، وكذلك إستيبان، الشاب الذي عليه إثبات نفسه. لا يمكنه إضاعة الوقت بالبقاء في آخر الترتيب طوال الوقت".

واستكمل: "كل منهما لديه دافعه. علينا تقديم الأفضل لهما كفريق. لذا نحن نعمل بجدّ وسنرى إمكانيات التحسن بعد كل سباق".

واستطرد: "دعونا نرى ما ستؤول إليه الأمور. علينا ألا ننسى كذلك أن الفرق المنافسة أيضاً تزداد قوة".

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بالمقابل، أكد دي ميو رغبته بتكامل جهود ألبين في الفورمولا واحد مع مجموعة رينو ككل، بشكل أكبر مما كان عليه الحال سابقاً.

فقال: "يخامرني شعور بأننا نخوض المشاركة في الفورمولا واحد نحو مستقبل جديد".

وأكمل: "رينو في الفورمولا واحد وكذلك رينو سبورت وألبين، جميعها تصبّ في هذه المقاربة. عندما يحتاجون دعماً من الشركة الأم، فالدعم سيأتي".

واختتم: "ألبين إحدى الدعائم الأربعة ضمن منظومتنا. إنها إحدى العلامات التجارية الأربع التي نضعها أمام المستهلكين. لذا فإنها مندمجة بالكامل ضمن الاستراتيجية الأساسية لمجموعة رينو".

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