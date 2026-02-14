تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

مكلارين تدعو إلى تعديلات "ضرورية" تتعلق بالسلامة قبل انطلاق موسم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين تدعو إلى تعديلات "ضرورية" تتعلق بالسلامة قبل انطلاق موسم الفورمولا 1

ريد بُل لا تستطيع جعل فيرستابن أكثر سعادة بسيارات 2026 لكنها تستطيع منحه سيارة فائزة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ريد بُل لا تستطيع جعل فيرستابن أكثر سعادة بسيارات 2026 لكنها تستطيع منحه سيارة فائزة

كراك: أستون مارتن "تملك إمكانات" لكن "لدينا الكثير من العمل"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كراك: أستون مارتن "تملك إمكانات" لكن "لدينا الكثير من العمل"

مراجعة الإعلان التشويقي: ماذا ينتظرنا في الموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مراجعة الإعلان التشويقي: ماذا ينتظرنا في الموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة"

علينا أن نكبح في منتصف المقطع المستقيم.. هذا سخيف: فيرستابن يهاجم قوانين 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا أن نكبح في منتصف المقطع المستقيم.. هذا سخيف: فيرستابن يهاجم قوانين 2026

هاميلتون قد ينشئ فريق زلاجات جماعية في الألعاب الأولمبية الشتوية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
هاميلتون قد ينشئ فريق زلاجات جماعية في الألعاب الأولمبية الشتوية
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

رد دي غراسي على تصريحات فيرستابن وأبدى رأيه في قوانين الفورمولا 1 الجديدة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين وأليكس ألبون، ويليامز

أوسكار بياستري، مكلارين وأليكس ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

يرى نجم الفورمولا إي لوكاس دي غراسي أن سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 صُممت "بشكل سيئ للغاية"، متسائلًا عن المنطق وراء القوانين الجديدة.

وقد أدخلت الفورمولا 1 هذا العام وحدات طاقة جديدة ضمن حزمة تقنية شاملة، حيث أصبح نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كي" أكثر قوة ويشكل ما يقارب نصف إجمالي قوة السيارة.

وتعرضت هذه القوانين لانتقادات من عدة أطراف، إذ وصف بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن سيارات 2026 بأنها مثل سيارات "الفورمولا إي مع منشطات" بسبب الاعتماد الأكبر على إدارة الطاقة واستعادتها.

ويرى دي غراسي، الذي شارك أيضًا في ذروة حقبة "إل إم بي1" في بطولة العالم للتحمل مع آودي، أن دمج التكنولوجيا الكهربائية ليس المشكلة بحد ذاتها، بل طريقة صياغة القوانين.

وقال دي غراسي، الذي قاد لفريق فيرجن في الفورمولا 1 عام 2010: "قوانين النظام الهجين في الفورمولا 1 سيئة التصميم للغاية. ليست المشكلة في النظام الهجين فقط، بل في القوانين التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات وبعض الأشخاص داخله".

لوكاس دي غراسي، أبت لولا ياماها

لوكاس دي غراسي، أبت لولا ياماها

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأضاف: "لا أعرف المنطق وراء هذه القوانين، لكنها غريبة جدًا. وبالنسبة للفورمولا 1، تجعل السيارة بطيئة أحيانًا وغير فعالة أو غير مناسبة للسباقات، ولهذا يشتكي السائقون".

هذا وادعى دي غراسي أيضًا أن خارطة الطريق التقنية للفورمولا إي قد تسمح لها في النهاية بتجاوز الفورمولا 1 من حيث الأداء المطلق.

فقال: "وجهة نظري أن الفورمولا إي ستكون الأسرع في العالم خلال بضع سنوات. الأمر يعتمد علينا لتقديم تطور جيد لنسخ جين 4.5 وجين 5. لدينا الإمكانية. فماذا سيحدث عندما تصبح الفورمولا إي أسرع بكثير من الفورمولا 1؟ هل سيقود أفضل السائقين في العالم في الفورمولا إي؟".

واختتم: "هل سيعتبر الناس أن سائقي الفورمولا إي أصبحوا أخيرًا أفضل من سائقي الفورمولا 1 لأن السيارة أسرع؟ أم سيأتي سائقو الفورمولا 1 إلى هنا أيضًا؟ ربما يجمعون بين برنامجين. تصبح الفورمولا إي بطولة شتوية، والفورمولا 1 صيفية، ويمكن خوض الاثنين. لا أعلم".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو
المزيد من
لوكاس دي غراسي

فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار

فورمولا إي
فورمولا إي
جولة موناكو
فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار

مشاعر الحزن تتملك دي غراسي لوداع أودي بعد فوزه بسباق برلين الأول

فورمولا إي
فورمولا إي
جائزة برلين 1
مشاعر الحزن تتملك دي غراسي لوداع أودي بعد فوزه بسباق برلين الأول

فورمولا إي: أودي تلقي بكامل وزنها في الموسم السابع مع وحدة طاقة جديدة بالكامل

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي: أودي تلقي بكامل وزنها في الموسم السابع مع وحدة طاقة جديدة بالكامل

أحدث الأخبار

لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026

راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة

مكلارين تدعو إلى تعديلات "ضرورية" تتعلق بالسلامة قبل انطلاق موسم الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين تدعو إلى تعديلات "ضرورية" تتعلق بالسلامة قبل انطلاق موسم الفورمولا 1

ريد بُل لا تستطيع جعل فيرستابن أكثر سعادة بسيارات 2026 لكنها تستطيع منحه سيارة فائزة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ريد بُل لا تستطيع جعل فيرستابن أكثر سعادة بسيارات 2026 لكنها تستطيع منحه سيارة فائزة

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد