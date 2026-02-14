لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026
رد دي غراسي على تصريحات فيرستابن وأبدى رأيه في قوانين الفورمولا 1 الجديدة.
أوسكار بياستري، مكلارين وأليكس ألبون، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
يرى نجم الفورمولا إي لوكاس دي غراسي أن سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 صُممت "بشكل سيئ للغاية"، متسائلًا عن المنطق وراء القوانين الجديدة.
وقد أدخلت الفورمولا 1 هذا العام وحدات طاقة جديدة ضمن حزمة تقنية شاملة، حيث أصبح نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كي" أكثر قوة ويشكل ما يقارب نصف إجمالي قوة السيارة.
وتعرضت هذه القوانين لانتقادات من عدة أطراف، إذ وصف بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن سيارات 2026 بأنها مثل سيارات "الفورمولا إي مع منشطات" بسبب الاعتماد الأكبر على إدارة الطاقة واستعادتها.
ويرى دي غراسي، الذي شارك أيضًا في ذروة حقبة "إل إم بي1" في بطولة العالم للتحمل مع آودي، أن دمج التكنولوجيا الكهربائية ليس المشكلة بحد ذاتها، بل طريقة صياغة القوانين.
وقال دي غراسي، الذي قاد لفريق فيرجن في الفورمولا 1 عام 2010: "قوانين النظام الهجين في الفورمولا 1 سيئة التصميم للغاية. ليست المشكلة في النظام الهجين فقط، بل في القوانين التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات وبعض الأشخاص داخله".
لوكاس دي غراسي، أبت لولا ياماها
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأضاف: "لا أعرف المنطق وراء هذه القوانين، لكنها غريبة جدًا. وبالنسبة للفورمولا 1، تجعل السيارة بطيئة أحيانًا وغير فعالة أو غير مناسبة للسباقات، ولهذا يشتكي السائقون".
هذا وادعى دي غراسي أيضًا أن خارطة الطريق التقنية للفورمولا إي قد تسمح لها في النهاية بتجاوز الفورمولا 1 من حيث الأداء المطلق.
فقال: "وجهة نظري أن الفورمولا إي ستكون الأسرع في العالم خلال بضع سنوات. الأمر يعتمد علينا لتقديم تطور جيد لنسخ جين 4.5 وجين 5. لدينا الإمكانية. فماذا سيحدث عندما تصبح الفورمولا إي أسرع بكثير من الفورمولا 1؟ هل سيقود أفضل السائقين في العالم في الفورمولا إي؟".
واختتم: "هل سيعتبر الناس أن سائقي الفورمولا إي أصبحوا أخيرًا أفضل من سائقي الفورمولا 1 لأن السيارة أسرع؟ أم سيأتي سائقو الفورمولا 1 إلى هنا أيضًا؟ ربما يجمعون بين برنامجين. تصبح الفورمولا إي بطولة شتوية، والفورمولا 1 صيفية، ويمكن خوض الاثنين. لا أعلم".
شارك أو احفظ هذه القصّة
فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار
مشاعر الحزن تتملك دي غراسي لوداع أودي بعد فوزه بسباق برلين الأول
فورمولا إي: أودي تلقي بكامل وزنها في الموسم السابع مع وحدة طاقة جديدة بالكامل
أحدث الأخبار
لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026
راسل: تجارب البحرين كانت "جرس إنذار" لمرسيدس مع تواجد ريد بُل في المقدمة
مكلارين تدعو إلى تعديلات "ضرورية" تتعلق بالسلامة قبل انطلاق موسم الفورمولا 1
ريد بُل لا تستطيع جعل فيرستابن أكثر سعادة بسيارات 2026 لكنها تستطيع منحه سيارة فائزة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات