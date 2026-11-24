فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لورون ميكيز: السيطرة على المشاعر تمنح إسحاق حجار "أجزاءً من الثانية"

يرى لورون ميكيز أن تحكم إسحاق حجار في مشاعره يفتح أمامه المجال لاستخراج المزيد من السرعة، بعد أدائه اللافت في لاس فيغاس

راهان ماجومدار رونالد فوردينغ

منشور: 24-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

غادر إسحاق حجار جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 دون حصد أي نقاط، بعدما تعرض جناحه الأمامي لعطل في اللفة 26، ثم تراجعه إلى المركز الخامس عشر إثر عقوبة زمنية لمدة 10 ثوانٍ أُضيفت إلى نتيجته بعد السباق. لكن مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، رأى على المقطع المستقيم في لاس فيغاس مؤشرات أكثر إيجابية بكثير.

وبعد تأهله في المركز الرابع، وتصدره السباق لفترة وجيزة في اللفة التاسعة، خلال انطلاقة مبكرة شهدت احتلاله المركزين الأول والثاني إلى جانب الفائز بالسباق ماكس فيرستابن، حظي السائق البالغ من العمر 22 عامًا بإشادة كبيرة من ميكيز، الذي يعتقد أن تطور قدرته على التحكم في مشاعره بدأ ينعكس مباشرة على سرعته.

وعندما سُئل ميكيز خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد السباق عن النهج الجريء الذي أظهره حجار، بعدما أعلن يوم الخميس أنه "ليس لديه ما يخسره" في سعيه لتحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الأخيرة، أشاد مدير الفريق بسرعته وانضباطه التكتيكي على حد سواء.

وقال ميكيز: "لقد قدم أداءً جيدًا جدًا، بصراحة. كان في ذلك المركز عن جدارة، لأنه امتلك السرعة، ولأنه كان يفهم جيدًا كيفية التعامل مع المناورات الدفاعية والهجومية، وهذا أفضل وضع ممكن بالنسبة لنا. كما أنه فهم جيدًا متى طلبنا منه تأجيل المعارك والتركيز على عدم السماح للسائقين خلفه باللحاق به".

إسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وأشار ميكيز إلى أن عطلتَي نهاية أسبوع متتاليتين شهدتا تطورًا لافتًا، من بينهما جائزة ساو باولو الكبرى قبل أسبوعين، عندما أفسح حجار المجال أمام فيرستابن المتقدم بقوة، متنازلًا له عن المركز الثاني، قبل أن يحقق منصته الثالثة في موسم 2026، باعتبارهما دليلًا على تطوره المستمر.

حيث قال: "كان في المركز الرابع على شبكة الانطلاق، ثم في المركزين الأول والثاني على أرض الحلبة. وفي الأسبوع الماضي، حققنا المركزين الثاني والثالث، واضطررنا إلى تبديل موقعي السيارتين. لذلك فهذه أخبار جيدة".

تحويل الهدوء داخل قمرة القيادة إلى سرعة

يمثل هذا الهدوء تحولًا ملحوظًا بالنسبة إلى سائق لفتت طباعه الحادة الأنظار في وقت سابق من موسمه الأول مع الفريق الأول، بدءًا من التوتر في المحادثات اللاسلكية خلال رحلته الصعبة نحو منصة التتويج في موناكو في يونيو، وصولًا إلى تلقيه تحذيرًا من الاتحاد الدولي للسيارات في أوستن الشهر الماضي، بعد تصادم محبط مع أليكس ألبون خلال التجارب.

إسحاق حجار وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

ويرى ميكيز أن الحفاظ على هدوء الأعصاب بدأ يفتح المجال لاستخراج أداء أفضل، سواء داخل السيارة أو على جدار الفريق، قائلًا: "إسحاق شخص يتمتع بذكاء كبير، ومن الصعب جدًا علينا، نحن الذين لا نقود السيارات، تقييم ما يتعين على السائقين التعامل معه فيما يتعلق بإدارة مشاعرهم عندما يكونون داخل السيارة".

وأضاف: "لقد أدرك ذلك، وهو يعلم جيدًا أن إدارة هذه المشاعر بصورة أفضل تمنحه أجزاءً من الثانية داخل السيارة، وكذلك خارجها، من خلال تحسين جودة التواصل مع مهندسيه".

وتابع: "وكما أشرت، فقد أحرز تقدمًا كبيرًا جدًا خلال السباقين أو الثلاثة الأخيرة. ونحن نرى أن أمامه المزيد من الإمكانات التي يمكنه إظهارها في المستقبل. لقد أصبح تواصله مع طاقمه الهندسي أفضل بصورة متزايدة، كما بات ينفذ المهام بصورة أقوى عندما يتمكن من إبقاء مشاعره تحت السيطرة".

ومع إقرار ريد بُل بشكل منفصل بأنها تدين باعتذار لحجار بسبب الانهيار المفاجئ للجناح الأمامي، في وقت فرض فيه مراقبو السباق عليه عقوبة زمنية لمدة 10 ثوانٍ بعدما خفّض سرعته بنحو 100 كيلومتر في الساعة خلف سيارة الأمان، بهدف خلق فجوة تسمح لفيرستابن بالدخول إلى خط الحظائر خلفه، لم تساعده جائزة لاس فيغاس على تحسين رصيده البالغ 122 نقطة، والذي يضعه في المركز الثامن.

ومع ذلك، تدخل ريد بُل الجولتين المقبلتين في قطر وأبوظبي وهي تدافع عن تقدم بفارق 9 نقاط على مكلارين في صراع المركز الثالث ببطولة الصانعين، بواقع 440 نقطة مقابل 431. وقد يصبح التحسن في تنفيذ حجار لمهامه عاملًا حاسمًا في هذا الصراع.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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