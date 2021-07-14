لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

أعلن الفريق المتمركز في سيلفرستون عن ضم مجموعة من كبار الموظفين التقنيين مؤخراً، وذلك ضمن مشروعه الطموح نحو لقب البطولة.

كما أن أعمال البناء تسير على قدم وساق ضمن المصنع الجديد الذي سيضم أحدث التقنيات، كما تم منح الضوء الأخضر لبناء نفق هواء خاص بالفريق كذلك.

وضمن معرض كلامه قبل سباق موطن فريقه في سيلفرستون، صرح سترول أنه وفريقه، لن يدّخرا أي جهد ضمن السعي لتحقيق النجاح في عودة أستون مارتن إلى الفورمولا واحد.

حيث قال: "إن كنت مجرد متلقٍ أو منفعلٍ إن صح التعبير، فإنك لن تنجح في تحقيق النجاح في هذه الرياضة أو أية رياضة".

وأكمل: "أنا أدافع عما أعتقد أنه صحيح. لم أستثمر كل هذا المال في الشركة كي لا ننافس على الألقاب. لذا سنقوم بكل ما يلزم، ضمن القوانين بالتأكيد".

وتابع: "لا أعتقد أننا قمنا بأي شيء لم يكن ليقوم به أي فريق يسعى لبناء مؤسسة متميزة".

ويعتقد سترول أن المصنع الجديد ونفق الهواء، اللذين سيكتملان بغضون عامين، سيمنحان الفريق أفضلية أمام منافسيه، إضافة إلى موجة التوظيفات الجديدة.

فقال: "نحن نقوم بتوظيف مواهب تقنية وهندسية لامعة طوال الوقت. وذلك يعني المزيد من القوة في هذين المجالين، تعادل إن لم تكن تتفوق على أي فريق فورمولا واحد آخر".

وتابع: "نحن نعلن عن ذلك بشكل أسبوعي الآن. وسنقوم خلال هذا الأسبوع بالإعلان عن ضمّ موظفين كبار من فريق آخر إلينا!".

بالمقابل، يُبقى سترول على طموحاته واقعية حيال الوقت اللازم للفريق قبل الوصول إلى قمة الرياضة.

فقال: "نحن حالياً في موقع جيد. نحن نتشارك نفق هواء مرسيدس، أحد أفضل أنفاق الهواء الموجودة حالياً".

وأردف: "ليس وضعاً أفضل من امتلاك نفق هواء خلص بنا، لكننا بالمقابل نستعمل نفقاً ممتازاً".

واسترسل: "من ناحية المنشآت، فإننا نتوسع بالتأكيد. أعتقد أن المنشآت الجديدة ستكتمل بغضون 18 - 20 شهراً، أو بنهاية العام المقبل".

واختتم: "لا أعتقد بأنك قادر منطقياً على التخطيط للفوز قبل أربعة أو خمسة مواسم. أعتقد أن هذه مقاربة منطقية".