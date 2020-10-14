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لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ

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لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ

لم يكن لدى فريق مرسيدس أية مخاوف حيال مقود سيارة لويس هاميلتون خلال سباق جائزة إيفل الكبرى، بالرغم من أن البريطاني ذكر المسألة قبل السباق الذي فاز به في نهاية المطاف.

خلال لفة الخروج إلى المسار، سأل هاميلتون فريقه إن كانت مشكلة تحريك المقود التي شعر بها يوم السبت قد تمّ حلها خلال الفترة الليلية.

وتم إخباره من قبل مهندسه بيتر بونينغتون أن الفريق قدم طلباً إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتغييره، لكن الطلب رُفض.

ويمكن للفريق تغيير قطع بأخرى مماثلة تحت إشراف "فيا" بعد الانتهاء من التصفيات عندما تكون السيارات ضمن الحجر المغلق، لكن فقط في حال أثبت أن تلك القطع متضررة.

وشدد جايمس فاولز مدير الاستراتيجيات لدى مرسيدس أن الطلب جاء نتيجة إحساس هاميلتون وليس بسبب أية مخاوف حقيقية من قبل الفريق حيال إمكانية حصول أي عطل خلال السباق.

فقال في فيديو نشرته مرسيدس: "ربما سمعتم لويس يشتكي من حركة مقوده".

وأكمل: "كان يغير في عمود المقود وكان نظام التوجيه بأكمله يتحرك إلى الخلف والأمام بمقدار ضئيل فقط".

وأردف: "هذا عامل يتعلق بالأداء، خاصة وأنك تركز على محاولة الإحساس بالحدود القصوى للإطارات، وبالتالي فإن أية حركة لعمود المقود قد تتسبب بعدم القدرة على الإحساس الكامل بالسيارة".

وتابع: "لذا لم تكن مسألة سلامة كذلك، ولم نشعر على الإطلاق في أي وقت بأي قلق حيال نظام التوجيه".

واستطرد: "ذلك أمر لاحظناه يوم السبت لكن قوانين الحجر المغلق على السيارات تنصّ أنه لا يمكننا تبديل أية قطعة إلا في حال كانت متضررة أو مكسورة، لهذا السبب اضطر لويس لخوض السباق والتعامل مع الأمر، وقد قام بعمل رائع حقاً، نظراً للظروف الصعبة التي واجهناها في هذا السباق".

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بالمقابل، ألقى فاولز بعض الضوء على مشكلة وحدة الطاقة التي تسببت بانسحاب فالتيري بوتاس، حيث يعتقد الفريق أنها ذات طبيعة كهربائية.

فقال: "اشتكى فالتيري من انخفاض الطاقة. كان بوسعنا رؤية ذلك من بيانات وحدة استعادة الطاقة الحركية والقسم الهجين الذي ينتج الطاقة الكهربائية، لكن كذلك وحدة التحكم بالشاحن التوربيني، لم تكن تعمل كما يجب".

وأكمل: "حاولنا إدخال بعض التغييرات لإصلاح الوضع وإعادة عمل القسم الهجين من المحرك إلى الشكل الصحيح".

واختتم: "لكن كان من الواضح حينها أن العطل لم يتوقف حتى بعد تلك المحاولات، ولهذا كان علينا إيقاف السيارة والانسحاب".

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