على مدار ثمانية مواسم متتالية بين 2014 و2021، اعتلت السهام الفضية قمة بطولة الصانعين في الفورمولا 1، ورسخت مستوى من الهيمنة نادرًا ما شوهد من قبل، ليس في الفورمولا 1 فحسب، بل في الرياضة العالمية بشكل عام. إذ تمتلك كل حقبة فريقًا يطبعها بطابعه في مختلف الرياضات الاحترافية حول العالم، ولدى مرسيدس حجة قوية لاعتبارها الفريق الأبرز في عقد 2010.

ولم يكتفِ الفريق بالفوز، بل أعاد تعريف التوقعات لما يجب أن يبدو عليه الفوز في قمة رياضة السيارات. لكن جاء عام 2022، ومعه قوانين الانسيابية الجديدة مع حقبة التأثيرات الأرضية. وبالنسبة إلى مرسيدس ووولف، غيّر ذلك كل شيء.

حيث تراجعت العلامة الألمانية إلى المركز الثالث في ذلك الموسم، ثم استعادت المركز الثاني في 2023، وتراجعت إلى الرابع في 2024، قبل أن تعود إلى المركز الثاني العام الماضي. أربعة مواسم دون الفوز ببطولة الصانعين، والأهم من ذلك أربعة مواسم لم يكن فيها الفريق المعيار الذي يُقاس عليه الأداء، وهو ما أثار حتمًا سؤالًا مختلفًا.

هل فقد توتو وولف، الرجل الذي أشرف على سلسلة نجاح مرسيدس غير المسبوقة، وفريقه ببساطة ما كان يميزهم؟

ولكن يبدو أن حقبة الفورمولا 1 الجديدة الحالية قد أنهت فترة مرسيدس الصعبة. حيث يتقدم كيمي أنتونيللي بفارق 50 نقطة على لويس هاميلتون في ترتيب بطولة السائقين مع الوصول إلى منتصف الموسم، بينما دخلت مرسيدس العطلة الصيفية وهي تتمتع بأفضلية هائلة بلغت 72 نقطة أمام فريق فيراري في بطولة الصانعين.

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لكن وولف قدم منظورًا مختلفًا تمامًا لما تمثله تلك السنوات. حيث قال في تصريحات لموقع "ريسينغ نيوز 365" عندما طُرحت عليه هذه الرواية وسُئل عن مدى أهمية رؤية مرسيدس تعود إلى طريق الانتصارات: "أحاول دائمًا أن أكون عند مستوى توقعاتي الخاصة. أنا محصّن تمامًا ضد آراء الآخرين".

وأضاف: "من الواضح أنه إذا أخبرتني زوجتي أو زملائي بأنني لم أكن جيدًا بما يكفي، فهذا أمر آخذه على محمل الجد، وأحاول التحسن. وفي كل عام، كان التوقع هو تقديم أفضل عمل ممكن والفوز. وهذا هو السبب الأساسي لوجودنا هنا: الفوز بالبطولات".

هذا ولا يحاول وولف إعادة كتابة تاريخ مرسيدس الحديث، بل يضعه في سياق ما سبقه، وما حدث بالفعل عندما تخلت الفورمولا 1 عن القوانين التي صنعت الهيمنة الكبيرة لفريقه.

فبعد ثمانية ألقاب متتالية للصانعين، جاءت السلسلة المذكورة من المركز الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الثاني مجددًا. دائمًا في مركز الوصافة، لكن لم تعد في القمة.

"إدراكنا أننا لم نكن قادرين على الفوز في الماضي لأن السيارة لم تكن جيدة بما يكفي للتغلب على من كان في المقدمة. كانت ريد بُل في بعض الأحيان، ثم مكلارين في أحيان أخرى... كان الهدف الواقعي الأفضل هو المركزان الثاني والثالث، وهذا ما حققناه باستثناء عام واحد (خلال حقبة التأثيرات الأرضية)" قال وولف.

وأردف: "وأعتقد أنك إذا نظرت إلى الأمر بعد 20 أو 30 عامًا، سترى أن هذه الأعوام الـ15 - إذا نظرت فقط إلى الإحصائيات - ستجد: المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، المركز الأول، ثم الثالث، والثاني، والرابع، والثاني. لذلك، هذا ليس أمرًا كارثيًا".