لم يكن أمام لوكلير "أي مكان للتحرك" أثناء حادثته مع بيريز في سباق المكسيك
قال شارل لوكلير سائق فيراري للمشجعين الغاضبين في المكسيك أنه "لم يكن لديه أي مكان للتحرك" خلال حادثته مع البطل المحلي سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في بداية السباق.
تأهل لوكلير في قطب الانطلاق الأول، لكنه لم يقدم انطلاقة ممتازة، حيث وجد نفسه تحت هجوم من سائقي ريد بُل، ماكس فيرستابن وزميله بيريز.
وكان فيرستابن على يمينه من الجهة الداخلية، بينما امتلك بيريز زخماً قوياً من الجهة اليسرى أثناء محاولة التجاوز من الخارج بالاتجاه للمنعطف الأول.
لكن لم يكن هناك مساحة كافية للسيارات الثلاث، حيث ارتطمت سيارتا ريد بُل وفيراري، ما أدى لتضرر سيارة بيريز واضطراره للانسحاب في النهاية.
لوكلير واصل السباق ليحقق المركز الثالث، وخلال المقابلات بعد السباق، سُمعت صافرات استهجان وصيحات استياء كثيرة من قبل الجمهور المحلي.
لكن أصيل موناكو دافع عن نفسه، مؤكداً أنه حُشر بين السيارتين ولم يمتلك مكاناً للتحرك وتفادي الارتطام.
فقال: "الكثير من صيحات الاستياء.. يا رفاق.. ما أعنيه، بصراحة، لم يكن لدي مكان للتحرك".
وأكمل: "كنت بين سيارتي ريد بُل، للأسف ارتطمتُ بـ تشيكو، لم يكن لدي مكان للتحرك. لذا، هذه هي الحياة".
وأردف: "لقد تضررت سيارتي. للأسف، انتهى سباق تشيكو. لكن نعم، من ناحيتنا، قدمنا سباقاً بأقصى ما يمكن.. هذه هي الحياة".
وتابع: "بالطبع، أنا محبط لانتهاء سباق تشيكو بهذه الطريقة، لكنني لم أقم بهذا عن قصد. لم يكن لديّ مكان أتجه إليه".
واعترف لوكلير بأن القسم الأخير من السباق على إطارات هارد بعد إعادة الانطلاقة بسبب العلم الأحمر، لم يكن مثالياً، حيث كان لويس هاميلتون أسرع منه بشكل واضح.
فقال: "عانينا مع إطارات هارد. كان لويس سريعاً جداً على إطارات ميديوم مع معدلات تآكل جيدة جداً".
واختتم: "كانوا أفضل منا اليوم.. هكذا هي الحياة".
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