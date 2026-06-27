"لم أفهم المشكلة": فيرستابن محتار من حادثته العنيفة في تصفيات النمسا

أشار بطل العالم أربع مرات إلى عدم الاستقرار الذي شعر به في اللفة التي تعرض خلالها للحادث.

حيث قال: "في تلك اللفة، شعرت بلحظة غريبة جدًا عند مدخل المنعطف السادس".

وأكمل: "لم أشعر بأي شيء مماثل طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأردف: "لذلك فوجئت حقًا ولم أتمكن من فهم المشكلة التي كانت في السيارة".

وتابع: "ثم، عند المنعطف التاسع، فقدت السيطرة على القسم الخلفي من السيارة بالكامل".

وأوضح الهولندي ما قام به حين شعر بأنه فقد السيطرة على السيارة.

حيث قال: "لم تكن الحركة التي قمت بها في تلك اللحظة مجرد تصحيح بسيط بعكس اتجاه الانزلاق أو أي شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "بل اضطررت إلى تدوير عجلة القيادة دورة كاملة".

وتابع: "كما قلت، الوضع غريب بعض الشيء، لذلك نحتاج إلى فحصه بالتفصيل وفهم ما الذي حدث".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

بالمقابل، أكد فيرستابن أن المركز الثالث كان هدفًا واقعيًا لولا وقوع الحادث، كما أعرب عن قلقه بشأن الانطلاقة.

ليضيف: "إنه أمر مؤسف، لأنه إذا تحدثنا بواقعية، كان بإمكاننا إنهاء التجارب التأهيلية في المركز الثالث".

وأكمل: "لكن من الصعب جدًا بالنسبة إلينا حاليًا أن نحصل على انطلاقة جيدة. وحتى لو بدأنا من المركز الثالث، فقد نتراجع إلى المركز الخامس خلال الأمتار الأولى".

وأردف: "لا تزال هناك أمور نحتاج إلى فهمها بشأن القطع الجديدة؛ فبعضها يعمل بشكل جيد، بينما يبدو مع البعض الآخر وكأننا تراجعنا إلى الخلف".

واختتم: "سنواصل عملنا اعتمادًا على البيانات التي جمعناها".