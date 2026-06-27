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"لم أفهم المشكلة": فيرستابن محتار من حادثته العنيفة في تصفيات النمسا

وصف ماكس فيرستابن الحادث الذي تعرض له في القسم الأخير من التجارب التأهيلية، عندما فقد السيطرة على سيارته بشكل مفاجئ، بأنه "غريب".

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بيتر فوكس

أشار بطل العالم أربع مرات إلى عدم الاستقرار الذي شعر به في اللفة التي تعرض خلالها للحادث.

حيث قال: "في تلك اللفة، شعرت بلحظة غريبة جدًا عند مدخل المنعطف السادس".

وأكمل: "لم أشعر بأي شيء مماثل طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأردف: "لذلك فوجئت حقًا ولم أتمكن من فهم المشكلة التي كانت في السيارة".

وتابع: "ثم، عند المنعطف التاسع، فقدت السيطرة على القسم الخلفي من السيارة بالكامل".

وأوضح الهولندي ما قام به حين شعر بأنه فقد السيطرة على السيارة.

حيث قال: "لم تكن الحركة التي قمت بها في تلك اللحظة مجرد تصحيح بسيط بعكس اتجاه الانزلاق أو أي شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "بل اضطررت إلى تدوير عجلة القيادة دورة كاملة".

وتابع: "كما قلت، الوضع غريب بعض الشيء، لذلك نحتاج إلى فحصه بالتفصيل وفهم ما الذي حدث".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

بالمقابل، أكد فيرستابن أن المركز الثالث كان هدفًا واقعيًا لولا وقوع الحادث، كما أعرب عن قلقه بشأن الانطلاقة.

ليضيف: "إنه أمر مؤسف، لأنه إذا تحدثنا بواقعية، كان بإمكاننا إنهاء التجارب التأهيلية في المركز الثالث".

وأكمل: "لكن من الصعب جدًا بالنسبة إلينا حاليًا أن نحصل على انطلاقة جيدة. وحتى لو بدأنا من المركز الثالث، فقد نتراجع إلى المركز الخامس خلال الأمتار الأولى".

وأردف: "لا تزال هناك أمور نحتاج إلى فهمها بشأن القطع الجديدة؛ فبعضها يعمل بشكل جيد، بينما يبدو مع البعض الآخر وكأننا تراجعنا إلى الخلف".

واختتم: "سنواصل عملنا اعتمادًا على البيانات التي جمعناها".

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