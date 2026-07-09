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لم أفقد ثقتي أبداً رغم كل الانتقادات: راسل يكشف ذهنيته القتالية

قال جورج راسل أنه رغم سوء الحظ الذي واجهه خلال الجزء الأول من موسم 2026 في بطولة العالم للفورمولا 1، لم يفقد ثقته بنفسه مطلقًا.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

رغم أن جورج راسل بدأ الموسم بانتصارات في جائزة أستراليا الكبرى وسباق السرعة في الصين، فإنه تراجع خلف زميله أندريا كيمي أنتونيللي في ترتيب البطولة بسبب سلسلة من الأحداث غير المحظوظة.

وفي جائزة اليابان الكبرى، تأثرت استراتيجية راسل بدخول سيارة الأمان إلى الحلبة بعد لفة واحدة فقط من توقفه في منطقة الصيانة. 

وأنهى راسل السباق في المركز الرابع، بينما حقق أنتونيللي فوزه الثاني هذا الموسم وأصبح أصغر سائق يتصدر ترتيب بطولة السائقين.

وفي جائزة ميامي الكبرى، فشل راسل مرة أخرى في الوصول إلى منصة التتويج، بعدما أنهى السباق في المركز الرابع على حلبة اعترف بأنه واجه صعوبة في التأقلم معها. لكنه عاد إلى مستواه السابق في جائزة كندا الكبرى.

وكان السائق البالغ من العمر 28 عامًا قد فاز بالسباق القصير بعد انطلاقه من المركز الأول، وكان يتصدر السباق بعد معركة مع زميله في الفريق، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب عطل خطير في البطارية.

واستمر سوء الحظ في موناكو، حيث كان راسل واحدًا من عدة سائقين تلقوا عقوبة بسبب تجاوز السرعة المحددة في منطقة الصيانة. وتم تطبيق العقوبة الأولية بشكل خاطئ، قبل تحويلها لاحقًا إلى عقوبة عبور منطقة الصيانة، لينهي السائق البريطاني السباق في المركز الثاني عشر.

بعد ذلك، أنهى راسل سباق جائزة إسبانيا الكبرى خلف لويس هاميلتون، الذي نجح في تنفيذ استراتيجية التوقف ثلاث مرات، قبل أن يحقق الفوز مجددًا في جائزة النمسا الكبرى.

أما في جائزة بريطانيا الكبرى، فقد واجه سائق مرسيدس سباقًا صعبًا أيضًا، حيث كان خلف ماكس فيرستابن مباشرة أثناء صراعهما على المركز الثالث، لكنه وبعد وقفة الصيانة عاد إلى الحلبة في المركز السابع خلف إسحاق حجار.

لكن بفضل مشكلة زميله أنتونيللي المتعلقة بانفصال غطاء العجلة، ودخول سيارة الأمان بعد انسحاب فيرستابن، استغل راسل أحداث الجزء الأخير من السباق وتمكن من إنهائه في المركز الثاني أمام جماهير بلاده.

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وخلال حديثه في برنامج "سيلفر آروز راديو شو" عن المرحلة الأولى من الموسم، كشف راسل عن مشاعره.

فقال: "كانت مشاعري مختلطة للغاية. لأنني بصراحة كنت أعتقد أن النتيجة التي كنا نستحقها هي المركز الثالث خلف كيمي وشارل".

وأكمل: "بعد ذلك تعرض كيمي لحادث مؤسف للغاية. ثم جاءت مشكلة ماكس. دخل لويس إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان، وأعتقد أن ذلك كان القرار الصحيح". 

وأردف: "لكن مهما فعلت في مثل هذا الموقف، ستشعر بأنك اتخذت القرار الخطأ. إذا لم تدخل إلى منطقة الصيانة واستؤنف السباق، ستقول ليتني دخلت. وإذا دخلت، تخسر مراكز. لذلك لا يوجد قرار صحيح تمامًا".

وتابع: "كان شعورًا غريبًا للغاية أن أصعد فجأة إلى المركز الثاني دون فعل أي شيء. لأنني كنت أعتقد أن كل شيء كان يسير ضدي خلال السباق. ثم فجأة وجدت نفسي في المركز الثاني".

واسترسل: "غالبًا ما تسير المواسم بهذه الطريقة. ولهذا السبب لم أفقد ثقتي بنفسي عندما بدا أن كل شيء كان يسير ضدي في بداية الموسم".

واختتم: "لأن الأمور تتغير في النهاية. وكما قلت، فإن وجودي هناك مجددًا كان شعورًا مميزًا للغاية".

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