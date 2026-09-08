يعتقد خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن الإدارة العليا في فيراري يجب أن تتدخل وتضع حدودًا واضحة بين سائقي الفريق، بعد جائزة إيطاليا الكبرى الصعبة التي شهدت صدامًا بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير في اللفة الافتتاحية.

وعانت تشكيلة مارانيللو من سباق موطن كارثي في مونزا، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة 2026، بعدما شاهدت مرسيدس تحقق ثنائية المركزين الأول والثاني بقيادة أندريا كيمي أنتونيللي، الذي قدم انطلاقة مذهلة من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق.

وسرعان ما انهارت آمال فيراري في السباق، عندما اندفع هاميلتون من الجهة الداخلية للوكلير عند المنعطف الأول، ثم حاول المرور من الجهة الخارجية للمنعطف الثاني. وبينما حافظ لوكلير على خطه، خرج بطل العالم سبع مرات إلى المنطقة الحصوية وتراجع إلى المركز العاشر.

وتصاعدت الأمور في اللفة الثانية، عندما كان لوكلير يدافع أمام سائق مكلارين أوسكار بياستري، قبل أن يخرج إلى الحافة الإسفلتية أثناء الخروج من منعطف بارابوليكا. وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز السادس.

وفي حديثه إلى قناة إف 1 تي في بعد السباق، أقر هاميلتون، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب السائقين، بأن النتيجة كانت "صعبة للغاية على الاستيعاب". وأثناء تحليله لسباق فيراري خلال البث، رأى مونتويا أن مدير الفريق فريد فاسور والإدارة العليا يجب أن يجلسوا مع السائقين قبل جائزة إسبانيا الكبرى المقررة هذا الأسبوع في مدريد.

حيث قال مونتويا: "عليهم ألا يذهبوا إلى فريد فقط، بل إلى من هم أعلى من فريد أيضًا، وأن يجلسوا معهما. يجب أن يذهب كلاهما إلى مارانيللو هذا الأسبوع، وأن يجلسا ويتحدثا بشكل جاد، لأن شارل خرج وقال، في رأيي: لقد تعاملت مع لويس بالطريقة نفسها التي كنت سأتعامل بها مع أي سائق آخر".

وأضاف: "لكنه زميلك في الفريق، وعليك أن تحترم زميلك، وعليك أن تحترم الفريق".

وتسببت هذه النتائج في تراجع هاميلتون إلى 10 نقاط خلف جورج راسل، صاحب المركز الثاني في ترتيب السائقين، وإلى 76 نقطة خلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي. ويحتل لوكلير حاليًا المركز الخامس برصيد 155 نقطة، متأخرًا بفارق 112 نقطة عن أنتونيللي.