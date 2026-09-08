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لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

يرى خوان بابلو مونتويا أن الإدارة العليا في فيراري يجب أن تتدخل بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير خلال جائزة إيطاليا الكبرى الصعبة.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يعتقد خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن الإدارة العليا في فيراري يجب أن تتدخل وتضع حدودًا واضحة بين سائقي الفريق، بعد جائزة إيطاليا الكبرى الصعبة التي شهدت صدامًا بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير في اللفة الافتتاحية. 

وعانت تشكيلة مارانيللو من سباق موطن كارثي في مونزا، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة 2026، بعدما شاهدت مرسيدس تحقق ثنائية المركزين الأول والثاني بقيادة أندريا كيمي أنتونيللي، الذي قدم انطلاقة مذهلة من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق.

وسرعان ما انهارت آمال فيراري في السباق، عندما اندفع هاميلتون من الجهة الداخلية للوكلير عند المنعطف الأول، ثم حاول المرور من الجهة الخارجية للمنعطف الثاني. وبينما حافظ لوكلير على خطه، خرج بطل العالم سبع مرات إلى المنطقة الحصوية وتراجع إلى المركز العاشر.

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وتصاعدت الأمور في اللفة الثانية، عندما كان لوكلير يدافع أمام سائق مكلارين أوسكار بياستري، قبل أن يخرج إلى الحافة الإسفلتية أثناء الخروج من منعطف بارابوليكا. وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز السادس.

وفي حديثه إلى قناة إف 1 تي في بعد السباق، أقر هاميلتون، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب السائقين، بأن النتيجة كانت "صعبة للغاية على الاستيعاب". وأثناء تحليله لسباق فيراري خلال البث، رأى مونتويا أن مدير الفريق فريد فاسور والإدارة العليا يجب أن يجلسوا مع السائقين قبل جائزة إسبانيا الكبرى المقررة هذا الأسبوع في مدريد.

حيث قال مونتويا: "عليهم ألا يذهبوا إلى فريد فقط، بل إلى من هم أعلى من فريد أيضًا، وأن يجلسوا معهما. يجب أن يذهب كلاهما إلى مارانيللو هذا الأسبوع، وأن يجلسا ويتحدثا بشكل جاد، لأن شارل خرج وقال، في رأيي: لقد تعاملت مع لويس بالطريقة نفسها التي كنت سأتعامل بها مع أي سائق آخر".

وأضاف: "لكنه زميلك في الفريق، وعليك أن تحترم زميلك، وعليك أن تحترم الفريق".

وتسببت هذه النتائج في تراجع هاميلتون إلى 10 نقاط خلف جورج راسل، صاحب المركز الثاني في ترتيب السائقين، وإلى 76 نقطة خلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي. ويحتل لوكلير حاليًا المركز الخامس برصيد 155 نقطة، متأخرًا بفارق 112 نقطة عن أنتونيللي.

خط انطلاق

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
موكب للمركبات العسكرية ومركبات الشرطة

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل (مرسيدس)، بيير غاسلي (ألبين)

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، راسينغ بولز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيارة الأمان

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
كيلي بيكيه، راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
موكب السائقين

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مشجعو فيراري

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سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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سيباستيان فيتيل

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سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

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سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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ماركو بيززيكي

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تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

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لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث سيارة فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث سيارة فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

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بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

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لانس سترول، أستون مارتن

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول، يائيل شيلبيا

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

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لايتنينغ ماكوين في منطقة الاستعداد

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سيارات «كروكس» في منطقة الاستراحة

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

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لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

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من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

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من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

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جائزة إيطاليا الكبرى
من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

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جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

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لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

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لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

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جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

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جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

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جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

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جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل فيليب كليرين
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
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