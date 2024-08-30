تحليل: لماذا يمنح تقدّم فيتيل نحو لقب 2013 الأمل لمكلارين
قال فريق مكلارين أنّ التاريخ يُظهر أنّ لاندو نوريس يملك فرصة لتحقيق مفاجأة والفوز ببطولة العالم للفورمولا 1.
موتورسبورت.كوم "برايم"
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قالت مكلارين أنّ سلسلة انتصارات سيباستيان فيتيل في تسعة سباقات متتالية في النصف الثاني من موسم 2013 تُظهر كيف أنّها تملك حقّ الحلم بالفوز باللقبين.
ألهب فوز لاندو نوريس المسيطر في جائزة هولندا الكبرى آماله وآمال مكلارين لتحقيق اللقب، حتى بالرغم من تصدّر ماكس فيرستابن وريد بُل للبطولتين.
لكن بناءً على حجم الأفضليّة التي فاز بها نوريس في زاندفورت، حيث تقدّم على غريمه فيرستابن بـ 22 ثانية، فإنّ ذلك المنحى يمنح مكلارين الأمل بالمنافسة على لقبي السائقين والصانعين.
وبالنسبة لبطولة الصانعين فقد قلّصت مكلارين الفارق مع ريد بُل من 42 إلى 30 نقطة في زاندفورت، بينما تقلّص الفارق بين فيرستابن ونوريس إلى 70 نقطة.
وفي حال تمكّن نوريس من تكرار تشكيلة الفوز وأسرع لفّة في السباقات المتبقية من الموسم فسيكون ذلك كافيًا لإنهائه الموسم كبطل.
لكنّ إكمال الموسم بهكذا نسق سيكون صعبًا، لكنّ مكلارين نظرت إلى التاريخ، وخاصة طريقة فوز فيتيل وريد بُل بلقب 2013.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: إريك جونيوس
وكان فيتيل حينها قد واجه تحديًا صعبًا من مرسيدس وفيراري في النصف الأوّل من الموسم، لكنّ الوضع تغيّر بشكلٍ درامي عندما عادت البطولة من العطلة الصيفيّة، وأصبح فيتيل في مستوى لوحده ليفوز بجميع السباقات التسعة المتبقية من الموسم ويُحرز لقبه الرابع.
وبحديثه بعد جائزة هولندا الكبرى، قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين: "أعتقد بأنّ المعركة على لقب الصانعين كانت مفتوحة حتّى قبل هذه الجولة".
وأردف: "وبالنسبة لبطولة السائقين، فإنّنا نريد الإبقاء على تركيزنا على حقيقة أنّ ذلك كان ممكنًا. تحدّثنا حول ما فعله فيتيل في 2013 وقلنا: قد نفعل الأمر ذاته، لم لا؟ نحتاج لمواصلة التركيز، ونحتاج للتفكير في أنّ ذلك ممكن".
وفي حين أنّ ستيلا قال في عطلة نهاية الأسبوع أنّه شعر بأنّ أداء الفريق تضخّم نتيجة خصائص الحلبة، فإنّه اعترف بأنّ ما قدّمه الفريق في السباق كان يفوق ما كان يعتقد بأنّه ممكن.
وقال: "عليّ القول بأنّ ذلك كان مشجّعًا من منظور الأداء. في ذات الوقت فقد حدث ذلك على حلبة بدت متناسبة جدًا مع سيارتنا، مثل المجر. يبدو أنّ الوضع يعتمد على كلّ حلبة في الوقت الحاضر".
سيباستيان فيتيل، ريد بُل رينو
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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