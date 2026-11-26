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فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لماذا يمتلك لوكلير فرصة ذهبية لفرض زعامته على فيراري لكنه لا ينجح في استغلالها؟

في لاس فيغاس، أعاد الاصطدام الثاني في غضون ثلاثة سباقات إلى الواجهة تساؤلًا بقي دون إجابة بعد المكسيك. لا يزال شارل لوكلير يتمتع برصيد من المصداقية باعتباره سائقًا نشأ في مارانيللو وبقي مخلصًا لها لسنوات، لكن الطريقة التي يحاول بها الدفاع عن مكانته تلك تهدد بإضعاف موقفه.

بياتريتشي فرانجيوني

منشور: 26-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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هناك ثمن قد يدفعه حتى الرجل الواثق من قوته عندما يتسلل إليه الشك بأنه فقد المكانة التي كان يعتقد أنه يحتلها. ويشكل ذلك الشك نقطة انطلاق لفهم موسم شارل لوكلير، ولماذا تحولت معركة على المركز السادس في لاس فيغاس إلى مسألة نفوذ داخل فيراري.

ومن اللافت أن الفوضى اندلعت خلال الأشهر الأخيرة: خمس حوادث، جميعها في النصف الثاني من الموسم. وبدأ كل شيء في زاندفورت، عندما بقي سائق موناكو على الحلبة للفة إضافية رغم استدعائه إلى منطقة الصيانة، بينما كان هاميلتون يقترب منه على متن إطارات أحدث.

وفي مونزا، شن لويس هجومًا عند المنعطف المزدوج الأول، لكن شارل، الذي كان يدافع عن المسار الداخلي، دفعه نحو المنطقة الحصوية.

وفي سنغافورة، انعكست الأدوار: إذ استدعى طاقم إدارة السباق سيارتي فيراري إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكن لويس بقي على الحلبة وراهن على استراتيجية التوقف الواحد، وهي الورقة التي سمحت له بإبقاء شارل خلفه في تلك اللحظة. قبل أن ينجح لوكلير في تجاوزه مجددًا على متن إطارات جديدة.

ثم جاء الاصطدام في المكسيك، عندما كان الفوز في متناول فيراري، وتلاه الاجتماع التوضيحي الذي طالب به فاسور في البرازيل، وأخيرًا ما حدث في لاس فيغاس.

وما يتغير من سباق إلى آخر هو هوية الطرف الذي يدفع الأمور إلى التصعيد. فمنذ زاندفورت، يبدو أن البقاء أمام السائق الآخر ضمن الترتيب بات يكتسب أهمية متزايدة. لكن لماذا، وتحديدًا منذ منتصف الموسم؟ أحد التفسيرات هو أنه مع اقتراب عام 2026 من نهايته، يحاول كلاهما تحديد موقعه استعدادًا لعام 2027.

فمن سيمتلك التأثير الأكبر عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه تطوير السيارة المقبلة؟ وعلى أي منهما سيعتمد الفريق عندما تتباين التوجيهات الصادرة من المرآب؟

وهاميلتون، على وجه الخصوص، متلهف للحصول على إجابات عن هذه التساؤلات. ففي سن الـ41 عامًا، يكتسب كل موسم أهمية كبيرة.

واختار لويس أن يشن هجومه حتى خارج قمرة القيادة. فقد دخل المرآب ذاته الذي يتواجد فيه شارل حاملًا ثقل سبعة ألقاب عالمية، وشخصية اعتادت أن تكون محط الأنظار، وقناعة بأنه قادر على تغيير الطريقة التي عملت بها السكوديريا في الماضي ولا تزال تعمل بها حتى اليوم. ومنذ عامه الأول، دوّن مقترحات تتعلق بالسيارة والهيكل التنظيمي للفريق، واختار الكشف عنها علنًا.

وبينما يعرف لوكلير مارانيللو من الداخل، جلب هاميلتون معه المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم الفريق القادر على الفوز، وهي معرفة اكتسبها خلال مسيرته مع مكلارين ومرسيدس. لكن هذه الرغبة تحديدًا في التأثير على آلية عمل فيراري، وتحدي بعض العادات الراسخة، واقتراح رؤية مختلفة لطريقة عمل الفريق، هي ما يجعل بناء العلاقة بين السائق البريطاني وأوساط مارانيللو أكثر تعقيدًا.

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وبغض النظر عن مدى صواب ملاحظاته، فإن أي شخص يقترح تغيير منظومة ما يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا مقاومة أولئك الذين كانوا جزءًا منها لسنوات. كما أن مشاركة بعض هذه الأفكار علنًا لم تجعل مسيرة لويس أسهل بالضرورة.

وفي خضم هذه الديناميكيات، تبرز فرصة أمام لوكلير، ربما لا ينجح سائق موناكو في استغلالها بالكامل. إذ يتمتع شارل برصيد اكتسبه من نشأته في فيراري، وولائه للفريق، وكونه السائق الذي اعتمد عليه الفريق لسنوات خلال أصعب مواسمه.

فهو يعرف الأشخاص العاملين هناك، ويشاركهم تجاربهم المهنية، ويمكنه التعويل على انسجام مع تلك البيئة لم ينجح هاميلتون في بنائه بعد. ومن المنطقي الاعتقاد بأنه في الوقت الذي يحاول فيه لويس إعادة رسم بعض موازين القوى الداخلية، سيجد جزء من الفريق أنه من الطبيعي أكثر أن يشعر بالانتماء إلى سائق موناكو.

إنه إرث يمكن لشارل استثماره من دون الحاجة حتى إلى تأجيج المواجهة مع زميله. إذ يمكنه أن يصبح الشخصية المحورية التي تختار فيراري بصورة تلقائية بناء مستقبلها حولها، مستفيدًا من توافق تشكّل على مدار سنوات، ولا يمكن لأي سجل من الإنجازات، مهما كان استثنائيًا، أن يضمنه عند الدخول إلى بيئة جديدة.

ويعود جزء من ذلك الرصيد أيضًا إلى الطريقة التي نجح بها لوكلير في الدفاع عن وجهات نظره من دون تحويل كل خلاف إلى مشكلة يتعين على الفريق حلها.

وتكتسب أحداث مكسيكو سيتي ولاس فيغاس أهمية خاصة، تحديدًا لأنها قوضت نقطة القوة تلك. فقد أصبحت المقارنة بين السائقين أكثر إزعاجًا مع سيارة إس إف-26، إذ تأخر وصول شارل إلى الشعور الذي كان يبحث عنه خلف المقود، وكانت هناك عطل نهاية أسبوع تمكن خلالها بطل العالم سبع مرات من استخلاص المزيد من السيارة ذاتها.

ومن المشروع التساؤل عما إذا كان لوكلير قد شعر في تلك اللحظات بقدر أقل من الأمان حيال المكانة التي كانت تأتيه بصورة طبيعية لسنوات. فعندما يكون زميلك هو لويس، يمكن حتى ليوم سبت تمضيه في مطاردته أن يكتسب دلالة تتجاوز أزمنة اللفات. وعندما تجده أمامك يوم الأحد، يصبح من السهل أن تطرح على نفسك تساؤلات أكثر مما ينبغي بشأن محاولة تجاوز.

وفي لاس فيغاس، حدث ذلك عند المنعطف السابع. وكانت النتيجة حلول هاميلتون سابعًا ولوكلير عاشرًا. وبعد أحداث يوم الأحد في المكسيك، كان فريد فاسور قد جمع السائقين بالفعل في ساو باولو. وفي نيفادا، عقب السباق، كان أكثر وضوحًا في تصريحاته: "طلبنا من شارل عدم مهاجمة لويس، وهذا أمر غير مقبول"، كما دعا السائقين إلى احترام أولئك الذين يعملون في مارانيللو. وبالتالي، يصبح المنافس الرئيسي للوكلير هو لوكلير نفسه.

قد تكون لديك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنك الأسرع، ولمطالبة طاقم إدارة السباق بمنحك فرصة للحاق بمنافسيك. لكن عند المنعطف السابع، لم يتطلب الأمر سوى مناورة متكلفة على المكابح لتغيير محور النقاش. فحتى تلك اللحظة، كان بإمكان شارل مساءلة فيراري عن الطريقة التي تدير بها سباقه، لكن بعد الاحتكاك، أصبح الفريق هو من يسائله عن خطأ كلّفه نقاطًا.

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وتكمن المفارقة في أنه بينما لم ينجح هاميلتون بعد في اكتساب الثقة الكاملة لبيئة يرغب في تغيير بعض جوانبها، فإن لوكلير في موقع يسمح له بترسيخ الثقة التي مُنحت له على مدار السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن بعض قراراته تحديدًا هي التي تضع فاسور في موقف يضطر فيه إلى إعادة الانضباط إلى سائق يمتلك، بالنظر إلى تاريخه وعلاقته بالفريق، جميع المقومات التي تؤهله ليصبح قائده.

وفي كل مرة يحدث فيها ذلك، يعزز شارل بصورة غير مباشرة حجج زميله، حتى عندما تكون الظروف التي تدور فيها المواجهة في صالحه. أما لويس، من جانبه، فينسج خيوط استراتيجيته الخاصة لعام 2027. فقد وضع أفكاره على الطاولة، وطالب بقواعد أكثر وضوحًا بعد مونزا، وألقى في لاس فيغاس على عاتق فيراري مسؤولية تحديد كيفية إدارة المواجهة بين السائقين.

ويخاطر لوكلير بالوقوع في تلك الشبكة في كل مرة يسمح فيها للسائق البريطاني بأن يفرض عليه الشعور بضرورة التحرك على الفور. إذ يمكنه مواجهته بكل الصلابة التي يحتاج إليها، واختيار اللحظة المناسبة بنفسه. ويمكنه المطالبة بسيارة تسمح له بإظهار كامل قدراته، والمطالبة بالوضوح عندما تضر استراتيجية ما بفرصه، والتمسك بتقييمه للأمور.

كما يمكنه ترك هاميلتون يواجه تحديات محاولته تغيير فيراري، من دون الشعور بالحاجة إلى إعادة تأكيد مكانته المحورية عند كل فرصة.

لكن لوكلير، لا يزال يمتلك العديد من الأسباب التي تدفعه إلى الإيمان بصلابة مكانته. وبوسعه أن يحدد بنفسه ما الذي يريد تحقيقه من كل مواجهة مع هاميلتون.

وتكمن أهمية ما حدث في لاس فيغاس في أنه أظهر مدى سهولة التفريط بذلك الرصيد من أجل مركز واحد: فمناورة واحدة على المكابح قد تضعه أمام لويس، لكن الطريقة التي يختار تنفيذها بها هي التي ستحدد مقدار الثقل الذي سيحظى به صوته عندما يعود إلى المرآب...

إعداد وترجمة / خلدون يونس

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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