لماذا يقول فيرستابن إن فارق 0.196 ثانية عند خط نهاية باكو مع راسل "مضلل قليلًا"

على حلبة مدينة باكو، تحولت الكلمات التي قالها راسل بعد التصفيات إلى حقيقة، فقد توقع سائق مرسيدس يوم الجمعة بالفعل أن فيرستابن، رغم انطلاقه من المركز الثامن، سيكون أكبر تهديد للفوز، وهو ما ثبت في النهاية خلال ختام مثير على شوارع باكو.

وخسر فيرستابن بفارق 0.196 ثانية فقط عند خط النهاية أمام أول فوز له في موسم 2026 من الفورمولا 1، لكنه شدد بعد السباق على أن الفارق الفعلي كان أكبر قليلًا من ذلك.

وقال فيرستابن: "من الواضح أنه بدا قريبًا عند خط النهاية، لكنني أعتقد أن السبب في ذلك هو معاناة جورج من بعض التأخر في استجابة الضغط في المنعطف 15 بسبب العلم الأصفر".

وأضاف: "لذلك، إذا نظرت إلى الفترة الأخيرة من السباق، فقد كان الفارق دائمًا ثانية واحدة، وربما كان هذا هو المكان الذي كنا سننهي فيه السباق."

وهي نظرية أكدها راسل نفسه أيضًا. فبعد أن رفع السائق قدمه عن دواسة الوقود بسبب حادث فالتيري بوتاس، لم توفر وحدة طاقة مرسيدس التسارع الذي كان يتوقعه مباشرة.

وأوضح سائق مرسيدس: "عندما ظهر العلم الأصفر، رفعت قدمي عن دواسة الوقود، وعندما عدت للضغط عليها، لم يكن لدي شاحن توربيني، وبالتالي لم تكن لدي قوة، وكاد ماكس يتجاوزني عند خط النهاية. كان ذلك سيكون أمرًا مخيبًا جدًا، لكن عمومًا كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة."

ويعتقد فيرستابن أيضًا أن نتيجة جائزة أذربيجان الكبرى كانت ستكون نفسها لو بدأ من الصف الأول.

وكان بطل العالم أربع مرات قد خلص يوم الجمعة إلى أن ريد بُل "قامت بعمل رائع في إفساد" أفضل فرصها لتحقيق الفوز هذا العام بسبب مشكلة المحرك، لكن بعد 24 ساعة، رأى فيرستابن أن المراحل الختامية من السباق كانت ستسير بالطريقة نفسها تقريبًا.

واعترف الهولندي: "أعني، هذا ما حدث بالأمس. لديك مشكلة، وهذا يعني أن عليك الانطلاق من المركز الثامن. لكنني أعتقد أنه حتى لو بدأت من المركز الثاني، فمع وتيرة جورج، كان من الصعب جدًا تجاوزه.

وأضاف: "لذلك ربما كنت سأتمكن من متابعته بشكل أفضل قليلًا في الفترة الأولى، بالطبع. لكن بعد ذلك تدخل إلى منطقة الحظائر، وتكون في المركز الثاني، وعلى الأرجح لكنا خضنا السباق نفسه، مع مجرد دفع كل منا الآخر إلى الأمام."

فيرستابن يستمتع بالفورمولا 1 للمرة الأولى تقريبًا في 2026

لكن فيرستابن يقول إنه استمتع بالمراحل الختامية في باكو، وهي ما كانت، بالنظر إلى جميع أوجه القصور في القوانين التقنية، واحدة من المرات الأولى التي يستمتع فيها بذلك طوال العام.

وقال: "يجب أن أقول إن تلك اللفات الأخيرة كانت ممتعة جدًا، لأن تراجع أداء الإطارات كان شبه معدوم، في الواقع. كنا نواصل الضغط حتى النهاية، وكان الفارق دائمًا نحو ثانية أو 1.1 ثانية. كان ذلك رائعًا."

كما خاطر فيرستابن في هذا الصدد، وهي مخاطر ربما لم يكن ليقدم عليها من أجل أي نتيجة أخرى سوى احتمال تحقيق الفوز. وكان يعلم أن ريد بُل، خصوصًا مع تفعيل وضع التجاوز، تمتلك قدرًا مذهلًا من السرعة القصوى، بينما كانت مرسيدس أسرع في القسم المتعرج حول البلدة القديمة في باكو.

ولكي يحافظ على فرصته في المقطع المستقيم الأطول في روزنامة الفورمولا 1، ويتمكن على الأقل من تقليص الفارق مجددًا في كل لفة، حاول فيرستابن "فتح" المنعطفات القليلة الأخيرة بأكبر قدر ممكن.

وقال فيرستابن مبتسمًا: "كانت الفترة الأخيرة ممتعة. لقد لامست بضعة جدران أيضًا، لكن ذلك كان فقط لأترك بصمتي هنا في باكو!".

وأكمل: "لذا نعم، الأمر يكون دائمًا صعبًا جدًا هنا، في التصفيات والآن في نهاية السباق أيضًا، مع الضغط بأقصى سرعة. وهذا ينطوي على مخاطر بالطبع، عندما تكون قريبًا من بعض الجدران من الداخل والخارج، لكن كان ذلك رائعًا".