لماذا يعتقد فيرستابن أن الأسوأ في موسم 2024 للفورمولا 1 أصبح خلفه

عندما عبر فيرستابن خط النهاية في السباق الافتتاحي في البحرين بفارق 22 ثانية، كان الإجماع في أوساط الحلبة أن موسم 2024 سيكون تكرارًا للموسمين السابقين في الفورمولا 1، مع هيمنة ريد بُل المتوقعة. لكن بعد ستة أشهر، تغيّرت الأوضاع بشكل كبير، إذ اتخذت ريد بُل مسارًا خاطئًا في تطوير سيارتها "آر.بي20"، في حين حقق منافسوها، بقيادة مكلارين، تقدمًا هائلًا.

وخلال جلسة حوار في سنغافورة، تحدث فيرستابن عن التحديات التي واجهها فريق ريد بُل بعد بدايته القوية لهذا الموسم.

وقال فيرستابن: "في البداية، كنت متفاجئًا أيضًا، لكن عندما أنظر إلى ما كانت عليه مشاكلنا، أصبحت الأمور واضحة بالنسبة لي".

وأضاف: "في مرحلة ما، سرنا في الاتجاه الخاطئ. الفرق الأخرى لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، أو أنها طورت سياراتها بطريقة مختلفة قليلاً. من الصعب دائمًا تقييم ذلك".

ورغم أن فيرستابن بقي متفوقًا في سباقات اليابان والصين، إلا أن جولتي ميامي وإيمولا في مايو شكّلتا نقطة تحول، لكن البطل العالمي يؤكد أنه شعر بوجود خطأ في الفريق قبل ذلك بكثير مما بدا للعالم الخارجي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأوضح: "في وقت مبكر، أدركت أن الإحساس كان مختلفًا تمامًا عن سيارة العام الماضي من حيث التوازن. في ذلك الوقت، كانت سيارتنا لا تزال أسرع بكثير من البقية، أو ربما يمكنني القول إن الآخرين لم يكونوا جيدين حينها. لذلك، في تلك المرحلة كنا قادرين على تعويض صعوباتنا. لكن في السباقات التي تلت ذلك، أصبح الأمر أسوأ وأسوأ. في مرحلة ما، أصبحت سيارتنا صعبة القيادة للغاية وفي الوقت نفسه أحرزت الفرق الأخرى تقدمًا حقيقيًا".

وكرر فيرستابن مرارًا وتكرارًا شعوره بأن مقدمة ومؤخرة السيارة لم تعودا مرتبطتين بشكل جيد كما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وكان هذا الابتعاد واضحًا عن نموذج السيارة السابقة. فعند عرض السيارة في ميلتون كينز الشتاء الماضي، قال فيرستابن إنه صُدم بالتغييرات الكبيرة عندما رأى الرسومات الأولية لسيارة "آر.بي20"، مما يثير التساؤل عما إذا كان هذا التغيير في التصميم خطأ بالنظر إلى ما حدث بعد ذلك. ورد فيرستابن قائلاً: "لا أعتقد أنك تستطيع الحكم من الخارج على ما حدث بشكل خاطئ، لذا هذه ليست النقطة. ما يبدو عليه تصميم السيارة من الخارج ليس هو المشكلة".

هل يلعب نفق هواء ريد بُل القديم دورًا في المشكلة؟

تعليقات فيرستابن حول صعوبة التعامل مع السيارة تشير إلى أن المشكلة مرتبطة جزئيًا على الأقل بأرضية السيارة. العواقب غير المقصودة من إدخال أرضية جديدة هي صداع واجهته العديد من الفرق ضمن هذه اللوائح التقنية. واجهت مرسيدس صعوبات لمدة عامين مع سيارات التأثير الأرضي، بينما عانت فيراري من عودة الارتداد عالية السرعة مع تحديث للأرضية في برشلونة.

وأقر فيرستابن: "يبدو الأمر أكثر تعقيدًا مما يعتقد الجميع. في الوقت الحالي، حتى مكلارين تؤجل استخدام أرضية جديدة لأنها غير متأكدة تمامًا منها. الأمور أصبحت أكثر حساسية عند إدخال التحديثات مقارنة باللوائح السابقة".

كما تواجه الفرق صعوبات في ربط ترقيات الأرضية الحساسة التي يتم اختبارها في نفق الهواء بالكيفية التي تتصرف بها السيارة في الواقع على الحلبة، حيث تكتشف الفرق أن زيادة الارتكازيّة في العالم الافتراضي لا تجعل السيارة بالضرورة أسرع على المسار. وهذا الأمر يبدو مرتبطًا بشكل خاص بحالة ريد بُل، نظرًا لنفقها الهوائي الذي يُعتبر قديمًا نسبيًا، مع خطط الفريق لبناء منشأة جديدة.

المركز الثاني ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ، الصورة من قبل: صور موتورسبورت

على الرغم من هذه التحديات، ما زال فيرستابن متفائلًا بأن الفريق يعمل على إيجاد الحلول اللازمة لتحسين الأداء، ومن المحتمل أن يشهد النصف الثاني من الموسم تقدمًا.

وقال: "أنا واثق من أن الفريق يعمل بجد لتغيير الوضع، ولكن علينا أن نكون حذرين، لأن تجاوز الحدود في تصميم الأرضية يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا".

هل وجد فيرستابن بداية الحل لمشاكل ريد بُل؟

يحاول فريق ريد بُل الآن إنهاء فترة الأداء السيئ والتقدم خطوة بخطوة. ووفقًا لفيرستابن، بدأت هذه المرحلة بالفعل مع تحديث الأرضية في باكو. اختار فيرستابن إعدادات خاطئة في أذربيجان، مما يجعل المقارنة صعبة، لكن بعد فترة صعبة، استطاع زميله سيرجيو بيريز المنافسة على منصة التتويج قبل أن يصطدم لاحقًا مع سائق فيراري كارلوس ساينز.

وبعد أسبوع من ذلك احتل فيرستابن المركز الثاني في سنغافورة، ورغم أنه كان بعيدًا عن منافسه على اللقب لاندو نوريس في سيارة مكلارين، فإن حقيقة أن ريد بُل أنهت السباق في المركز الثاني على أسوأ حلبة له في 2023 كانت إشارة إيجابية.

ولم يُذكر الفريق سوى "تغييرات طفيفة" على الجزء السفلي من السيارة في باكو، لكن فيرستابن يأمل أن يكون هذا التحديث بداية لحل أكبر: "نعم، شعرت بتحسن. كان هذا بالفعل خطوة جيدة بالنسبة لنا. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح الآن، سيستغرق الأمر بعض الوقت. لا يمكنك قلب الأمور في أسبوع أو أسبوعين. لكنني أعتقد أن الفريق كان سعيدًا بما رآه في باكو أيضًا".

لا يزال ذلك غير كافٍ للتنافس مع نوريس وفريق مكلارين على الانتصارات في السباقات حتى الآن، لكن فريق ريد بُل سيجلب حزمة تحديثات جديدة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن في وقت لاحق من هذا الشهر. يبقى حجم وفعالية هذه التحديثات قيد الترقب، لكن فيرستابن يأمل أن تكون أسوأ مراحل هذا الموسم - مع اعتبار سباق مونزا الكارثي النقطة الأدنى - قد أصبحت خلفه. "نعم، أعتقد ذلك بصراحة. نأمل أن نتمكن من تحقيق خطوات جيدة من هنا فصاعدًا".