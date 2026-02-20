لماذا يعتقد دايفيد كولتارد أن موسم 2026 سيُحبط هاميلتون وفيرستابن وألونسو
يرى دايفيد كولتارد السائق السابق في الفورمولا 1 أن لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن لن يحبوا لوائح 2026 الجديدة، لأنهم "سيضطرون تقريبًا إلى أن يكونوا ميكانيكيين داخل السيارة" بدلًا من القيادة بالغريزة.
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كريغ بيكر وكالة فرانس برس صور غيتي
تتضمن لوائح 2026 تقسيمًا شبه متساوٍ بنسبة 50-50 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، مع سيارات أصغر وأخف وزنًا، إضافة إلى تغييرات أخرى مثل الانسيابية النشطة على الجناحين الأمامي والخلفي بدلًا من نظام الـ "دي آر اس".
ومع استمرار تجارب ما قبل الموسم في البحرين، عبّر بعض السائقين عن انتقاداتهم للوائح الجديدة، وعلى رأسهم بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، الذي شبّهها بـ"فورمولا إي مع منشطات".
وأوضح كولتارد في بودكاست "أب تو سبيد" وجهة نظره قائلًا: "أعتقد أن السائقين الثلاثة الذين ذكرتهم – لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن – خلال حقبة المحركات الهجينة الأخيرة مع أنفاق التأثيرات الأرضية الضخمة، كانوا جميعًا سلبيين بعض الشيء بشأن تجربة القيادة".
وأضاف: "هم يريدون العودة إلى التسابق النقي، تسابق بأقصى سرعة من البداية إلى النهاية. لكن مع هذه اللوائح الجديدة، هناك إدارة أكبر بكثير للتعقيد. 50% من الطاقة تأتي من البطارية و50% من محرك الاحتراق الداخلي. لذا أصبحوا أكثر مديرين للسيارة بدلًا من مجرد سائقين لها".
وتابع: "وهنا تكمن المشكلة بالنسبة لهم، لأن السائق بطبيعته يريد القيادة بالغريزة، يريد استخراج أفضل ما في السيارة. الآن يبدو وكأنهم مضطرون إلى أن يكونوا ميكانيكيين داخل السيارة لإجراء التعديلات، وهذا لا يأتي بشكل طبيعي، ولا يكافئ بالضرورة أفضل سائق".
ومن جانبها، أضافت السائقة السابقة في "دبليو سيريز" ومقدمة سكاي سبورتس ناومي شيف في هذا الصدد قائلة: "ما سأقوله عن تغييرات اللوائح هو أن أي تغيير يأتي دائمًا ببعض الرفض. وهذه المرة يبدو أن الرفض أكبر، وربما هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى حل".
وأكملت: "لكنها أيضًا فرصة كبيرة. تذكروا 2009 عندما ظهر فريق برون وسيطر. ثم 2014 عندما بدأت حقبة هيمنة مرسيدس. وفي 2022، فهمت ريد بُل حقبة التأثيرات الأرضية بشكل ممتاز. الآن السؤال هو: من سيقود المرحلة المقبلة؟".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
تجارب البحرين: لوكلير يُسجّل الزمن الأسرع مع اختتام التجارب الشتويّة
لماذا يعتقد دايفيد كولتارد أن موسم 2026 سيُحبط هاميلتون وفيرستابن وألونسو
هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين
تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات