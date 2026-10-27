فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لماذا يعتبر أنتونيللي أن فوزه في أوستن أهم من فوزه من المركز 19 في مونزا؟

حقق السائق الذي بات على أعتاب التتويج بلقب العالم فوزًا رائعًا انطلاقًا من الصف الأخير في جائزة إيطاليا الكبرى، لكنه يرى أن انتصاره في أوستن من مركز الانطلاق الأول كان أفضل.

منشور: 27-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مانويل إليتو

حقق أندريا كيمي أنتونيللي فوزًا مذهلًا انطلاقًا من المركز الـ19 في جائزة إيطاليا الكبرى، لكن السائق الذي بات على أعتاب التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 يرى أن أداءه المهيمن انطلاقًا من المركز الأول في أوستن كان أفضل.

واضطر سائق مرسيدس إلى الانطلاق من الصف الأخير في مونزا خلال سبتمبر، بسبب تغيير وحدة الطاقة، لكن النجم الإيطالي السريع شق طريقه عبر المنافسين ليحصد الفوز.

ومنح ذلك أنتونيللي انتصاره السابع خلال موسم 2026 الذي يهيمن عليه، قبل أن يحقق فوزه الثامن في السباق التالي في مدريد، ثم ينتظر حتى أكتوبر ليحصد انتصاره التاسع على حلبة الأمريكيتين.

وجاء فوزه يوم الأحد مختلفًا تمامًا عن انتصاره في مونزا، إذ انطلق من المركز الأول ونفّذ استراتيجية التوقف مرة واحدة بإتقان، في حين اختار أبرز منافسيه التوقف مرتين، لينتصر بفارق 13 ثانية أمام شارل لوكلير، صاحب المركز الثاني.

وقال أنتونيللي في تعليقه على الأمر: "في مونزا، كانت لدينا بوضوح أسرع سيارة. كنا سريعين للغاية، ولذلك كان الفوز انطلاقًا من الخلف مميزًا بصورة لا تُصدق، بالطبع".

وأضاف: "لكنها كانت أيضًا حلبة كان التجاوز عليها سهلًا نسبيًا، وكنا سريعين للغاية. بالتأكيد، كان سباق مونزا مميزًا جدًا، وسيظل أحد السباقات التي سأتذكرها إلى الأبد".

وتابع: "لكن هذا الفوز ربما كان أفضل من ناحية التنفيذ، لأن الطريقة التي بنينا بها مستوانا، وكيف طورنا الأداء على مدار عطلة نهاية الأسبوع، كانت جيدة جدًا".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ويمنح ذلك أنتونيللي أفضلية تبلغ 123 نقطة على زميله جورج راسل، صاحب المركز الثاني، ما يعني أنه يحتاج إلى نقطتين فقط في المكسيك نهاية الأسبوع المقبل ليحصد لقبه العالمي الأول.

وسيحقق السائق ذلك قبل أربع جولات من نهاية الموسم، في حملة مثيرة قدمها خلال موسمه الثاني في البطولة، بعدما دخل زميله في الفريق الموسم مع تطبيق اللوائح الجديدة مرشحًا للفوز باللقب.

وأضاف أنتونيللي: "حسنًا، لقد كان هذا الموسم مفاجأة سارة بالتأكيد حتى الآن. وبالطبع، لم ينتهِ الأمر بعد. لا تزال هناك بضعة سباقات أريد أن أقدم فيها أداءً جيدًا، وأن أواصل محاولة المنافسة على الانتصارات".

وتابع: "سيكون من الجيد إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. لكن نعم، عندما أنظر إلى الموسم، أجد أنه لا تزال هناك أمور ينبغي العمل عليها وتحسينها، سواء فيما يتعلق بالعقلية في مواقف معينة أو بطريقة تعاملي مع بعض السيناريوهات".

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وأردف: "لذلك، سأحظى بالتأكيد بمزيد من الوقت في نهاية الموسم لمراجعة الأمور: ما الذي سار على نحو جيد، وما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل".

واسترسل قائلًا: "لكن من المؤكد أنني قدمت موسمًا متسقًا للغاية حتى الآن، وسنحاول الحفاظ على هذا المستوى حتى النهاية".

وبالتالي، كانت القفزة التي حققها أنتونيللي من موسمه الأول إلى الثاني هائلة، وجاءت الطريقة التي تعامل بها مع عطلة نهاية الأسبوع في أوستن لتقدم دليلًا واضحًا على مدى تطوره.

وكانت تلك أول فرصة له لحسم اللقب، لكنه لم يسمح لهذه الفرصة بإرباكه، بل تعامل مع السباق بصورة طبيعية، ليمنح نفسه فرصة كبيرة لحسم البطولة في المكسيك.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وقال: "أنا محظوظ جدًا لأن لدي مجموعة رائعة من الأشخاص من حولي. ففي الفريق، يحضر والدي دائمًا، إلى جانب مدرب الأداء الخاص بي".

وأضاف: "لديّ مجموعة رائعة من الأشخاص من حولي، يساعدونني على الشعور بمزيد من الاسترخاء وعدم القلق بشأن أمور من هذا النوع".

وتابع: "إنهم يساعدونني على تجاهل الضغوط والضجيج المحيط بي، وهذا أيضًا ما سمح لي بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وتقديم الأداء المطلوب".

وأردف: "من الواضح أن الحديث عن البطولة كان كثيرًا. لن أكذب، فقد دار الكثير من الحديث يوم الخميس عن اللقب وأمور أخرى، لكنني حاولت ألّا أقلق بشأن ذلك على الإطلاق، وأن أركز فقط على تقديم أفضل نتيجة ممكنة".

وختم قائلًا: "كانت نتيجة اليوم مهمة جدًا بالنسبة إليّ وإلى الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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