فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

لماذا يرى وولف أن صراع فيراري يعيد مشهدًا "مألوفًا"؟ ولماذا قد يكون التصعيد ضروريًا؟

تذكّر المواجهة بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون توتو وولف بالتوترات المتصاعدة سابقًا بين هاميلتون ونيكو روزبرغ. وقال: "لقد طرحتم عليّ الأسئلة نفسها تمامًا في ذلك الوقت!".

منشور: 07-11-2026

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توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

الصورة من قبل: LAT صور

عقب جائزة المكسيك الكبرى، وبعيدًا عن تتويج كيمي أنتونيللي بلقبه الأول في بطولة العالم، هيمن موضوع آخر على أحاديث أروقة الفورمولا 1، وهو المواجهة بين سائقي فيراري.

وبعد الحادثة التي شهدتها اللفة الافتتاحية للسباق على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، أشار هاميلتون إلى أن فيراري تواجه "مشكلات كبيرة جدًا" يتعين عليها حلها، قبل أن يطالب بعقد مناقشات معمّقة.

وخلال اليوم الإعلامي، أضاف بطل العالم سبع مرات أن تلك المناقشات لم تُعقد بعد، نظرًا إلى أن لوكلير أصبح أبًا خلال تلك الفترة، فضلًا عن عودة فريد فاسور، مدير فريق فيراري، إلى أوروبا جوًا.

لكن الأخير أوضح خلال المؤتمر الصحفي لمديري الفرق أن تلك المناقشات عُقدت بالفعل مساء الخميس في ساو باولو.

ولم يكن مستغربًا أن يتلقى فاسور العدد الأكبر بفارق كبير من أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، ما دفع وولف في مرحلة ما إلى التقاط الميكروفون لمساندة صديقه وزميله في منصب مدير الفريق. وشدّد وولف على أنه مرّ بتجربة مماثلة مع هاميلتون ونيكو روزبرغ.

وقال مدير فريق مرسيدس: "فريد ليس بحاجة إلى أي نصيحة مني، لكن الأمر يبدو وكأنه مشهد مألوف يتكرر".

وأضاف: "لقد طرحتم عليّ الأسئلة نفسها تمامًا لسنوات عديدة، أليس كذلك؟ في 2013 و2014 و2015 و2016. هذا كل ما في الأمر، ثم قرر نيكو الاعتزال. أربعة أعوام، والوضع نفسه تمامًا".

لكن تجدر الإشارة إلى أن وولف واجه توترات أكثر خطورة بكثير من تلك التي يتعامل معها فاسور حاليًا. فقد أشار مدير فريق فيراري، وبحق، خلال مؤتمر الجمعة إلى أن الحادثة في المكسيك لم تسفر عن اصطدام بين السيارتين الحمراوين، بل كلّفت الفريق فحسب فرصة تحقيق المركزين الأول والثاني.

وتابع وولف: "أحيانًا، عندما تضع سائقين قويين في الفريق، فإن أفضل السائقين يمتلكون نزعة تنافسية حادة ويريدون الفوز. وهذا وضع يصعب التعامل معه دائمًا، كما أنه يصبح تحت مجهر وسائل الإعلام عندما تتنافس تلك السيارات في مقدمة الترتيب".

وعلى الرغم من أن سائقي مرسيدس كانا يتنافسان في نهاية المطاف على لقب بطولة العالم، وهو أمر لا ينطبق حاليًا على فيراري، فإن وولف يرى الكثير من أوجه التشابه بين الحالتين.

وأضاف: "لا يزال بإمكاني تفهّم ما يمر به فريد في الوقت الحالي، وأعتقد أن الأمر يحتاج أحيانًا إلى لحظات صعبة للغاية، مثل ما حدث مؤخرًا، من أجل إيصال الرسالة بوضوح".

ويقصد وولف بذلك أن قدرًا معينًا من التصعيد قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، لأنه يوضح لجميع أفراد الفريق أن اتخاذ إجراءات بات أمرًا ضروريًا.

وقال: "عندما كنت أتعامل مع نيكو ولويس، وعندما وقع حادث بينهما، كان من الواضح أن ذلك يمثل الخط الأحمر، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. ولهذا السبب، ربما كان من الضروري أن يصل الأمر إلى تلك المرحلة، لأن المسألة تتعلق باحترام الفريق، وبآلاف الأشخاص الذين يعملون معًا داخل العلامة التجارية. وهذا ما يجب أن يبقى حاضرًا في أذهان السائقين".

وهذه النقطة الأخيرة هي تحديدًا ما حرص فاسور على توضيحه لهاميلتون ولوكلير عقب السباق في المكسيك: إذ يجب ألا تأتي طموحاتهما الشخصية على حساب مصالح الفريق أو جهود نحو ألفي شخص يعملون في مارانيللو.

وبعد سنوات من حادث الاصطدام الشهير في برشلونة، كشف روزبرغ أن وولف كان قد بلغ به الاستياء من الوضع آنذاك حدًا دفعه إلى التهديد بتغيير تشكيلة السائقين، كما حذّر كلا السائقين من أنهما سيتحملان تكلفة الأضرار، أو جزءًا منها، في حال وقوع اصطدامات أخرى.

لكن عندما طُرحت تلك المسألة في ساو باولو، لم يرغب فاسور في الكشف عمّا إذا كان قد لجأ بدوره إلى إجراءات صارمة مماثلة.

وقال: "لست متأكدًا من أن توتو كشف لكم قبل عشر سنوات عن المحتوى الدقيق للمحادثات التي أجراها مع نيكو ولويس، وسأفعل الشيء نفسه تمامًا الآن. لقد عقدنا اجتماعًا، لكن يجب أن تظل تفاصيله سرية. وهذا أيضًا من باب الاحترام لهما وللفريق".

واختتم بالقول: "لكن مرة أخرى، الأهم هو أن الرسالة واضحة. نحن نعمل من أجل علامة تجارية، ونعمل من أجل الرعاة، لكنني أعتقد أننا نعمل بالدرجة الأولى من أجل موظفي الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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