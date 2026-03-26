لماذا يرى هاميلتون أنّ قوانين 2026 "هي ما يجب أن يكون عليه التسابق" على عكس رأي فيرستابن

يرى لويس هاميلتون أنّ لوائح الفورمولا 1 الجديدة قدّمت سباقات عالية الجودة، في حين يُعد ماكس فيرستابن أحد أكثر المنتقدين صراحةً هذا الموسم، إذ شبّه جانب إدارة الطاقة بـ"فورمولا إي على المنشطات"، مع تزايد الاعتماد على أسلوب رفع القدم عن دواسة الوقود والتوفير قبل المنعطفات.

وقال سائق ريد بُل خلال جائزة الصين الكبرى: "إنّه أمر سيئ للغاية، وإذا كان أحدهم يحب هذا، فهو حقًا لا يعرف ما هو التسابق. الأمر ليس ممتعًا على الإطلاق. إنّه أشبه بلعبة ماريو كارت. هذا ليس سباقًا".

وأكمل: "تتجاوز باستخدام التعزيز، ثم تنفد البطارية في الخطّ المستقيم التالي، فيتجاوزك الآخر مجددًا باستخدام التعزيز. بالنسبة لي، الأمر مجرد مزحة".

واقترح هاميلتون أنّ فيرستابن يواجه صعوبة في تقبّل اللوائح الجديدة بسبب تراجع ريد بُل في ترتيب القوى، مؤكّدًا أنّ أسلوب "الذهاب والإياب" الذي ظهر حتى الآن، مع عدد أكبر بكثير من التجاوزات وتغيّر الصدارة، أكثر متعة بكثير.

وقال سائق الحصان الجامح: "إذا عدت إلى سباقات الكارتينغ فالأمر نفسه. الناس يتجاوزون بعضهم ذهابًا وإيابًا، ولا يمكنك الابتعاد. لم يقل أحد يومًا إن الكارتينغ سباقات يويو. إنها أفضل أشكال السباقات".

وأردف: "الفورمولا 1 لم تكن أفضل شكل من السباقات منذ فترة طويلة جدًا. من بين كل السيارات التي قدتها خلال 20 عامًا، هذه هي السيارة الوحيدة التي يمكنك فيها متابعة السيارة أمامك عبر المنعطفات السريعة دون أن تفقد كل شيء. يمكنك البقاء خلفها".

وأكمل: "كان لدينا نظام دي آر اس سابقًا، وأعتقد أنّه كان مجرد حل مؤقت لمشكلة عدم القدرة على الاقتراب بما يكفي في المنعطفات. لدينا الآن فارق القوة [وضع التجاوز]، لكنه فارق صغير جدًا".

وأردف: "لكن عندما تتقدم والسيارة خلفك تستطيع مجاراتك، فأنا شخصيًا أجد ذلك أكثر متعة، لأنني خضت أكبر عدد من التجاوزات وأفضل المعارك ربما منذ البحرين قبل سنوات طويلة مع نيكو".

وكان يشير بذلك إلى معركته الشهيرة على الفوز في جائزة البحرين الكبرى 2014 أمام زميله آنذاك ومنافسه على اللقب نيكو روزبرغ.

وأضاف هاميلتون: "هكذا يجب أن تكون السباقات. يجب أن تكون ذهابًا وإيابًا. لا ينبغي أن يكون الأمر حركة واحدة فقط وتنتهي القصة".

وأردف: "أحبّ شخصيًا هذا النوع من السباقات. نحتاج فقط إلى أن تقترب بقية الفرق أكثر حتى نحصل على المزيد من هذه المعارك بين الفرق".

ومع ذلك أوضح هاميلتون أنّه لا يحب جميع جوانب لوائح 2026.

وقال: "الأمر مختلف جدًا بالتأكيد. أعتقد أنّ كثيرًا من السائقين لا يستمتعون به، لكنني شخصيًا أستمتع به. السيارة أخف وزنًا، أكثر رشاقة قليلًا، وغريبة بعض الشيء، لكنها ممتعة في القيادة".

وأردف: "هل أحب قوة نشر الطاقة؟ إطلاقًا لا. أنا في الواقع محبط جدًا. هل أحب وضع الخطّ المستقيم مع الديناميكا الهوائية النشطة؟ ليس كثيرًا. لكن بصورة عامة أعتقد أنّ الأمر مثير للرياضة".

ومع التوجه نحو جائزة اليابان الكبرى هذا الأسبوع، كان من المتوقع أن تشكّل حلبة سوزوكا تحديًا من ناحية إدارة الطاقة، لذلك قرّر الاتحاد الدولي للسيارات خفض الحد الأقصى لإعادة شحن الطاقة خلال التصفيات، ما يقلل من الحاجة إلى ما يُعرف بأسلوب "السوبر كليبينغ"، أي حصاد الطاقة مبكرًا عبر نظام "ام.جي.يو-كاي".

وعلّق هاميلتون قائلًا: "كنا سنضطر للقيام بالكثير من أسلوب رفع القدم والتوفير، وهو أمر غير ممتع إطلاقًا في لفة تصفيات. لذلك قمنا بتغييره".

كما سيُستخدم وضع الخطّ المستقيم الخاص بالديناميكا الهوائية النشطة في مقطعين فقط من الحلبة، وهو ما قد يصب في مصلحة فيراري وفقًا لبطل العالم سبع مرات: "ربما يكون ذلك أمرًا إيجابيًا لنا، لأنه في كل مرة تفتح فيها سيارة مرسيدس هذا الوضع فإنها تبتعد. ربما تقل فرص حدوث ذلك هنا، ربما. لا أعلم. وربما نستطيع مجاراتهم أكثر في المقاطع السريعة".