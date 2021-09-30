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لماذا يرى هاميلتون أن بوتاس هو "أفضل زميل قاد بجواره" في الفورمولا واحد؟

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, محرر

عقب إعلان انتقاله من صفوف مرسيدس للدفاع عن ألوان ألفا روميو في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وصف لويس هاميلتون زميله الفنلندي بأنّه "أفضل من قاد بجواره" خلال مسيرته في الفئة الملكة.

لماذا يرى هاميلتون أن بوتاس هو "أفضل زميل قاد بجواره" في الفورمولا واحد؟

جمعت شراكة لخمسة مواسم بين هاميلتون وبوتاس ضمن صفوف مرسيدس، كما كان بوتاس الزميل الخامس للبريطاني في الفورمولا واحد، وأطول من شاركه بطل العالم مرآب فريق واحد بعد فتراته السابقة مع فرناندو ألونسو (2007)، هيكي كوفالاينن (2008-2009)، جنسن باتون (2010-2012) ونيكو روزبرغ (2013-2016).

وقد أشاد هاميلتون ببوتاس إثر إعلان مرسيدس في وقت سابق من الشهر الجاري رحيله عن الفريق نهاية موسم 2021.

حيث قال حينها: "لقد كان أفضل زميل حظيت بمتعة العمل معه. لطالما شكّلت سرعتك ومرونتك جانبًا مثيرًا للإعجاب، ولكن أبرز ما يميزك بالنسبة لي هو الجانب الإنساني لديك. أنت أعظم مما تعلم وأعرف بأن أمامك مستقبلًا مشرقًا".

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وضمن معرض حديثه إلى سكاي إيطاليا، شرح هاميلتون الأسباب التي تجعل من بوتاس أفضل زميل قاد بجواره في البطولة.

حيث قال: "عندما كنت صغيرًا، التقيت بألونسو. كنت متحمسًا وموهوبًا، لكنني لم أعرف كيف أتعامل مع الأمور. لاحقًا وجدت نفسي في مواقع مختلفة مع كوفالاينن، مع جنسن ومع نيكو. تعلمت أمورًا مختلفة من كل واحد فيهم".

وأضاف: "كل واحد منهم مثّل تحديًا بالنسبة لي. لا يُمكنك مطلقًا تجاهل زميلك كونك ستتعلم منه أو العكس. يمكن أن ترتكب الأخطاء. ولن أغيّر أيّ شيء في رحلتي بجوارهم، سواء للأفضل أو للأسوأ".

وتابع: "علّقت مؤخرًا حول زميلي الحالي وقلت بأنّه أفضل من قدت بجواره، ولكن عليكم رؤية ما يعنيه ذلك التعريف. نحن في رياضة نحاول فيها تحقيق الفوز ببطولتين مختلفتين - كلانا يحاول الفوز بلقب السائقين، ولكن وظيفتنا هي الفوز ببطولة الصانعين كذلك، وعليه يتوجب علينا العمل سويًا".

وأكمل: "للمرة الأولى، كان لديّ زميل أستطيع التواصل معه بالفعل. فكنت أقول له: شعرت بهذا، كان لديّ ذلك الشعور. من دون أن نخفي أيّ شيء عن بعضنا البعض، نحاول تحسين بعضنا البعض، مساعدة بعضنا البعض لنكون أفضل نسخة من أنفسنا".

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واختتم: "لم يحدث ذلك مطلقًا مع السائقين الآخرين. إنه أمر فريد. ورائع بالنسبة لي كإنسان. فبمجرد أن نخرج من الحلبة نتحدث كرجلين نبيلين. من دون ألاعيب".

جديرٌ بالذكر أن مرسيدس قد أعلنت كذلك ضمّ سائق ويليامز الحالي جورج راسل ليحلّ مكان بوتاس بجوار هاميلتون.

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تحليل: كيف قلب ساينز سلسلة حوادثه إلى أفضل أداءٍ له مع فيراري حتى الآن؟

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