يجب على جورج راسل "إعادة برمجة عقله" في ظل معاناته لمجاراة زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي باستمرار، وفقًا لسائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد.

وكان راسل يُعتبر أحد المرشحين للفوز بلقب 2026 قبل انطلاق الموسم، لكن بعد فوزه بجائزة أستراليا الكبرى والسباق القصير في الصين، شاهد زميله المراهق يتصدر ترتيب البطولة.

وبعد تحقيقه فوزه الثامن هذا الموسم في جائزة إسبانيا الكبرى، يمتلك أنتونيللي الآن أفضلية تبلغ 81 نقطة أمام راسل في الترتيب.

وخلال حلقة من بودكاست "أب تو سبيد"، عقد كولتارد أوجه تشابه بين معاناة راسل الحالية وبداياته الخاصة عندما كان زميلًا لميكا هاكينن في مكلارين.

حيث قال: "جورج يمر بالتأكيد بتجربة للمرة الأولى، تمامًا كما مررت بها للمرة الأولى عندما كنت زميلًا لميكا، لأنه عندما انضممت إلى الفورمولا 1 في عام 1994، كنت سريعًا منذ البداية".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "في الواقع، خلال عام 1995، كانت هناك سلسلة من خمسة سباقات كنت أحقق فيها البول بوزيشن في كل واحد منها".

وتابع: "لذلك عندما أنظر إلى الأمر، كنت أفكر فقط: هذا طبيعي. لكنك تفكر في دايمون هيل (زميلي في الفريق آنذاك)، الذي كان أكبر سنًا وكان موجودًا هناك، وعاش تجربة كونه زميلًا لأيرتون سينا ووفاته، فلا بد أنه كان يكره الأمر".

وأردف: "لا بد أنه كان ينتف شعره، ولم نكن ننسجم حقًا في ذلك الوقت، لأنني كنت الشوكة في جانبه، ذلك الشاب الذي جاء مثل كيمي، صغير السن، وخرج إلى الحلبة وحقق البول بوزيشن دون أن يفكر كثيرًا في الأمر. ثم أدركت عندما تتقدم في مسيرتك وتكتسب المزيد من الخبرة أيضًا، أنك في بعض الأحيان تبالغ في التفكير في المواقف. أما كيمي، فهو الآن في مرحلة الحماس والنظرة المشرقة لكل شيء".

واختتم: "هو لا يعرف ما لا يعرفه. بينما جورج يقول: لحظة، لطالما كنت سريعًا. لماذا لا يحدث هذا الآن؟ ولذلك يضطر إلى إعادة برمجة عقله، ثم يأتي السباق التالي ويُهزم مجددًا".