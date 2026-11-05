فورمولا 1

لماذا يبتعد دانيال ريكاردو عن عالم الفورمولا 1؟

ابتعد ريكاردو عن الأضواء بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا 1، وهذا ما يجعله غير متأكد حتى من رغبته في العودة.

منشور: 05-11-2026

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مُشجعه لدانيال ريكياردو

الصورة من قبل: كلايف روز

كشف دانيال ريكاردو عن الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن عالم الفورمولا 1 خلال الفترة الماضية.

انتهت مسيرة ريكاردو في الفورمولا 1 عقب جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2024، عندما استُبدل سائق فريق آر بي بالسائق ليام لاوسون، بعدما عانى من موسم صعب حتى تلك المرحلة.

وخلال العامين الماضيين، ابتعد السائق الأسترالي عن الأضواء، وأمضى وقتًا أطول في المنزل ووقتًا أقل على متن الطائرات، رغم تعيينه سفيرًا عالميًا لـ فورد ريسينغ.

ولا يختار جميع سائقي الفورمولا 1 السابقين الابتعاد عن النشاط عندما تتوقف مشاركتهم في بطولة العالم.

فبعضهم يواصل السباقات في سلاسل أخرى؛ وخلال عامي 2025 و2026، حقق روبرت كوبيتسا وكاموي كوباياشي ونيك دي فريز الفوز بسباق لومان 24 ساعة.

ويتجه آخرون إلى العمل محللين تلفزيونيين، مثل جنسن باتون ودايفيد كولتارد وهايكي كوفالاينن ونيكو روزبرغ وجاك فيلنوف، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة.

لكن ريكاردو لم يختر أيًا من هذه المسارات حتى الآن. وعندما سُئل خلال بودكاست "بيوند ذي غريد" عما إذا كنا سنراه يعود إلى عالم الفورمولا 1 بأي صفة، أجاب السائق الذي حقق ثمانية انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى قائلًا:

"لست متأكدًا".

"لو سألتني قبل عام، لقلت لك: لا، لا أريد العودة إلى هذا المكان مطلقًا. في ذلك الوقت، كنت أشعر بألم كبير، ولذلك كان وجودي هناك يسبب لي الكثير من الألم. كنت سلبيًا للغاية تجاه الأمر".

"لكنني أعتقد أيضًا أنني حاولت خلال العامين الماضيين فهم غروري. كانت هناك بعض المشاعر التي يمكنني وصفها، على ما أعتقد، بأنها أشبه بموت الأنا، عندما تحدث كل هذه الأمور وتنهار أمامك. عندها بدأت أتساءل: لماذا أعارض الأمر إلى هذا الحد؟ حسنًا، هذا صوت غروري أيضًا، الذي يقول: لن أعود أبدًا إلى عالم الفورمولا 1، ولا أريد رؤية أي من هؤلاء الأشخاص. وربما كان غروري يحاول بهذه الطريقة حمايتي أيضًا".

"أنا الآن في مرحلة أشعر فيها بامتنان كبير تجاه الكثير من الأشياء التي منحتني إياها الفورمولا 1، وكذلك العلاقات التي بنيتها خلالها. فما زلت أتحدث مع الكثير من السائقين والمهندسين والميكانيكيين، ولا تزال لدي علاقات مع عدد منهم. وحتى في سنغافورة عام 2024، بقيت في الحلبة حتى وقت متأخر جدًا تلك الليلة بعد السباق، لأنني كنت أعلم في قرارة نفسي أنني لا أعرف متى سأعود. لذلك حاولت توديع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن الأجواء كانت كئيبة للغاية، ولم تكن تلك على الأرجح الطريقة التي كنت أريد أن أودع بها بعض الأشخاص".

دانييل ريكاردو، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وأضاف: "لذلك أرغب في العودة، لكن ما يجعلني مترددًا هو أنني إذا عدت في وقت مبكر جدًا، فهل سيصبح الأمر مجرد تساؤلات من قبيل: ها هو دانيال، هل سيعود؟ وماذا يفعل هنا؟ لا أريد كل هذا العبء الإعلامي المصاحب، بل أريد فقط أن أذهب وألتقي ببعض أصدقائي. لكنني أدرك أيضًا أن هذه ليست طبيعة حظيرة الفورمولا 1 والكيفية التي تسير بها الأمور هناك، وأنا أتفهم ذلك".

"وهذا أحد أسباب عدم عودتي حتى الآن، لأنني لا أريد لفت الانتباه. وأعتقد أن دخولي إلى الحظيرة من دون هدف محدد سيجعل الناس يتساءلون: حسنًا، لماذا جاء دانيال إلى هنا؟ هل يريد فقط أن يلتقطوا له الصور؟ هذه مجرد أفكار أقولها لنفسي"، قال ذلك ضاحكًا.

وتابع: "لا أرغب حقًا في السفر. مجرد التفكير في جدول سباقات الفورمولا 1 يصيبني بالقلق، ولهذا أشعر بأنني لا أعتقد أن هناك أي شيء في هذا المجال أريد…".

"تحدثت مع بعض الأصدقاء في رياضات أخرى، وهم رياضيون اعتزلوا المنافسة ثم عادوا إلى المجال بصفة مديرين أو ملاك فرق أو من خلال تولي مناصب أخرى. والأمر المثير للاهتمام أن أحدهم على وجه الخصوص قال لي: ليس الأمر أسهل مما كان عليه عندما كنت أشارك في المنافسات، لأنك تظل منخرطًا عاطفيًا إلى حد كبير، وخصوصًا مع الرياضيين، فتصبح مشاكلهم مشاكلك أنت أيضًا، ولا تعود إلى المنزل بعد انتهاء العمل. بل تظل تعيش تحت وطأة الضغوط التي يعيشها الرياضي".

"أحب حقًا التحدث مع السائقين الشباب، كما أحب مشاركة بعض معارفي وخبراتي معهم. لكنني لا أعتقد أنني أرغب في المرور بكل تلك المشاعر مجددًا، فالأمر مرهق للغاية. إن فكرة الابتعاد عن كل ذلك والعيش بحرية أكبر وبقدر أقل من الأعباء تبدو لي أجمل وأفضل".

"ولا أعتقد أن العودة إلى ذلك المجال ستساعدني على أن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي، وخصوصًا أمام الأشخاص المهمين بالنسبة إليّ".

ويتابع ابن مدينة بيرث السباقات عبر التلفزيون، ويستمتع والده بالاستماع إلى تحليلاته. فهل يمكن أن يستمتع بالعمل محللًا تلفزيونيًا في يوم من الأيام؟

أجاب ريكاردو بحماس: "السفر!".

دانييل ريكاردو، غريس ريكاردو، جو ريكاردو

الصورة من قبل: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

وأضاف: "الأمر صعب، لأن الكثير من الناس يقولون لي: ستكون رائعًا على شاشة التلفزيون. انظروا، هناك جانب مني يرى أن مشاركة الكثير من خبراتي ومعارفي ستكون أمرًا رائعًا بالفعل. حتى عندما أشاهد سباقًا مع والدي، يقول لي والدي: يا رجل، يجب أن يسمع أحد ما تقوله أثناء السباق، لأنني أتعلم منك الكثير عندما نشاهد السباق معًا".

"من الواضح أن ذلك يعود ببساطة إلى أنني كنت واحدًا من السائقين العشرين المشاركين. وهناك عدد قليل منا، على ما أعتقد، ممن عاشوا هذه التجربة إلى ذلك المستوى. وبالطبع، أقدّر أن الكثير من السائقين السابقين يعملون الآن في هذا المجال، وهناك سبب وراء ذلك".

"لكن هناك أيضًا شيئًا منعشًا في القيام بشيء مختلف تمامًا في الحياة. إن فكرة أن أعيش حياتين، بطريقة ما، تبدو جميلة للغاية أيضًا. وربما يكون إغلاق ذلك الكتاب والانتقال إلى مرحلة جديدة أمرًا رائعًا كذلك. لكن في أوقات أخرى، أفكر في أن لدي 35 عامًا من الحكمة والمعرفة المكتسبة من السباقات؛ فهل سيكون من المؤسف أن أضع كل ذلك في صندوق وألا أسمح لأحد برؤيته أو سماعه مجددًا؟".

"لا أعرف. أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعلني لم أندفع نحو أي خيار حتى الآن، لأنني أحاول التأكد من أن ما سأفعله هو القرار الصحيح".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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