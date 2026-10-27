فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لماذا وجّهت مكلارين أوامر الفريق إلى بياستري في أوستن؟

سمح أوسكار بياستري بمرور لاندو نوريس في وقت مبكر من سباق أوستن، ويوضح أندريا ستيلا الأسباب المنطقية وراء هذا القرار.

منشور: 27-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

شرح أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، الأسباب التي دفعته إلى مطالبة أوسكار بياستري بإفساح المجال أمام زميله لاندو نوريس خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1.

احتل بياستري ونوريس الصف الرابع من شبكة الانطلاق على حلبة الأمريكتين، بعدما أخفقا في مجاراة مرسيدس وريد بُل وفيراري خلال القسم الثالث من التصفيات.

لكن خلال اللفات السبع الأولى من السباق، خسر بياستري ثانية كاملة في كل لفة أمام متصدر السباق كيمي أنتونيللي، بمعدل بلغ 0.997 ثانية تحديدًا عند استبعاد اللفة الأولى من الحسابات. ولم يتمكن حتى من مجاراة جورج راسل، الذي كان يعاني بدوره، إذ أخذ الفارق بينهما يتسع بمقدار عُشرين من الثانية في كل لفة.

واشتكى نوريس عبر الراديو من أنه "يتعرض للإعاقة" بسبب زميله في الفريق. وطلب مكلارين من السائق الأسترالي السماح لزميله بالتقدم عليه، وهو ما نفذه بالفعل عند المنعطف الأول في اللفة الثامنة. وبعد ذلك، ابتعد نوريس بفارق أربع ثوانٍ خلال سبع لفات.

وأوضح ستيلا: "لاحظنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن لاندو كان أسرع قليلًا من أوسكار. هذه حلبة يتألق فيها لاندو، بينما يواجه أوسكار صعوبات أكبر قليلًا على بعض الحلبات، ومنها هذه الحلبة".

وأردف: "ويُعد هذا الموسم صعبًا على أوسكار على وجه الخصوص، لأن نقطة قوته الاستثنائية تتمثل في قدرته على البناء التدريجي، فبمجرد أن يحدد معالم مرجعية، يستطيع تحسين أدائه بفاعلية من لفة إلى أخرى. لكن هنا تختلف كل لفة عن سابقتها، وهذه هي الظروف التي تختبر قدرات أوسكار، بينما تمنح لاندو فرصة للاستفادة من نقطة قوته، وهي قدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف، ولا سيما عندما تنزلق السيارة".

وأكمل: "وبالنظر إلى هذه المعطيات، ناقشنا قبل السباق أنه إذا كان لاندو خلف أوسكار، ولم يتمكن أوسكار من مجاراة السيارات التي أمامه، فيمكننا منح لاندو فرصة لمحاولة مهاجمة السيارات المتقدمة، وهذا بالضبط ما فعلناه".

وكان لهذا القرار أهمية كبيرة بالنسبة إلى مكلارين، بعدما اصطدمت سيارتا سائقيه خلال السباق القصير في سنغافورة.

وأضاف ستيلا: "إنها وسيلة لإظهار أننا، كفريق وبالتعاون مع سائقينا، نهتم بمصلحة الفريق، وهو ما كان محور نقاشاتنا باستمرار".

وأردف: "وبعد سنغافورة على وجه الخصوص، شددنا على مدى أهمية أن نتكاتف جميعًا لمساعدة مكلارين على العودة إلى الموقع الذي نطمح إليه، أي أن يحتل أوسكار ولاندو الصف الأول في التصفيات، وأن يتنافسا على الفوز، ثم نتعامل مع المنافسة الداخلية بينهما. لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة، علينا جميعًا دعم مسيرة عودة مكلارين إلى مقدمة الترتيب".

كيف نافس نوريس على الصعود إلى منصّة التتويج؟

اختار مكلارين استراتيجية التوقف مرة واحدة في محاولة لمنافسة الفرق الكبرى الأخرى يوم الأحد، بينما اعتمدت فيراري وماكس فيرستابن استراتيجية التوقف مرتين. ونتيجة لذلك، احتفظ نوريس بالمركز الثاني حتى اللفة 46، قبل أن يتراجع أمام السائقين الثلاثة، لكنه تمكن مع ذلك من تجاوز إسحاق حجار وجورج راسل عبر استراتيجية التوقف المبكر، لينهي السباق خامسًا. ونجح بياستري بدوره في التفوق على سيارة السهام الفضية ليحتل المركز السابع.

وأوضح ستيلا: "حاولنا الاستفادة من الإطارات القاسية، التي بدت تنافسية خلال التجارب، وكنا نعلم أن الفرق الأخرى اختارت الجانب الأكثر ليونة من تشكيلة الإطارات المتاحة".

وأكمل: "وبعد أن شاهدنا أداء السيارات خلال المرحلة الأولى، ولاحظنا الصعوبات التي واجهتها بعض الفرق، حصلنا على ما يشجعنا على الاعتقاد بأن استخدام الإطارات القاسية قد يكون وسيلة جيدة لتقليص الفارق".

وأردف: "وبالفعل، بدأنا تقليص الفارق مع سيارتي فيراري وفيرستابن خلال المرحلة الثانية. وفي مرحلة معينة، قررنا اعتماد استراتيجية التوقف مرة واحدة، لأن التوقف مرتين كان سيعني بقاءنا خلفهم في جميع الأحوال. أما التوقف مرة واحدة، فيمنحك فرصة الاستفادة من دخول سيارة الأمان، وهو ما لم يحدث. وما زلنا ننتظر تعويضًا عمّا حدث في مدريد، وسيأتي ذلك"، أضاف الإيطالي، في إشارة إلى خسارة نوريس فرصة تحقيق الفوز بسبب دخول سيارة الأمان الافتراضية في توقيت غير مناسب على حلبة مدريد.

وأكمل: "حاولنا أيضًا معرفة ما تبقى من أداء الإطارات القاسية، لكننا كنا نعلم بصراحة أن فرصتنا في إبقاء فيرستابن، وليكلير على وجه الخصوص، خلفنا كانت ضئيلة جدًا. أما بالنسبة إلى هاميلتون، فاعتقدنا أن الأمر سيتوقف بدرجة أكبر على المرحلة الأخيرة من عمر الإطارات القاسية. لم يكن بوسع أحد معرفة ما سيحدث، لكن الأمر كان يستحق المحاولة".

ثمّ تابع: "نحن راضون عن تنفيذ الاستراتيجية، وراضون عن أننا تمكنا إلى حد ما من فهم الإطارات التي كان ينبغي استخدامها اليوم، كما أننا سعداء بأن السيارة تبدو أفضل بفضل التحديثات. لكن علينا تحسين أدائنا في التصفيات، ومواصلة تطوير السيارة إذا أردنا المنافسة باستمرار على منصات التتويج، وقبل كل شيء، على الانتصارات".

ويمر فريق مكلارين حاليًا بسلسلة من أربعة سباقات متتالية دون الصعود إلى منصّة التتويج، وهي أسوأ فترة للفريق وفقًا لهذا المعيار منذ آخر جولتين من موسم 2023، والجولتين الأوليين من موسم 2024 الذي تُوّج فيه بلقب الصانعين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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