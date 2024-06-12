لماذا منعت مرسيدس تأخير أكتوبر بشأن قوانين الفورمولا 1 لعام 2026

مع إعلان "فيا" عن التفاصيل التي تم وضعها لثورة القوانين القادمة للفورمولا 1، تسبب حالة مسودة القوانين ببعض القلق في بادوك مونتريال.

وفي ظل وجود إجماع على أن أداء السيارات لا يلبي احتياجات الفورمولا 1 - حيث أن الأفكار الحالية تجعلها سريعة جدًا على الخطوط المستقيمة وبطيئة جدًا في المنعطفات - فإن هناك تغييرات منتظرة. في الواقع، أخبر مدير قسم السيارات ذات المقعد الأحادي في "فيا" نيكولاس تومبازيس وسائل الإعلام والفرق خلال اجتماعات منفصلة يوم السبت أن مسودة القوانين ستتغير.

إذ قال: "نحن لسنا في المجموعة النهائية من القوانين بعد، ولدينا عدد لا بأس به من الأشياء التي نحتاج إلى مناقشتها مع الفرق"، وأضاف: "نحن ندرك أيضًا بعض المخاوف بشأن الديناميكا الهوائية للسيارات أو السرعة في الخط المستقيم، وهذه أمور نصنفها على أنها تحسينات لا تزال بحاجة إلى القيام بها."

لكنّ الطريق إلى الانتهاء من القوانين المعدلة مثير للاهتمام، لأنه سيتم تحت إشراف يتطلب الدعم الرسمي من الفرق. حتى الآن، كان لدى "فيا" الحق في حل القوانين بمفردها، حيث ينص القانون الرياضي الدولي على أن القوانين لا تحتاج إلى موافقة المتنافسين في غضون 18 شهرًا من دخولها حيز التنفيذ.

في الواقع، مع الموعد النهائي في 30 يونيو لوضع قوانين 2026، ففي حين أن الاتحاد الدولي للسيارات قد استشار الفرق بشأن الأفكار وطلب منهم تقديم ملاحظاتهم، إلّا أنّه لم يكن يحتاج إلى أي دعم منهم بشأن ما كان يتم وضعه في كتاب القوانين.

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكنّ ذلك يتغير في 1 يوليو عندما تقع القوانين تحت اختصاص اتفاقية كونكورد، مما يتطلب أن أي تعديلات اعتبارًا من تلك اللحظة سيحتاج إلى دعم من لجنة الفورمولا 1. هذا سيناريو قد يجعل تغيير بعض الأمور أكثر حاجة للوقت، حيث تعني العملية أن المناقشات يجب أن تمر عبر الطرق الرسمية للجنة الاستشارية الفنية وتحال إلى لجنة الفورمولا 1.

هناك، سيكون الدعم بالأغلبية كافيًا لتمرير أي تعديلات. ولكن في عالم الفورمولا 1 لا شيء مضمون دائمًا، لذا قد تكون هناك عوائق غير متوقعة لتحقيق بعض التعديلات.

لذا فإنّ احتمال أن تكون الأمور أكثر تعقيدًا لحلها اعتبارًا من 1 يوليو دفع البعض إلى التفكير مؤخرًا في أنه يجب أن يكون هناك تأخير في صياغة قوانين 2026 حتى أكتوبر - مما يمنح "فيا" مزيدًا من الوقت لتحسينها. كما بدا الأمر معقولًا تمامًا، حيث إنه بموجب القوانين الحالية، لا يُسمح للفرق ببدء أي أعمال انسيابيّة هوائية على سيارات 2026 حتى يناير. لذلك، فإن نشر القوانين في أكتوبر نظريًا لن يحدث فرقًا مقارنة بنشرها في يونيو.

ومع ذلك، انقلبت هذه الخطط عندما فشل تصويت الفرق في الحصول على الدعم بالإجماع اللازم، حيث رفضت مرسيدس دعمه. وأجبر ذلك "فيا" على الالتزام بالموعد النهائي في 30 يونيو ووضع الظروف التي تجد الفورمولا 1 نفسها فيها الآن.

وفي حين أن هناك من يشعر أن الفورمولا 1 يمكن أن تستفيد من هذا الوقت الإضافي لتحسين قوانين 2026، يُتفهم أن موقف مرسيدس كان مدفوعًا بحقيقة أنها لم ترغب في تأجيل الأمور. وكان الخوف من أنه إذا تم تأجيل نشر مسودة القوانين حتى أكتوبر، فلن يكون هناك ضمان بأن تلك القوانين لن تتطلب نفس مستوى التحسينات التي تتطلبها الحالية.

ولكن في أكتوبر، ستكون هناك فعليًا فترة شهرين فقط لحل الأمور قبل أن تبدأ الفرق عملها في يناير - مما قد لا يكون كافيًا لتحديد كل ما قد يكون مطلوبًا.

لذلك، من خلال وضع مسودة القوانين الآن، يُؤمل أن توفر فترة الستة أشهر على الأقل وقتًا كافيًا لتحسين الوضع قبل بداية العمل في يناير.