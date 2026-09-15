بعد تحقيقه البول بوزيشن بلفة مذهلة يوم السبت، بدا الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى مضمونًا للاندو نوريس، إلى أن كلفته سيارة أمان افتراضية جاءت في توقيت سيئ فرصة المنافسة على الانتصار.

ومع ذلك، أكدت مكلارين أنها لن تلقي باللوم على إدارة السباق بسبب سوء الحظ الذي تعرضت له يوم الأحد.

وكانت طبيعة حلبة مادرينغ تعني أن الانطلاق بقوة من البول بوزيشن سيجعل الفوز مرجحًا للغاية بالنسبة إلى نوريس، إذ ثبت أن التجاوز كان صعبًا للغاية لسيارات الفورمولا 1 والفورمولا 2 وحتى الفورمولا 3 في ظروف السباق.

ومع الاستفادة من الهواء النقي، ابتعد البريطاني سريعًا عن كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن بعد بضع لفات فقط. لكن كل شيء تغير عندما تعطلت مكابح لانس سترول في سيارة أستون مارتن، ما أجبره على إيقافها إلى جانب المسار، وأدى إلى اعتماد سيارة الأمان الافتراضية.

وأثر توقيت الحادث بشدة على سباق نوريس، إذ كان قد تجاوز مدخل خط الحظائر عندما أُعلنت سيارة الأمان الافتراضية في البداية، وعادت الحلبة إلى الوضع الأخضر بحلول الوقت الذي أكمل فيه لفة أخرى ودخل إلى خط الحظائر. وفي المقابل، استفاد منافسوه من الاضطراب وتوقفوا لتغيير الإطارات، وهو ما قال نوريس إنه كلفه نحو 20 ثانية في السباق.

ودفع سوء الحظ هذا البعض إلى التشكيك في القوانين المتعلقة بسيارات الأمان وسيارات الأمان الافتراضية، وما يمكن فعله لضمان عدم حصول أي سائق على أفضلية أو تعرضه لضرر عندما يتم تفعيلها.

ومع ذلك، يرى أندريا ستيلا مدير مكلارين أن مثل هذه الاعتبارات يجب ألا تؤثر على إدارة سباق الجائزة الكبرى.

حيث قال بعد السباق: "كما هو الحال في جميع المرات التي يكون فيها لتوقيت أو مدة سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية تأثير كبير على السباق، لدينا فرصة لمراجعة ما إذا كان بإمكاننا القيام بالأمور بشكل مختلف".

وأضاف: "لكن هذا ليس من اختصاص مدير السباق. مدير السباق يطبق التعليمات والقوانين المعمول بها في لحظة السباق الذي يديره. وأعتقد أنه عندما تحدث حالة مثل تلك التي تسببت في سيارة الأمان الافتراضية، يكون تركيز مدير السباق، وبحق، منصبًا على معرفة الظروف التي تستدعي تفعيل سيارة الأمان الافتراضية ومتى تتوفر الظروف لإيقافها. لا أعتقد أنه ينظر إلى ما يحدث في السباق. سيكون ذلك مصدر تشتيت كبير".

كما أوضح ستيلا إن الفريق "ليس لديه أي تعليق على الإطلاق" بشأن إدارة سباق جائزة إسبانيا الكبرى، مضيفًا أنهم "قاموا بعمل جيد وفقًا لما هو متاح". لكنه أقر بوجود مجال لـ"مراجعة أوسع" بشأن اتخاذ خطوات من أجل "الحفاظ على قدر أكبر من العدالة" في حوادث مماثلة.

إذ تابع قائلًا: "أنا شخصيًا في حيرة بشأن ما هو الصواب. هل من الصحيح منحها مدة كافية بحيث يخضع الجميع لظروف الحلبة نفسها؟ على سبيل المثال، أن تستمر سيارة الأمان الافتراضية لفة كاملة واحدة على الأقل. أم نترك الأمر ببساطة في أيدي الآلهة؟ أحيانًا تكون محظوظًا وأحيانًا لا تكون كذلك. لست متأكدًا من ذلك شخصيًا".

وأردف: "لكن بشكل عام، المكان الصحيح لإجراء هذا النوع من النقاش هو اللجنة الاستشارية للاستراتيجية، المعروفة باسم إس إيه سي. وقد يكون هذا موضوعًا يُضاف إلى جدول الأعمال ويُناقش هناك. لكن إذا كان هناك تغيير، فسيتعين أن يمر التغيير عبر اللجنة الاستشارية للاستراتيجية، ثم لجنة الفورمولا 1، وبعد ذلك علينا في مرحلة ما أن ننتقل إلى القوانين الرياضية".