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لماذا لن تلقي مكلارين باللوم على إدارة السباق بعد خسارة الفوز في مدريد

يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن تأثير سيارة الأمان الافتراضية على نتيجة السباق "ليس من اختصاص مدير السباق".

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

بعد تحقيقه البول بوزيشن بلفة مذهلة يوم السبت، بدا الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى مضمونًا للاندو نوريس، إلى أن كلفته سيارة أمان افتراضية جاءت في توقيت سيئ فرصة المنافسة على الانتصار.

ومع ذلك، أكدت مكلارين أنها لن تلقي باللوم على إدارة السباق بسبب سوء الحظ الذي تعرضت له يوم الأحد.

وكانت طبيعة حلبة مادرينغ تعني أن الانطلاق بقوة من البول بوزيشن سيجعل الفوز مرجحًا للغاية بالنسبة إلى نوريس، إذ ثبت أن التجاوز كان صعبًا للغاية لسيارات الفورمولا 1 والفورمولا 2 وحتى الفورمولا 3 في ظروف السباق.

ومع الاستفادة من الهواء النقي، ابتعد البريطاني سريعًا عن كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن بعد بضع لفات فقط. لكن كل شيء تغير عندما تعطلت مكابح لانس سترول في سيارة أستون مارتن، ما أجبره على إيقافها إلى جانب المسار، وأدى إلى اعتماد سيارة الأمان الافتراضية.

وأثر توقيت الحادث بشدة على سباق نوريس، إذ كان قد تجاوز مدخل خط الحظائر عندما أُعلنت سيارة الأمان الافتراضية في البداية، وعادت الحلبة إلى الوضع الأخضر بحلول الوقت الذي أكمل فيه لفة أخرى ودخل إلى خط الحظائر. وفي المقابل، استفاد منافسوه من الاضطراب وتوقفوا لتغيير الإطارات، وهو ما قال نوريس إنه كلفه نحو 20 ثانية في السباق.

ودفع سوء الحظ هذا البعض إلى التشكيك في القوانين المتعلقة بسيارات الأمان وسيارات الأمان الافتراضية، وما يمكن فعله لضمان عدم حصول أي سائق على أفضلية أو تعرضه لضرر عندما يتم تفعيلها.

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ومع ذلك، يرى أندريا ستيلا مدير مكلارين أن مثل هذه الاعتبارات يجب ألا تؤثر على إدارة سباق الجائزة الكبرى.

حيث قال بعد السباق: "كما هو الحال في جميع المرات التي يكون فيها لتوقيت أو مدة سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية تأثير كبير على السباق، لدينا فرصة لمراجعة ما إذا كان بإمكاننا القيام بالأمور بشكل مختلف".

وأضاف: "لكن هذا ليس من اختصاص مدير السباق. مدير السباق يطبق التعليمات والقوانين المعمول بها في لحظة السباق الذي يديره. وأعتقد أنه عندما تحدث حالة مثل تلك التي تسببت في سيارة الأمان الافتراضية، يكون تركيز مدير السباق، وبحق، منصبًا على معرفة الظروف التي تستدعي تفعيل سيارة الأمان الافتراضية ومتى تتوفر الظروف لإيقافها. لا أعتقد أنه ينظر إلى ما يحدث في السباق. سيكون ذلك مصدر تشتيت كبير".

كما أوضح ستيلا إن الفريق "ليس لديه أي تعليق على الإطلاق" بشأن إدارة سباق جائزة إسبانيا الكبرى، مضيفًا أنهم "قاموا بعمل جيد وفقًا لما هو متاح". لكنه أقر بوجود مجال لـ"مراجعة أوسع" بشأن اتخاذ خطوات من أجل "الحفاظ على قدر أكبر من العدالة" في حوادث مماثلة.

إذ تابع قائلًا: "أنا شخصيًا في حيرة بشأن ما هو الصواب. هل من الصحيح منحها مدة كافية بحيث يخضع الجميع لظروف الحلبة نفسها؟ على سبيل المثال، أن تستمر سيارة الأمان الافتراضية لفة كاملة واحدة على الأقل. أم نترك الأمر ببساطة في أيدي الآلهة؟ أحيانًا تكون محظوظًا وأحيانًا لا تكون كذلك. لست متأكدًا من ذلك شخصيًا".

وأردف: "لكن بشكل عام، المكان الصحيح لإجراء هذا النوع من النقاش هو اللجنة الاستشارية للاستراتيجية، المعروفة باسم إس إيه سي. وقد يكون هذا موضوعًا يُضاف إلى جدول الأعمال ويُناقش هناك. لكن إذا كان هناك تغيير، فسيتعين أن يمر التغيير عبر اللجنة الاستشارية للاستراتيجية، ثم لجنة الفورمولا 1، وبعد ذلك علينا في مرحلة ما أن ننتقل إلى القوانين الرياضية".

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"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

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فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

حتى أسوأ سباقاته ستكون كافية: الأرقام المذهلة خلف آمال كيمي أنتونيللي بالفوز بلقب الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حتى أسوأ سباقاته ستكون كافية: الأرقام المذهلة خلف آمال كيمي أنتونيللي بالفوز بلقب الفورمولا 1

ويليامز مرشحة لتحقيق "قفزة هائلة" في جائزة أذربيجان الكبرى مع تحديث كبير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ويليامز مرشحة لتحقيق "قفزة هائلة" في جائزة أذربيجان الكبرى مع تحديث كبير

مطالبة جورج راسل بتحويل تركيزه إلى 2027 بعد وصف معركته على اللقب بأنها "محسومة" عقب سباق مدريد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مطالبة جورج راسل بتحويل تركيزه إلى 2027 بعد وصف معركته على اللقب بأنها "محسومة" عقب سباق مدريد

مرسيدس تشرح استراتيجية التوقفين لـ جورج راسل في سباق إسبانيا على حلبة مادرينغ

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مرسيدس تشرح استراتيجية التوقفين لـ جورج راسل في سباق إسبانيا على حلبة مادرينغ

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رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
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