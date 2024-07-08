لماذا لن تسمح مكلارين بأخطاء سيلفرستون بـ "بناء وتدمير" تقدّمها في الفورمولا 1

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّه لن يسمح للانزعاج من تكرار ضياع الانتصارات بـ "بناء وتدمير" بروزه كقوّة ضاربة في الفورمولا 1.

تحسّرت الحظيرة المتمركزة في ووكينغ على ضياع فوزٍ آخر من بين يديها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك بعد أن فتحت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجيّة الباب أمام مرسيدس للفوز مع لويس هاميلتون.

إذ أنّ التردّد في استدعاء لاندو نوريس وأوسكار بياستري معًا في ذات اللفّة للانتقال إلى إطارات "انترميديت" أخرج الأسترالي من دائرة المنافسة على الفوز.

ومن ثمّ مع جفاف الحلبة في المراحل الأخيرة، فإنّ وقفة صيانة بطيئة للاندو نوريس بعد توقّفه المتأخّر بلفّة أصلًا، مع اختيار إطارات "سوفت" في الوقت الذي كان لديه فيه مجموعة "ميديوم" جديدة أضرّ بفرصه، ليحلّ ثالثًا في النهاية.

وقال نوريس بعد السباق أنّه "كره" سلسلة الفرص الذهبيّة المهدرة هذه و"البحث عن الأعذار لقاء عدم القيام بعملٍ جيّدٍ بما فيه الكفاية".

لكنّ ستيلا يعتقد بأنّه من المهمّ أن لا يكون الفريق مهووسًا بالجوانب السلبيّة، حيث يعتقد بأنّه سيكون هناك خطر الدخول في وضع "البناء والتدمير" عندما يُقلّل الفريق من شأن الخطوات التي حقّقها عبر التفكير في الفشل فقط.

وقال الإيطالي: "هذه الفرص المهدرة تُعتبر أوّلًا وجهًا لبعض الأخبار الجيّدة، أليس كذلك؟".

وأضاف: "لم نكن نحصل على هذه الفرص أصلًا قبل 12 شهرًا. نحتاج للنظر إلى الإيجابيّات. نحتاج للنظر في حقيقة أنّ الفريق في ظروفٍ تسمح له بالشعور بالانزعاج لأنّنا في المركزين الثالث والرابع في هذا السباق. خرجنا بأكبر قدرٍ من النقاط كفريق، أليس كذلك؟".

وأكمل: "لذا إن لم نبدأ بالإيجابيّات، وجانب البناء، فإنّنا سندخل في وضع البناء والتدمير، وسنبقى في ذات الوضع على الدوام. لذا أعتقد بأنّ هذه مسؤوليّة الجميع".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويعتقد ستيلا أنّه من الجوهري أن تستغلّ مكلارين خيبات الأمل الأخيرة كوسيلة لتعلّم الدروس لجعل نفسها أكثر قوّة للمستقبل، وذلك عوضًا عن إضاعة الوقت في التفكير فيما كان ليحدث.

وقال ستيلا: "في حين أنّه لم تكن للاندو وأوسكار مسؤوليّة في بعض الفرص المهدرة، فإنّنا جميعًا، بما فينا السائقون، نملك مسؤوليّة لمواصلة البناء. وعندما تمرّ بأيّامٍ كهذه، فإنّ أفضل فرصة أمامك هي مواصلة البناء".

وأكمل: "نتسابق في مواجهة فرقٍ فازت بالبطولات وهي مستقرّة على صعيد موظّفيها، كما أنّها فرقٌ معتادة على هذا النوع من التسابق في المقدّمة في الأجواء المتقلّبة".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّنا في موقع بناء إن صحّ التعبير من هذا المنظور. سنقبل بهذه الفرص الضائعة. سينتهي الانزعاج سريعًا. لكنّ الفرص ستأتي قريبًا. لذا نحتاج لأن نكون جاهزين".