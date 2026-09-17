قال فريد فاسور مدير فريق فيراري إن الفريق الإيطالي سيواصل تطوير سيارة إس إف-26 للفورمولا 1، رغم تراجع فرصه في المنافسة على اللقب.

وبعد انسحاب لويس هاميلتون من جائزة إسبانيا الكبرى بسبب مشكلة في المكابح، أصبح بطل العالم سبع مرات متأخرًا بفارق 101 نقطة عن متصدر بطولة السائقين كيمي أنتونيللي. وفي الوقت نفسه، أنهى شارل لوكلير السباق في المركز الرابع فقط على حلبة مادرينغ، ما يعني أن فيراري تتأخر بفارق 145 نقطة عن مرسيدس في بطولة الصانعين.

ويتعين توزيع موارد تطوير السيارة بعناية في ظل سقف النفقات والقيود المفروضة على اختبارات الانسيابية، بينما أدخلت فيراري بالفعل التحديثين المسموح بهما لها ضمن نظام "إيه دي يو أو" على صعيد المحرك.

وفي الوقت الذي من المعروف فيه أن الفرق تعمل على سياراتها الخاصة بموسم 2027، لا يعتزم فاسور تحويل تركيز فيراري بالكامل إليها في الوقت الحالي.

وقال الفرنسي، في إشارة إلى التغييرات التنظيمية التي شهدتها الفورمولا 1 لعام 2026: "لسنا في الوضع الذي كنا عليه قبل 12 شهرًا. اليوم، ما سنطوره سيكون بإمكاننا نقله إلى مشروع العام المقبل. سنواصل العمل، لكن ربما على أشياء مختلفة وجوانب مختلفة. 80% من التطوير الذي نقوم به الآن سينتقل إلى مشروع العام المقبل".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

وفيما يتعلق بفرص فيراري في المنافسة على اللقب، سُئل فاسور عما إذا كانت المعركة أمام أنتونيللي ومرسيدس قد أصبحت الآن "منتهية"، لكنه رفض الإجابة بشكل مباشر.

وأكد قائلًا: "قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قلت لكم إنني سأتعامل مع كل سباق على حدة. لم أغير ذلك".

وقد يكون مفتاح فيراري هو أداء السيارة في التصفيات، إذ فشل هاميلتون ولوكلير في التأهل إلى الصف الأمامي في أي من الحصص الأربع منذ العطلة الصيفية، بما فيها سباق زاندفورت القصير. ويبلغ متوسط مركزهما الخامس، بينما بلغ فارق سيارة "إس إف-26" عن البول بوزيشن 0.198 ثانية، لتكون أبطأ من مكلارين ومرسيدس وأسرع من ريد بُل.

"هذا ما نحتاج إلى تحسينه، لأنني أعتقد أنه عندما تنظر إلى الوتيرة خلال السباق، ستجد أنها موجودة. وبالتأكيد نحتاج إلى تقديم عمل أفضل في التصفيات" قال فاسور.

وتابع: "إذا أخذنا زاندفورت وهذا السباق، فإن طبيعة الحدث متشابهة قليلًا بالنسبة لنا. كانت لدينا وتيرة جيدة في التصفيات، لكننا لم نتمكن من جمع كل شيء معًا في المحاولة الأخيرة، بينما كانت وتيرة السباق جيدة".

واختتم: "إذا كان عليّ أن أضع تركيز الفريق على شيء واحد اليوم، فسيكون تطور الوتيرة خلال التصفيات، وليس الوتيرة في التصفيات بحد ذاتها، بل تطورها والخطوات التي يمكنك القيام بها. كنا هناك في المحاولة الأولى في القسم الثالث من التصفيات، والإمكانات موجودة، وعلينا فقط مواصلة تكييف كل شيء بشكل أكبر".