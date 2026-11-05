فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لماذا لم يعلن فريق هاس حتى الآن بقاء بيرمان معه لموسم 2027؟

يبدو تأكيد استمرار أوليفر بيرمان مع فريق هاس في موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1 مجرد إجراء شكلي، لكن الإعلان الرسمي لم يصدر حتى الآن.

منشور: 05-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أوتوسبورت



محتوى من موقع أوتوسبورت العالمي

مع تقديم أوليفر بيرمان أداءً قويًا للغاية في موسمه الثاني ببطولة العالم للفورمولا 1، يبدو من الغريب أن يكون فريق هاس قد تمكن من تأكيد هوية بديل إستيبان أوكون في المقعد الثاني لموسم 2027، قبل الإعلان عن استمرار بيرمان مع الفريق لموسم ثالث.

ولا توجد شكوك حقيقية بشأن بقاء بيرمان في مكانه، إذ يرغب الطرفان في مواصلة التعاون لموسم آخر في عام 2027.

حيث قال بيرمان في المكسيك: "أعتقد أن الأمر واضح تمامًا. أريد الاستمرار مع هاس، وهذا بالتأكيد هدفي. لكن القرار ليس بيدي حقًا. لو كان الأمر متروكًا لي، لكان الإعلان قد صدر منذ فترة طويلة، لكن هناك بعض الأمور الأوسع نطاقًا التي نعمل على تسويتها".

وأضاف مدير الفريق أياو كوماتسو: "لا أحب الخوض في تفاصيل عقدنا، لكن أولي يُظهر إمكانات مذهلة. إنه يساهم كثيرًا في نجاح الفريق، ونريد أن نواصل التطور معًا. نريد التقدم في ترتيب الفرق بوصفنا فريقًا واحدًا".

وبينما اضطر كوماتسو إلى نفي الشائعات غير المؤكدة بشأن مطالب بيرمان المالية، واصفًا إياها بأنها "محض هراء"، فإن السبب الحقيقي وراء التأخير لا يتعلق بموسم 2027، بل بما سيحدث بعد ذلك.

اقرأ أيضاً:

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه في حال عجزت فيراري عن ضمان مقعد لبيرمان في موسم 2028، بعد إعارته لمدة ثلاثة أعوام إلى فريق هاس الزبون، فسيكون السائق البريطاني حرًا في إنهاء ارتباطه بمارانيللو.

وهذا هو "الأمر الأوسع نطاقًا" الذي أشار إليه بيرمان في إجابته، وهو ملف ازدادت ملامحه غموضًا خلال الأشهر الأخيرة.

ولا يزال بيرمان في طريقه لاستكمال مسار أكاديمية فيراري للسائقين بالكامل، بدءًا من الفورمولا 4 وصولًا إلى الحصول على مقعد تسابق مع الفريق الرسمي، وهو المسار الذي لم ينجح في استكماله بالكامل حتى الآن سوى شارل لوكلير.

لكن عقبة جديدة ظهرت في صورة لويس هاميلتون، الذي استعاد مستواه هذا العام وفعّل البند التعاقدي الذي ضمن له البقاء مع فيراري في موسم 2027. وبينما بدا بيرمان في البداية الخليفة المثالي لهاميلتون، فإن التصريحات الأخيرة لبطل العالم سبع مرات في وسائل الإعلام بشأن المدة التي ينوي مواصلة مسيرته خلالها لا توحي بأنه يعتزم الابتعاد عن فيراري والفورمولا 1 في المستقبل القريب. وفي المقابل، وافق لوكلير بالفعل على تمديد عقده طويل الأمد حتى عام 2030 على الأقل.

أوليفر بيرمان، فيراري

الصورة من قبل: Mark Sutton

وبالتالي، إذا لم تتمكن فيراري من ضمان مقعد لبيرمان في موسم 2028، وأصبح السائق البريطاني البالغ من العمر 21 عامًا حرًا في دراسة خيارات أخرى، فمن المنطقي أن تكون هناك حاجة الآن إلى توضيح بعض الجوانب المتعلقة بمستقبله طويل الأمد، قبل الإعلان رسميًا عن تمديد عقده مع هاس.

وشدد كوماتسو على عدم وجود أي خلاف بشأن رغبة الطرفين في مواصلة الشراكة، قائلًا: "لا أعتقد أن بإمكاني الخوض في تفاصيل أسباب التأخير، لكن من الواضح تمامًا أن الطرفين يرغبان في مواصلة العمل معًا.

"نحن نعمل بشكل جيد للغاية معًا، ويدفع كل منا الآخر إلى الأمام. إنه يقدم الكثير للفريق، ونحن نتطور معًا، لذلك فإن نوايانا متوافقة تمامًا من جانب الطرفين. نحاول إيجاد حل لمواصلة العمل معًا في العام المقبل، وأنا واثق من أننا سننجح في ذلك".

وبالتالي، يبدو أن الأولوية بالنسبة إلى محيط بيرمان تتمثل في ضمان ألا يؤدي قضاء موسم آخر مع هاس إلى تقييد مستقبله لفترة أطول من اللازم، أو الحد من فرصه المحتملة في المستقبل. والمفارقة أن جميع الأطراف المعنية تبدو وكأنها تسعى إلى تحقيق أهداف متوافقة؛ فهاس تريد الاحتفاظ ببيرمان، والسائق يريد مواصلة التسابق، بينما تملك فيراري كل الأسباب لحماية موهبة شابة استثمرت فيها لسنوات.

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وما يعقّد الصورة هو استحالة ضمان ما قد يحدث بعد موسمين من الآن. ولذلك، لا تتمثل المشكلة بالنسبة إلى بيرمان في العثور على مقعد لموسم 2027، بل في ضمان ألا يتحول القرار الذي يبدو حتميًا بالاستمرار مع هاس إلى عقبة أمام فرصه في موسم 2028.

وهذا التوازن الدقيق هو ما يجري العمل على تسويته حاليًا خلف الأبواب المغلقة. وربما يكون التفسير الأكثر ترجيحًا لعدم صدور إعلان رسمي، رغم أن الأمر بدا قبل أسابيع قليلة مجرد إجراء شكلي لا أكثر.

اقرأ أيضًا:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق ملاك ليفربول بين المهتمين بشراء حصة في فريق كاديلاك للفورمولا 1

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أوليفر بيرمان





لماذا بات بيرمان في مواجهة كامارا على مقعد فيراري المقبل؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



لماذا بات بيرمان في مواجهة كامارا على مقعد فيراري المقبل؟





هاس: سرعة رافاييل كامارا حسمت مقعده معنا في الفورمولا 1 وليست علاقته بفيراري



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



هاس: سرعة رافاييل كامارا حسمت مقعده معنا في الفورمولا 1 وليست علاقته بفيراري





رافاييل كامارا يترقى إلى الفورمولا 1 مكان إستيبان أوكون مع فريق هاس في 2027



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



رافاييل كامارا يترقى إلى الفورمولا 1 مكان إستيبان أوكون مع فريق هاس في 2027

المزيد من

فيراري





مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



12 س



مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



19 س



شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





فيرستابن يمزح بشأن فارق أساسي بينه وبين أنتونيللي في سن العشرين: "إنه يتحدث الإيطالية!"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



فيرستابن يمزح بشأن فارق أساسي بينه وبين أنتونيللي في سن العشرين: "إنه يتحدث الإيطالية!"





ما وراء الرقم 12: كيمي أنتونيللي داخل سيارة إيرتون سينا لوتس.. عندما يصبح الاقتداء سعيًا نحو الكمال



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 دقيقة



ما وراء الرقم 12: كيمي أنتونيللي داخل سيارة إيرتون سينا لوتس.. عندما يصبح الاقتداء سعيًا نحو الكمال





الموت يغيّب آلان جونز بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 1980 عن عمر ناهز 80 عامًا



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 11 دقيقة



الموت يغيّب آلان جونز بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 1980 عن عمر ناهز 80 عامًا





هيرتا يرد على تصريحات بيريز بشأن ضرورة امتلاك الخبرة في فريق كاديلاك



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



16 دقيقة



هيرتا يرد على تصريحات بيريز بشأن ضرورة امتلاك الخبرة في فريق كاديلاك

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك