لماذا لم يُعاقَب هاميلتون وحجار خلال فترة سيارة الأمان في موناكو؟

بعد السباق الفوضوي الذي شهدته جائزة موناكو الكبرى، ضمنت قرارات المراقبين بقاء ترتيب منصة التتويج دون تغيير. فقد تمت تبرئة سائق فيراري لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق ثانيًا، وسائق ريد بُل إسحاق حجار، الذي حقق أول منصة تتويج له مع الفريق بحلوله ثالثًا، من تهمة مخالفة الإجراءات خلف سيارة الأمان.

وكان السائقان قد خضعا للتحقيق بعد الاشتباه في تجاوزهِما الحد الأقصى المسموح به للمسافة مع السيارة التي أمامهما، والمحدد بما يعادل طول 10 سيارات وفقًا للوائح الرياضية للفورمولا 1.

وأثيرت هذه الحوادث أيضًا خلال البث المباشر لشبكة "سكاي سبورتس إف1"، حيث أشار المعلق ديفيد كروفت إلى أن هاميلتون أبطأ السيارات خلفه بشكل واضح أثناء محاولته رفع حرارة الإطارات، معتبرًا أنه خالف قاعدة المسافة.

من جانبه، قال مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق إن هاميلتون ترك فجوة تعادل تقريبًا 30 سيارة، مضيفًا: "المسافة التي تعادل 10 سيارات هي إحدى القواعد الأساسية في هذه الرياضة".

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وأضاف: "بالطبع لا يمكنك قياسها بالسنتيمتر وأنت داخل قمرة القيادة، لكن يمكنك تقديرها بصريًا بشكل جيد جدًا. خلق مثل هذه الفجوات الكبيرة يؤثر سلبًا على لحظة إعادة الانطلاقة عندما تنسحب سيارة الأمان، كما يؤثر على المنافسين خلف السائق المتصدر".

لكن مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات في مونتي كارلو قرروا عدم معاقبة أي من السائقين بعد مراجعة شاملة للاتصالات اللاسلكية بين الفرق والسائقين، وبيانات القياس عن بُعد، وأنظمة تحديد المواقع على الحلبة، إضافة إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة داخل السيارات.

وكان السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو الاستناد إلى سابقة مماثلة حدثت خلال جائزة كندا الكبرى 2025.

وجاء في البيان الرسمي للمراقبين: "أخذت إدارة السباق في الاعتبار ما حدث في كندا 2025، عندما احتاج السائقون إلى تجهيز الإطارات ووحدات الطاقة استعدادًا لإعادة الانطلاقة".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ الفرق حينها بأنه سيتم إظهار قدر من المرونة والتسامح في مثل هذه الحالات لأسباب تتعلق بالسلامة. استنادًا إلى هذه السابقة، لم يُعتبر اتخاذ أي إجراء تأديبي ضروريًا".

وكان فريق ريد بُل قد تقدم خلال جائزة كندا الكبرى 2025 بشكوتين منفصلتين ضد سائق مرسيدس جورج راسل، متهمًا إياه بالقيادة الخطرة والتصرف غير الرياضي أمام ماكس فيرستابن خلال فترة سيارة الأمان.

إلا أن المراقبين رفضوا تلك الشكاوى، واحتفظ راسل بانتصاره آنذاك.

وبالمنطق نفسه، أظهر المراقبون في موناكو قدرًا مماثلًا من التساهل مع هاميلتون وحجار، ليحتفظ كلاهما بمركزيهما على منصة التتويج من دون أي عقوبة.