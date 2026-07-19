لماذا لم يُعاقب شارل لوكلير بعد احتكاكه مع أوسكار بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى؟

نجا شارل لوكلير من العقوبة بعد احتكاكه بأوسكار بياستري خلال جائزة بلجيكا الكبرى، بعدما خلص مراقبو السباق إلى أن سائق فيراري لم يتعمد التسبب بالاحتكاك.

وفي اللفة الثامنة من السباق على حلبة سبا-فرانكورشان، كان لوكلير وبياستري يتنافسان على المركز الثالث على مستقيم كيميل وصولًا إلى منعطف "ليه كومب". وأثناء الكبح قبل المنعطف، دافع لوكلير عن مركزه، ما أجبر سائق مكلارين على محاولة التجاوز من الخارج، قبل أن تضيق المسافة بين السيارتين ويحدث احتكاك خفيف أدى إلى تعرض سيارة بياستري لأضرار.

وعبر جهاز الاتصال اللاسلكي، حمّل بياستري لوكلير مسؤولية الاحتكاك، مؤكدًا أنه اضطر لاتخاذ إجراء تفاديًا لما وصفه بـ"حادث ضخم"، ليقرر مراقبو السباق فتح تحقيق في الواقعة.

وبعد مراجعة تسجيلات الفيديو واللقطات المأخوذة من كاميرات السيارتين، قرر المراقبون عدم اتخاذ أي إجراء إضافي، بعدما رأوا أن بياستري "لم تكن لديه أية فرصة" لإكمال عملية التجاوز من موقعه على الجانب الخارجي، وأن لوكلير لم يتعمد دفع منافسه خارج حدود الحلبة، لأنه كان يسير على خط التسابق.

وواصل لوكلير السباق دون أي تأثير، كما استفاد من توقيت مناسب لسيارة الأمان الافتراضية ليتصدر السباق. لكن سرعة كيمي أنتونيللي كانت أكبر، إذ لحق بسائق فيراري وتجاوزه لينتزع الفوز، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الثاني.

وجاء في تقرير مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات: "عند الاقتراب من المنعطف الخامس، حاولت السيارة رقم 81 تجاوز السيارة رقم 16 من الخارج. وكانت هناك مساحة تداخل بين السيارتين، لكن المحور الأمامي للسيارة رقم 81 لم يكن متقدمًا على المحور الأمامي للسيارة رقم 16، وبالتالي لم تكن هناك أية إمكانية لإكمال عملية التجاوز من ذلك الموضع".

وأضاف التقرير: "توصل المراقبون إلى أن السيارة رقم 16 لم تتعمد دفع السيارة رقم 81 نحو حافة الحلبة. فقد اتبعت السيارة رقم 16 خط التسابق، وتحركت قليلًا إلى اليسار قبل دخول المنعطف الخامس من أجل التحضير للانعطاف، وعندها وقع احتكاك جانبي بين السيارتين".

واختتم التقرير: "في ضوء هذه الظروف، قرر المراقبون عدم اتخاذ أي إجراء إضافي".

وفي وقت سابق من السباق، تلقى زميل لوكلير في فيراري، لويس هاميلتون، عقوبة خمس ثوانٍ بعد احتكاكه بجورج راسل في اللفة الأولى من جائزة بلجيكا الكبرى.

كما يخضع هاميلتون للتحقيق أيضًا بسبب خروج غير آمن من منطقة الصيانة، بعدما اصطدم بأحد ميكانيكيي فيراري الذي كان يحاول إجراء تعديل متأخر على الجناح الأمامي لسيارته.