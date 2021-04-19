تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات التالي / لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

نجح لويس هاميلتون بالعودة وإنهاء سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى في المركز الثاني بعدما تمكّن من التحرّك عكسيًا على الحلبة إثر خروجه عن المسار وتوقّف سيارته عند منعطف توسا.

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

انزلقت سيارة هاميلتون وخرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية قبل أن يصطدم بالحواجز عند منعطف توسا الحاد في اللفة 31، وذلك بعد مروره على بقعة رطبة من الحلبة بينما كان يتقدم بلفة على المتأخّر جورج راسل.

وبعد توقّف سيارته أمام الحواجز، أمضى هاميلتون وقتًا طويلًا في محاولة معرفة كيفية تشغيل السيارة والعودة للمسار من جديد، حيث كان من الواضح للغاية حاجته للتحرك إلى الوراء.

اقرأ أيضاً:

مستعينًا بالغيار العكسي، عاد هاميلتون إلى الوراء خلال المنطقة الحصوية وحتى وصوله إلى المسار، قبل أن يعود إلى سباقه من جديد.

مع ذلك، لفت تصرّف البريطاني انتباه البعض، ومنهم من أشار إلى أن ما قام به سائق مرسيدس كان خطيرًا ومخالفًا للقوانين، أن يتحرك عكسيًا ضمن سباق قائم.

كما أعاد ذلك إلى الأذهان الذكرى الشهيرة لجائزة البرتغال الكبرى موسم 1989 عندما رُفع العلم الأسود في وجه نايجل مانسل إثر تحركه عكسيًا على خط الحظائر بعد تجاوزه لطاقم وقفة الصيانة الخاص به بينما كانوا يستعدون لتغيير إطاراته.

مع ذلك، وبينما لم تكن القوانين في صف مانسل في ذلك اليوم، لكنّ مناورة هاميلتون لم تواجه أي اعتراض من "فيا".

وأسباب ذلك بسيطة للغاية في الواقع ..

حيث أنّه في واقعة مانسل، كان القانون ذاته مثل الحالي بأنه لا يُسمح للسيارات بالتحرك عكسيًا بطاقة سياراتهم على خط الحظائر.

حيث تنص المادة 28.3 من اللوائح الرياضية على أنّه: "لا يُسمح في أي وقت أن تتحرك السيارة عكسيًا على خط الحظائر بطاقتها الخاصة".

ولكن عندما تكون السيارة على المسار، ليس هنالك مادة محددة في القوانين تنص على أنه لا يُمكن قيادة السيارة بالغيار العكسي.

بل في الحقيقة، فإن سبب إلزام سيارات الفورمولا واحد بأن تملك غيارًا عكسيًا هو لكي يضمن ذلك للسائقين أن تكون لديهم القدرة على تحريك أنفسهم عكسيًا إذا ما دعت الحاجة للعودة من حادثة ما.

في حين أن المتطلّب الوحيد من السائق إذا ما تحرك عكسيًا أن يقوم بذلك على نحوٍ آمن.

إذ تنصّ المادة 27.3 من القوانين على أنه: "في حال خرجت سيارة عن المسار، فإن بمقدور السائق العودة ولكن أن يقوم بذلك فقط عندما يكون من الآمن ذلك ومن دون أن يكتسب أيّة افضلية مستمرة".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، وخلال لحظات توقّف سيارة هاميلتون خارج المسار، كان مايكل ماسي مدير السباقات يراقب الوضع ويستمع إلى المحادثات على لاسلكي فريق مرسيدس.

حيث كان راضيًا عن الرسائل التي أرسلها الفريق لهاميلتون والتي نصحته بأن ينتبه لزحام السيارات والموقع الذي يتواجد فيه بالنسبة للحلبة، ما يعني أن حركته تمت على نحوٍ آمن.

"ما قام به كان التحرك عكسيًا خارج المنطقة الحصوية وإلى حافة الحلبة، كما كانت محادثات الراديو بينه وبين الفريق تنصحه تمامًا وترشده في الموقع الذي تواجد فيه" قال ماسي.

وأكمل: "لذلك، وضمن تلك الواقعة تحديدًا، لم أرى حاجة بإرسال ذلك إلى المراقبين".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

المقال السابق

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

المقال التالي

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

2
فورمولا 1

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

3
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

32دقيقة
5
فورمولا 1

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

23س
أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

32د
مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا
فورمولا 1

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"
فورمولا 1

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

أحدث ملفات الفيديو
لماذا يعتبر 05:46
فورمولا 1

لماذا يعتبر "دي آر أس" أفضل حل موجود لمشكلة الفورمولا واحد

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

More from
لويس هاميلتون
تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

More from
مرسيدس
مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق
فورمولا 1 / أخبار

وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.