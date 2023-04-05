لماذا لم يخالف موقع فيرستابن المتقدم على خانة إعادة الانطلاق قوانين الفورمولا واحد؟
بعد التشديد على مواقع انطلاق السائقين ضمن خانات انطلاقهم هذا الموسم، أثار موقع ماكس فيرستابن المتقدم خلال إعادة انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى، بعض التساؤلات.
كان الهولندي يدرك تماماً أن الفوز على المحكّ في حال قدم انطلاقة ضعيفة، لذلك وضع سيارته في أكثر موقع عدائي ممكن.
وفي الحقيقة، تُظهر لقطات الإعادة من جانب المسار لسيارة ريد بُل، أن الأنف والجناح كانا أمام خط خانة (صندوق) الانطلاقة وبشكل أكثر تقدماً من سيارات منافسيه.
وبينما بدت هذه الوضعية مماثلة لتلك التي أدت إلى منح إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو عقوبة زمنية خلال أول سباقين، فإن الواقع في الحقيقة كان مختلفاً بالنسبة لسيارة فيرستابن.
والمسألة بالفعل كانت تتمحور حول موضع إطارات السيارة.
إذ بالنظر إلى القوانين الرياضية الناظمة لموقع انطلاق السائقين، فإن موقع فيرستابن كان ضمن القانون بالفعل.
حيث تشير الفقرة 48 من اللوائح الرياضية التي خرقها أوكون وألونسو (وتلقيا عقوبة لقاء ذلك)، إلى أن السائق يخرق القانون في حال كانت "أية نقطة تماس من الإطارين الأماميين خارج الخطوط (الأمامية والجانبية) أثناء الانطلاقة".
وعند النظر في موقع إطارات سيارة فيرستابن، نجد أن نقطة التماس بالفعل لم تكن خارج الخط (أو خارج مربع الانطلاق).
لهذا كانت انطلاقة فيرستابن ضمن القوانين تماماً أثناء محاولته تقديم انطلاقة عدائية.
وشرح الهولندي بعد السباق أنه تقدم في موقع انطلاق سيارته لأنه شعر بوجود مزيد من المساحة، لكنه كان واثقاً من أنه لم يتجاوز الخط.
فقال: "بصراحة، أعتقد أنني كبحت متأخراً. لكنني نظرتُ وقلتُ في نفسي ’أعتقد أنني أمتلك مزيداً من المساحة’ لذا تقدمت قليلاً بعض الشيء للأمام".
وأكمل: "كنت على الحدّ الأقصى بالفعل. لكن لم أتجاوزه!".
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