فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لماذا لم يتخلَّ لوكلير عن صدارة جائزة المكسيك الكبرى بعد اختصاره المنعطف الخامس؟

شرح شارل لوكلير الأسباب التي دفعته هو وفريق فيراري إلى اتخاذ قرار عدم التخلي عن الصدارة، بعدما تجاوز زميله لويس هاميلتون بطريقة غير قانونية.

منشور: 02-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

تعمّق سائق فيراري في الفورمولا 1 شارل لوكلير في الحديث عن مشاركته المثيرة للجدل في جائزة المكسيك الكبرى، وتحديدًا الطريقة التي انتزع بها الصدارة من زميله لويس هاميلتون واحتفظ بها.

هاجم لوكلير زميله المنطلق من قطب الانطلاق الأول عند البداية، لكن هاميلتون نجح في التصدي له خلال سلسلة المنعطفات الأولى. ثم شنّ السائق المونغاسكي هجومًا من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع، ورغم أنه كان متقدمًا عند قمّة المنعطف، فإن السيارتين تجاوزتا نقطة الكبح وخرجتا بالكامل عن المسار.

وعاد هاميلتون إلى الحلبة بصعوبة، وخسر مركزًا لصالح ماكس فيرستابن، في حين اختصر لوكلير المنعطف الخامس واحتفظ بالصدارة. وبما أنه حقق أفضلية مستدامة نتيجة تجاوز حدود الحلبة، كان متوقعًا منه أن يسمح لسيارة فيراري الأخرى بتجاوزه مجددًا، لكن ذلك كان سيعني أيضًا خسارة مركز لصالح سيارة ريد بُل.

في نهاية المطاف، احتفظ لوكلير بمركزه أمام منافسيه، مكتفيًا بتلقي عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب المخالفة.

وأوضح أصيل موناكو: "حاول كلانا، أنا ولويس، الكبح في وقت متأخر جدًا، ولم يتمكن أيّ منا من اجتياز المنعطف، وبطبيعة الحال اختصرتُ المسار".

وأضاف: "بعد المنعطف الخامس، كانت سيارة ماكس بيننا، ما جعل الموقف أكثر تعقيدًا. وعندما تحدثت مع الفريق، لم أتلقَّ توجيهات واضحة فعلًا، وأعتقد أن الموقف كان مربكًا بما يكفي لكي أحتفظ بمركزي، وكنت أتوقع نوعًا من العقوبة. وفي النهاية، تلقينا العقوبة".

وأكمل: "تحدثنا سريعًا مع الفريق لمحاولة فهم ما ينبغي فعله. سألتهم: ماذا عليّ أن أفعل الآن؟ فهذه المواقف تكون صعبة دائمًا، إذ يتعين عليك اتخاذ قرار، لكن هل أعود إلى المركز الثاني أم الثالث؟ في النهاية، واصلت السباق. وبالتأكيد سيكون هذا الموضوع محورًا للنقاش خلال الاجتماع المقبل".

أثار القرار غضب هاميلتون، الذي اشتكى مرارًا إلى مهندس سباقه كارلو سانتي عبر اللاسلكي. وقال عن لوكلير: "المشكلة أنه يتمتع بهواء نظيف أمامه، ولا يضطر إلى إدارة إطاراته مثل بقيتنا. كان عليه إعادة المركز"، قبل أن يضيف مؤكدًا: "الحكام يمنحون شارل هذا الفوز عمليًا".

وبغض النظر عن مناورة لوكلير المثيرة للجدل للاحتفاظ بالصدارة، فإن الحادثة بين سائقي الفريق جاءت في ظل بعض الاحتكاكات المتفرقة بين سائقي فيراري خلال هذا العام.

وعندما سُئل السائق البالغ من العمر 29 عامًا عن قواعد التعامل بين سائقي فيراري، قلّل من أهمية الموقف، قائلًا: "أعني أننا نتنافس على الفوز، ولذلك من الطبيعي ألا يترك أيّ منا، هو أو أنا، هامشًا كبيرًا للآخر. وفي النهاية، ارتكبنا كلانا خطأ عند الدخول إلى المنعطف الرابع، ولم يحدث أي احتكاك بيننا أو أي شيء من هذا القبيل. لقد واصلنا السير بشكل مستقيم، وهو ما أتاح لماكس فرصة التجاوز".

وتابع: "لا أعتقد أن الأمر يستحق كل هذا الجدل. بالطبع كان التنافس محتدمًا، وكانت المعركة بين المنعطفات الأول والثاني والثالث متقاربة جدًا، لكنني كنت أتوقع ذلك في ظل التنافس على الصدارة. أما عند المنعطف الخامس، فقد ارتكبنا كلانا خطأ، وتلقيت عقوبة بسبب ذلك، ويمكنكم مناقشة ما إذا كانت العقوبة كافية أم لا. أما لويس، فقد خسر مركزًا لصالح ماكس عند الخروج من المنعطف الخامس".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان هو وهاميلتون بحاجة إلى وضع قواعد إضافية للمنافسة بينهما مستقبلًا، قال لوكلير بعد تفكير: "سنتحدث عن الأمر بالطبع. لا أعلم إن كان مستاءً جدًا مما فعلته، لأنني شعرت بأن ما فعله هو أيضًا كان على حدود المسموح به. أعتقد أنه ربما كان غاضبًا أكثر من الموقف برمّته، ومن الطريقة التي جرى بها التعامل مع الحادثة في المنعطفين الرابع والخامس، والعقوبة وما إلى ذلك. لذلك فهذا أمر سنتحدث عنه بالتأكيد".

بعد ذلك، عمل لوكلير على توسيع الفارق مع فيرستابن، في محاولة للحد من تأثير عقوبته. ورفع الفارق إلى 5.243 ثانية مع نهاية اللفة الرابعة والعشرين، لكن بحلول موعد دخوله إلى منطقة الصيانة، مع لحاق سائق ريد بُل به إلى الحظائر، كان السائق الهولندي قد قلّص الفارق ببضعة أعشار من الثانية.

وفي النهاية، لم يؤثر ذلك في النتيجة. فقد استغرقت وقفة لوكلير في منطقة الصيانة وقتًا أطول من وقفة فيرستابن بمقدار 6.3 ثانية، ولم تفسّر العقوبة سوى 1.3 ثانية من هذا الفارق، ليتمكن بطل العالم أربع مرات من انتزاع الصدارة بسهولة.

وازدادت معاناة لوكلير في السباق سوءًا عند الانطلاقة الثانية، عقب رفع العلم الأحمر إثر حادث فالتيري بوتاس، إذ تعرّض لقفل قوي للإطارات أدى إلى إلحاق الضرر بإطارات سيارته اس.اف-26، وخصوصًا الإطار الأمامي الأيسر.

وأعرب عن أسفه قائلًا: "أعتقد أن وتيرتنا كانت جيدة جدًا، لكن للأسف أصبحت الأمور أكثر صعوبة بكثير عند الانطلاقة الثانية".

وأضاف: "كانت هناك كمية كبيرة من فتات الإطارات على الجانب الأيمن من الحلبة، وعندما ضغطت على المكابح، ورغم أنني لم أستخدم ضغطًا كبيرًا عليها، تعرّضت الإطارات للقفل فورًا، ووصلت إلى طبقة الأسلاك داخلها. لذلك كانت المرحلة الأخيرة من السباق صعبة جدًا".

وبذلك، أنهى لوكلير السباق في المركز الرابع عند رفع العلم الشطرنجي، محققًا مع ذلك ظهوره السادس تواليًا ضمن المراكز الأربعة الأولى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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