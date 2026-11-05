فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لماذا لم تصمد وحدة طاقة هوندا سوى خمسة لفات فقط في سباق المكسيك؟

أُقيم السباق على ارتفاع شاهق، وأعاد إلى الأذهان مشاكل هوندا التي واجهتها في بداية الموسم، بعدما انسحبت سيارتا أستون مارتن سريعًا.

منشور: 05-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

ضمن معرض الكلام حول جائزة المكسيك الكبرى، وصف شينتارو أوريهارا من هوندا حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بأنها "حلبة صعبة للغاية بالنسبة إلى وحدة الطاقة"، لكنه ربما لم يتوقع أن تسوء عطلة نهاية الأسبوع لفريق أستون مارتن إلى هذا الحد.

فعلى الرغم من الوتيرة الجيدة والمسافة التي قطعتها السيارتان خلال التجارب الحرة، إذ لم يتأخر فرناندو ألونسو سوى 0.769 ثانية عن صاحب أسرع زمن شارل لوكلير في التجارب الحرة الثانية، فيما قطعت سيارتا "إيه إم آر26" ما مجموعه 144 لفة خلال الحصص الثلاث، فإن الأمور سارت على نحو خاطئ تمامًا خلال الحصص التنافسية.

ونجحت هوندا في معالجة بعض مشاكل قابلية القيادة وتأخر استجابة الشاحن التوربيني بين التجارب الحرة الثالثة والتصفيات، لكن ألونسو واجه "إشارات غير طبيعية في أنظمة المياه" بعد ظهر السبت. ولم يمنعه ذلك من التفوق على زميله لانس سترول في التصفيات، لكن السيارتين خرجتا من القسم الأول، بعدما كانتا أبطأ بأربعة أعشار من الثانية عن الزمن المطلوب للتأهل إلى القسم الثاني.

وفي السباق، انسحب السائقان بعد خمس لفات بسبب مشاكل في التبريد.

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وقال أوريهارا، المدير العام للعمليات على الحلبة والمهندس الرئيسي لدى هوندا، عقب السباق: "كنا نعلم أننا سنواجه تحديات إضافية مقارنة بالحلبات الأخرى، بسبب الظروف الخاصة بالارتفاع الشاهق في مدينة مكسيكو، ولا سيما فيما يتعلق بالتبريد".

وأضاف: "لكننا اكتشفنا أن دائرة تبريد نظام استعادة الطاقة كانت تتعرض لإجهاد أكبر مما توقعنا، وهذا هو السبب الذي اضطرنا إلى إيقاف السيارة خلال حصص مختلفة".

وتابع: "على الرغم من إكمالنا سلسلة من اللفات خلال حصص التجارب، فإن المشكلة ظهرت اليوم، وكذلك خلال التصفيات أمس".

وأردف: "في كل سباق نخوضه هذا العام، علينا استخلاص الدروس من أجل عام 2027، حتى لو كانت دروسًا قاسية. لدينا الكثير من البيانات التي يمكننا الاستفادة منها عند العودة إلى هذه الحلبة العام المقبل، بما في ذلك ما يتعلق بتأخر استجابة الشاحن التوربيني، وسنعمل على إيجاد الحلول".

وكان أوريهارا قد أوضح يوم الخميس أن وحدة استعادة الطاقة الحرارية كانت تساعد الشاحن التوربيني في السنوات السابقة، وبالتالي تحدّ من تأخر استجابته، لكن وحدات الطاقة الجديدة والأبسط تصميمًا لم تعد تتضمن هذا الجهاز، الأمر الذي شكّل مشكلة إضافية أيضًا بسبب انخفاض كثافة الهواء على الارتفاع الشاهق لمدينة مكسيكو.

وفي حين اكتفى سترول المحبط بإجابات مقتضبة أمام وسائل الإعلام في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، كان ألونسو أكثر إسهابًا قليلًا، وسلط الضوء على حجم التحدي الذي يواجه أستون مارتن وهوندا.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

حيث قال السائق الإسباني: "السيارة جيدة جدًا. المشكلة ببساطة هي أننا لا نستطيع إكمال عدد من اللفات يتجاوز حدًا معينًا، على ما يبدو، بسبب المحرك. آمل أن نكون قد تعلمنا درسًا، وأن نعود العام المقبل باستعداد أفضل".

لكن السيارة التي صممها أدريان نيوي كانت تمتلك إمكانات واعدة، حتى في المكسيك. ومن الإنصاف القول أن ألونسو وسترول لم يحصلا على فرصة حقيقية لإظهار ما يمكنهما تقديمه خلال السباق؛ ومع ذلك، عند جمع أفضل أزمنة المقاطع الثلاثة التي سجلها الإسباني يوم الأحد، بعدما دخل إلى منطقة الصيانة في اللفة الثالثة، وهو ما منعه من إكمال لفة سريعة بصورة مناسبة، نجد أنه كان قريبًا للغاية من سرعة كارلوس ساينز سائق ويليامز، رغم أنه يُفترض أنه كان يقود سيارة أثقل بكثير بسبب امتلاء خزان الوقود.

وقال مايك كراك، كبير مسؤولي العمليات على الحلبة لدى أستون مارتن: "عندما جلسنا معًا يوم الخميس، قلنا أن هذه الحلبة تضم الكثير من المنعطفات البطيئة. وإذا تمكنا من السيطرة على مشكلة قابلية القيادة، فبإمكاننا أن نكون قادرين على المنافسة. ومن الأمثلة على ذلك منعطفات منطقة الملعب، والمنعطفات الرابع والخامس والسادس، وغيرها من المنعطفات البطيئة".

وبالتالي، فإن الموثوقية تمثل جوهر المشكلة، إلى جانب الحفاظ على الروح المعنوية للفريق. واعترف كراك قائلًا: "من الصعب على الجميع الحفاظ على مستوى مرتفع من الحافز في مثل هذه الظروف، ونحن نعاني بالفعل طوال العام".

وأضاف: "كانت بداية العام صعبة للغاية بالنسبة إلينا، ثم جاءت الفترة التي أدخلنا فيها التحديثات ونظام ADUO، وحققنا خلالها نتائج أفضل قليلًا. أما الآن، فنواجه المزيد من المشاكل على صعيد الموثوقية. وفي تكساس، واجهنا مشاكل مختلفة مرتبطة بحوادث. كما تعلمون، هذا جزء من السباقات".

وتابع: "المهم أن الجميع يبذل قصارى جهده، والجميع متحفز لتحقيق نتائج أفضل، ولا يساورني أي شك بشأن مستوى الحافز. لسنا بحاجة إلى تحفيزهم، فهم يتمتعون بأعلى مستويات الحافز الممكنة".

وإذا كان هناك من يواصل الحفاظ على حافزه، فهو ألونسو. إذ شدد مجددًا، رغم تسجيله انسحابه السابع هذا الموسم، قائلًا: "أبذل قصارى جهدي في كل مرة، وفي كل لفة أقودها، وفي كل صباح أستيقظ فيه، وفي كل تحضير أقوم به، وفي كل وجبة أتناولها. كل شيء أفعله يتركز على تقديم أفضل أداء ممكن خلف عجلة القيادة".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

المقال التالي ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

فرناندو ألونسو





وثائقي مرتقب عن صراع لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو الشهير في الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



وثائقي مرتقب عن صراع لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو الشهير في الفورمولا 1





كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

المزيد من

أستون مارتن رايسينغ





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



مقابلة حصرية مع رئيس هوندا ريسينغ: أستون مارتن هوندا تواصل معاناتها.. فما الذي يحدث تحديدًا؟





هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"

أحدث الأخبار





"الاختلاف" بين تتويج أنتونيللي وتتويج هاميلتون باللقب وفقًا لتوتو وولف



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



7 دقيقة



"الاختلاف" بين تتويج أنتونيللي وتتويج هاميلتون باللقب وفقًا لتوتو وولف





لماذا يبتعد دانيال ريكاردو عن عالم الفورمولا 1؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 17 دقيقة



لماذا يبتعد دانيال ريكاردو عن عالم الفورمولا 1؟





ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 34 دقيقة



ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح





لماذا لم تصمد وحدة طاقة هوندا سوى خمسة لفات فقط في سباق المكسيك؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



46 دقيقة



لماذا لم تصمد وحدة طاقة هوندا سوى خمسة لفات فقط في سباق المكسيك؟

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك