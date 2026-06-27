لماذا لم تستخدم مكلارين نسختها من جناح "ماكارينا" في جائزة النمسا الكبرى؟

وكانت مكلارين، بطلة العالم، قد أحضرت إلى شبييلبيرغ نسختها الخاصة من تصميم الجناح الخلفي الدوار الجريء المعروف داخل البادوك باسم "ماكارينا"، وكانت تنوي اختباره على سيارة لاندو نوريس يوم الجمعة. إلا أن هذا التصميم، الذي ظهر لأول مرة على سيارة فيراري ثم تبنته ريد بُل، لم يشاهد على الحلبة خلال حصتي التجارب، كما لا يُتوقع استخدامه على سيارة مكلارين "إم سي إل40" خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح نيل هولدي المدير التقني في مكلارين سبب هذا القرار بعد نهاية التجارب الحرة الثانية، قائلًا: "للأسف، لم نتمكن من جعل الجناح التجريبي الذي أحضرناه إلى الحلبة يعمل بالشكل المطلوب".

وأضاف: "عمل الفريق في المصنع على مدار الساعة لإحضار هذه القطعة إلى هنا، لكن خلال الفحوصات النهائية داخل المرآب، لم يقدم الجناح الأداء الذي كنا نتوقعه. لذلك لم نشعر بالارتياح لإخراجه إلى الحلبة بهذه الحالة".

وتابع: "كان القرار الأفضل هذا الأسبوع هو استغلال الوقت على الحلبة لتحسين الحزمة الحالية. ورغم شعور الفريق كله بخيبة الأمل، سنواصل العمل على هذه القطعة وسنجربها مجددًا في المستقبل القريب".

تفاصيل سيارة مكلارين الصورة من قبل: رونالد فولدنغ

وكشف هولدي المزيد من التفاصيل حول الجوانب التقنية واللوجستية، قائلًا: "كنا نعلم أن عطلة نهاية الأسبوع في النمسا ستكون فرصة مناسبة لاختبار هذا الجناح، لذلك عملنا عليه بشكل مكثف في المصنع خلال الأسابيع الماضية".

وأكمل: "بعد انتهاء الاختبارات، كنا نعرف أن هناك بعض الفحوصات النهائية التي يجب إجراؤها عند وصول القطعة إلى هنا. وعندما ركبنا الجناح على السيارة وأجرينا الاختبارات الأخيرة لاعتماده، وجدنا أن المخاطرة باستخدامه في الحصة الأولى كانت كبيرة. لذلك سنعيده إلى المصنع، فما زال يحتاج إلى بعض العمل قبل أن يصبح جاهزًا للعودة إلى الحلبة".

هذا ورفض هولدي الخوض في تفاصيل تقنية دقيقة، لكنه أوضح الوضع قائلًا: "عندما أجرينا الاختبارات الميكانيكية على الجناح، اكتشفنا أنه لا يعمل بالطريقة التي نحتاجها تمامًا. لذلك لم نرغب في إهدار وقت الحصة الأولى في محاولة تشغيله".

واختتم: "كانت نيتنا اختبار هذا الجناح لفترة قصيرة فقط، ولذلك كان من المنطقي التركيز على السيارة التي سنستخدمها في بقية عطلة نهاية الأسبوع بدلًا من الانشغال بأعمال التطوير. وسنعيد هذا الجناح إلى الحلبة عندما نكون واثقين تمامًا من تصميمه".