لماذا لم تُدخل مرسيدس راسل إلى منطقة الصيانة تحت سيارة الأمان الافتراضية في مونزا؟ "لم نكن نعرف أي استراتيجية كانت أفضل"

جاء فوز كيمي أنتونيللي المذهل من مؤخرة شبكة الانطلاق في مونزا بفضل قيادة رائعة، وربما أيضًا بمساعدة بسيطة من الاستراتيجية وسيارة الأمان الافتراضية التي ظهرت في توقيت مناسب. وكان السائق الإيطالي الوحيد بين سائقي مرسيدس الذي أجرى توقفًا في منطقة الصيانة خلال السباق، لينتهي به الأمر متفوقًا على زميله ومنافسه على لقب البطولة جورج راسل.

وقسمت مرسيدس الاستراتيجيات بين سائقيها، إذ وضعت أنتونيللي على الإطارات المتوسطة بعد العلم الأحمر المبكر. وكان ذلك الخيار الوحيد أمام الإيطالي للوصول إلى النهاية دون توقف، بعدما بدأ السباق على الإطارات القاسية. أما راسل، فبدأ على الإطارات المتوسطة وانتقل إلى القاسية بعد إيقاف السباق إثر حادث شارل لوكلير، وبقي على تلك الإطارات حتى نهاية المسافة.

وبالنسبة إلى أنتونيللي، استغلت مرسيدس الفرصة لتغييره إلى الإطارات القاسية عندما تسبب توقف لانس سترول في دخول سيارة أمان افتراضية في اللفة 27.

وبحلول تلك المرحلة، كان أنتونيللي قد شق طريقه بالفعل عبر الترتيب وأصبح ينافس راسل على الصدارة، رغم أن مرسيدس طلبت منه عدم مهاجمة زميله بعد المرحلة الأولى من الصراع، لمنحهما فرصة محاولة بناء فارق عن ماكس فيرستابن.

ثم جاء أمر التوقف لأنتونيللي. ورغم أن الإيطالي تمكن من العودة وتجاوز زميله على إطارات أحدث، قال مدير مرسيدس توتو وولف إن الفريق نفسه لم يكن يعرف أي استراتيجية ستثبت في النهاية أنها الأفضل.

وقال وولف لوسائل الإعلام، من بينها موتورسبورت.كوم، بعد السباق: "لم نكن نعرف أي استراتيجية كانت أفضل. في تلك المرحلة، كان النظام يقول إن استراتيجية التوقف الواحد [لراسل] ستنتهي في المقدمة. وكانت استراتيجية التوقفين تقترب من نهاية السباق، لكنها لم تكن ستلحق به. هذا ما قاله البرنامج".

وأضاف: "كان من الصواب أيضًا تقسيم الاستراتيجيات، لأننا لم نكن نعرف أيهما ستكون أفضل. وفي اجتماع الصباح قلنا إن الإطار القاسي سيستمر إلى الأبد. يمكنك البدء به وإنهاء السباق به، وكما رأينا مع جورج، كان إطارًا يدوم إلى الأبد، لكنه لم يكن يملك أداء الإطار المتوسط نفسه".

واتُخذ قرار توقف أنتونيللي رغم إبلاغه الفريق بأن إطاراته لا تزال في حالة جيدة.

وأكد وولف: "لم نتحدث مع كيمي بشأن التوقف. سألناه عن حالة الإطارات، فقال إنها في الواقع جيدة، لكن كان من الواضح أننا رأينا بعض التآكل، وأعتقد أن ذلك كان على سيارة لويس. ورأينا بعض التآكل على إحدى سيارات مكلارين. لذلك كان القرار الصحيح. ولهذا لم يحتج الأمر إلى نقاش كبير".

وأردف: "لكن في الوقت نفسه، تمكن كيمي من استخراج 35 أو 40 لفة من تلك الإطارات بطريقة ثابتة، وهذا بالتأكيد يعود إلى مهارته".

ويرى راسل نفسه أنه كان يملك الوتيرة الكافية للفوز بالسباق لو بقي أنتونيللي على الاستراتيجية نفسها.

وقال خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "كما تعلمون، كنت أتمنى مواصلة السباق على الاستراتيجية نفسها، لأنني شعرت أنني في وضع جيد في ذلك الصراع. وكنت أعرف بالضبط تقريبًا ما الذي أحتاج إلى فعله في إدارة الطاقة للدفاع، وكذلك متى أهاجم وأقوم بتلك التحركات، وقد بذلت الكثير من التحضير لهذا السباق في هذا الجانب".

وأضاف: "ثم بالطبع، عندما ظهرت سيارة الأمان الافتراضية، ظهرت في التوقيت المثالي تقريبًا أمام السائقين لاتخاذ قرار التوقف وإجرائه. وهكذا نحن الآن هنا."

وعندما سُئل عما إذا كان قد فكر في التوقف للحصول على إطارات جديدة في تلك اللحظة، قال راسل: "لم أفعل. كنت أعتقد في الواقع أن السائقين الذين خلفي سيبقون على الحلبة أيضًا، لكنني متأكد من أن الفريق كان متوترًا للغاية على جدار الحظائر وهو يراقب صراعنا، وربما كان سعيدًا بإرسالنا على استراتيجيتين مختلفتين. وبالطبع، عندما كان ماكس ضمن المعادلة أيضًا، فإنك من منظور الفريق تغطي كلا السيناريوهين. لذلك، كما تعلمون، قدم كيمي اليوم عملًا رائعًا".

وأردف: "كنت على الإطارات القاسية وكيمي على الإطارات المتوسطة. لذلك إذا كان أحدنا سيجري توقفًا، فسيكون كيمي. وأعتقد أن هذا هو سبب انزعاجي قليلًا من توقيت سيارة الأمان الافتراضية، لأنني أعتقد أنه كان من الصعب على هؤلاء الذين يستخدمون الإطارات المتوسطة منافسة أي شخص يستخدم الإطارات القاسية".

واختتم بالقول: "لكن هذا لا ينتقص بأي شكل من قيادة كيمي بشكل عام. كان من المثير جدًا أن نرى كيف كان السباق سيسير لو لم تظهر سيارة الأمان الافتراضية".

وبعد سباق مونزا، يتأخر راسل بفارق 66 نقطة عن أنتونيللي في ترتيب بطولة العالم.