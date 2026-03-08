لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟

منحت انطلاقة لوكلير السريعة من المركز الرابع الصدارة في سباق ألبرت بارك، وتبادل الصدارة مع جورج راسل عدة مرات خلال أول عشر لفات.

لكن عند تعطل سيارة ريد بُل الخاصة بإسحاق حجار في اللفة 11 وظهور سيارة الأمان الافتراضية، بقيت سيارتا فيراري على الحلبة بينما دخلت سيارتا السهام الفضية إلى خطّ الحظائر للحصول على إطارات جديدة. ودفع ذلك هاميلتون للتعبير عن قلقه عبر اللاسلكي: "على الأقل كان يجب أن يدخل أحدنا!".

واعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضية مرة أخرى عند انسحاب فالتيري بوتاس في اللفة 16، حيث توقّفت خمس سيارات إضافية حينها، لكن مدخل الحلبة أغلق بسرعة بسبب وجود سيارة كاديلاك المعطلة داخل آخر المنعطف، وهو ما وصفه فاسور بأنه "غير محظوظ" في حديثه مع سكاي إيطاليا.

وأجرى لوكلير توقفًا عاديًا في اللفة 25، وتبعه هاميلتون في اللفة 28، فيما استغلت مرسيدس الفرصة لتحقيق أفضلية حاسمة في طريقها لتحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني.

وقال فاسور بعد السباق لقناة "كانال+" ما حدث هو أن مرسيدس ظنّت أنها ستدخل لخطّ الحظائر مرة أخرى، وقد فوجئنا جميعًا بمدى تحمل الإطارات، لأنه كان بإمكاننا قطع 350 لفة بهذه الإطارات. ومن تلك اللحظة، تمكنوا من استغلال تلك الأفضلية."

وتوسع فاسور في شرحه لاحقًا للصحافة المكتوبة: "لنكون واقعيين، كانوا أسرع منا بثمانية أعشار في الأمس. أعتقد أنه في هذه المرحلة من السباق، لم يكن أحد يتوقع القيام بتوقف واحد فقط. استهدفنا الأفضل لنا، والأفضل كان أن نمدّد اللفات."

وأضاف: "ليست المشكلة في قرار الاستراتيجية، بل في السرعة نفسها. أعتقد أن وتيرة مرسيدس كانت أفضل منا. حتى عندما دخلوا إلى خطّ الحظائر فقد كانوا أسرع منا بثلاثة أو أربعة أعشار. حافظوا على هذه الوتيرة طوال الفترة. حسنًا، ربما كان بإمكاننا القتال أكثر في البداية، لكن ربما دفعنا الإطارات أكثر."

ومن وجهة نظر فاسور فإن الصورة نصف ممتلئة رغم حلول لوكلير وهاميلتون في المركزين الثالث والرابع بفارق 16 ثانية عن راسل الفائز بالسباق.

وأكد: "ليس لدي أي ندم بشأن الاستراتيجية، ولا بشأن وتيرة اليوم. لقد اخترنا هذا بدلًا مما حدث بالأمس. لنركز الآن على الصين."