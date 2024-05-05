لماذا لم تتم معاقبة هاميلتون بعد حادثة المنعطف الأول في سباق ميامي القصير؟
شرح حكام "فيا" السبب وراء عدم اتخاذ أية عقوبة بحق لويس هاميلتون جراء حادثة المنعطف الأول في سباق ميامي القصير 2024، رغم أنه "وصل مسرعاً" وتسبب بالفوضى التي أدت لتضرر عدة سيارات.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
حمل المنعطف الأول في سباق ميامي القصير الكثير من الدراما وذلك بعد محاولة تجاوز عدائية من الجهة الداخلية قام بها هاميلتون أدت لسلسلة متتالية من الأحداث.
من الجهة الخارجية، كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن يحاول ترك بعض المساحة ليتلامس مع سيارة زميله لانس سترول، قبل أن يرتطم به هاميلتون ويندفع جانباً نحو سيارة زميله مجدداً - الذي ارتطم بدوره بسيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس، حيث انزلقت حول نفسها ما أدى لانسحابه من السباق.
وانسحب سترول بعد ذلك بفترة قصيرة نتيجة تضرر سيارته، بينما اضطر ألونسو لإجراء توقف وتبديل إطاره الذي تعرض لانثقاب.
وتمكن هاميلتون من المواصلة دون مشاكل، لكن ورغم إنهائه ثامناً، لكنه تراجع للخلف خارج مراكز النقاط بسبب خرقه حدود السرعة في خط الحظائر.
وبعد السباق، تكلم ألونسو بغضب ووضوح مشيراً إلى أن هروب هاميلتون من العقوبة يعود لكونه غير إسباني، في إشارة إلى أنه تعرض للعقوبة في أستراليا والصين رغم أنه أنه لم يرتكب أي خطأ.
حادثة السباق القصير في ميامي 2024
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وضمن بيان أصدره الحكام لاحقاً، قاموا بشرح أسباب قرارهم، مؤكدين أنه كان من المستحيل الحُكم إن كان سائق واحد فقط "هو المسؤول بالشكل الأكبر أو الكامل" عما حصل.
حيث جاء في البيان: "بناء على الأدلة من لقطات الفيديو، بدا أن هناك على الأقل 3 حوادث - الأولى بين السيارة رقم 14 (ألونسو) والسيارة رقم 18 (سترول) ومن ثم بين السيارة رقم 44 (هاميلتون) والسيارة رقم 14 وأخيراً بين السيارة 18 والسيارة رقم 4 (نوريس)".
وأكمل البيان: "رغم ما يبدو لنا أن بداية الحوادث كانت مع السيارتين 14 و18، لكن الوصول السريع والمفاجئ للسيارة رقم 44 ساهم في حوادث عدة".
وتابع: "لكن، لم نكن قادرين على تحديد سائق أو أكثر، مسؤول بشكل رئيسي أو كُلي، عن تلك الحوادث المتعددة أو أي منها".
كما أكد الحكام أنه تم التعامل مع حادثة المنعطف الأول بدرجة من اللين مقارنة بالحوادث التي تحصل في منتصف السباق.
حيث أضاف البيان: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت حادثة منعطف أول في اللفة الأولى، بالتالي لم يتم أخذ أية إجراءات إضافية".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
راسل: مرسيدس تمادت أكثر من اللازم في سعيها لحل مشاكل 2023
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مينتزلاف رئيس ريد بُل: مساعي وولف لضم فيرستابن "ليست من الصواب والاحترام"
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل
نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات