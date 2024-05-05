لماذا لم تتم معاقبة هاميلتون بعد حادثة المنعطف الأول في سباق ميامي القصير؟

حمل المنعطف الأول في سباق ميامي القصير الكثير من الدراما وذلك بعد محاولة تجاوز عدائية من الجهة الداخلية قام بها هاميلتون أدت لسلسلة متتالية من الأحداث.

من الجهة الخارجية، كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن يحاول ترك بعض المساحة ليتلامس مع سيارة زميله لانس سترول، قبل أن يرتطم به هاميلتون ويندفع جانباً نحو سيارة زميله مجدداً - الذي ارتطم بدوره بسيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس، حيث انزلقت حول نفسها ما أدى لانسحابه من السباق.

وانسحب سترول بعد ذلك بفترة قصيرة نتيجة تضرر سيارته، بينما اضطر ألونسو لإجراء توقف وتبديل إطاره الذي تعرض لانثقاب.

وتمكن هاميلتون من المواصلة دون مشاكل، لكن ورغم إنهائه ثامناً، لكنه تراجع للخلف خارج مراكز النقاط بسبب خرقه حدود السرعة في خط الحظائر.

وبعد السباق، تكلم ألونسو بغضب ووضوح مشيراً إلى أن هروب هاميلتون من العقوبة يعود لكونه غير إسباني، في إشارة إلى أنه تعرض للعقوبة في أستراليا والصين رغم أنه أنه لم يرتكب أي خطأ.

حادثة السباق القصير في ميامي 2024 الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وضمن بيان أصدره الحكام لاحقاً، قاموا بشرح أسباب قرارهم، مؤكدين أنه كان من المستحيل الحُكم إن كان سائق واحد فقط "هو المسؤول بالشكل الأكبر أو الكامل" عما حصل.

حيث جاء في البيان: "بناء على الأدلة من لقطات الفيديو، بدا أن هناك على الأقل 3 حوادث - الأولى بين السيارة رقم 14 (ألونسو) والسيارة رقم 18 (سترول) ومن ثم بين السيارة رقم 44 (هاميلتون) والسيارة رقم 14 وأخيراً بين السيارة 18 والسيارة رقم 4 (نوريس)".

وأكمل البيان: "رغم ما يبدو لنا أن بداية الحوادث كانت مع السيارتين 14 و18، لكن الوصول السريع والمفاجئ للسيارة رقم 44 ساهم في حوادث عدة".

وتابع: "لكن، لم نكن قادرين على تحديد سائق أو أكثر، مسؤول بشكل رئيسي أو كُلي، عن تلك الحوادث المتعددة أو أي منها".

كما أكد الحكام أنه تم التعامل مع حادثة المنعطف الأول بدرجة من اللين مقارنة بالحوادث التي تحصل في منتصف السباق.

حيث أضاف البيان: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت حادثة منعطف أول في اللفة الأولى، بالتالي لم يتم أخذ أية إجراءات إضافية".