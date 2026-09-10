لماذا لا يقتنع فيرستابن بالضجة حول مفاجأة ريد بُل في مدريد

عندما سُئل فيرستابن خلال حديثه مع وسائل الإعلام الهولندية في مونزا عما إذا كان يعتقد الآن أنه قد لا يفوز بأي سباق في موسم الفورمولا 1 الحالي، وهو ما سيكون المرة الأولى منذ موسمه الأول في 2015، جاءت إجابته كاشفة: "من الواضح أنني لن أقول ذلك بصوت عالٍ!".

لكن فيرستابن قال ذلك بالفعل العام الماضي، ويبدو أن الأمر نجح. فبعد ذلك التصريح، أنهى سائق ريد بُل كل سباق جائزة كبرى في النصف الثاني من الموسم على منصة التتويج، ولم يفصله عن تحقيق لقب عالمي خامس على التوالي سوى نقطتين.

لكن فيرستابن يدرك أكثر من أي شخص آخر أن الوضع مختلف تمامًا هذا العام، وأن قلب الأمور أصبح شبه مستحيل. وبالتالي فإن إنهاء موسم كامل من دون فوز، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، يمثل احتمالًا واقعيًا.

وقال: "في كل مرة أكون فيها داخل السيارة، أقدم دائمًا كل ما لدي. وإذا سنحت فرصة للفوز بسباق، فسأبذل كل ما بوسعي من أجلها بالطبع. لكن بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن هذه الفرصة ليست كبيرة."

وتحمل الحلبة الجديدة معها المزيد من علامات الاستفهام، وسرعان ما تتحول الأنظار إلى السائقين الاستثنائيين مثل فيرستابن وفرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، الذين يستطيعون التكيف بسرعة وتحقيق أفضلية تنافسية.

لكن فيرستابن يشكك في قدرته على تقديم شيء استثنائي حول مجمع إيفيما في مدريد، رغم وصف الحلبة بأنها من النوع الذي يمكن للسائقين أن يحدثوا فيه فارقًا أكبر مقارنة بحلبة مثل مونزا.

أجواء حلبة مادرينغ الصورة من قبل: Ferrari

وقال: "يمكنك أن تجعل القصة جميلة كما تريد، أليس كذلك؟ سواء كانت حلبة للسائقين أم لا، في نهاية المطاف لا تزال بحاجة إلى سيارة سريعة في الفورمولا 1."

وينطبق ذلك ليس فقط على مادرينغ، بل على موسم فيرستابن بشكل عام. ويرى الهولندي أنه يقدم مستوى مرتفعًا، لكن ذلك لا ينعكس في النتائج.

وقال: "كسائق، أشعر بأنني بحالة جيدة هذا العام، لكنني لا أفوز بالسباقات. هل يعني ذلك أنني سائق سيئ أو أنني لست سريعًا بما يكفي؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "ليس الأمر وكأنك فجأة، لمجرد أن هذه الحلبة تبرز دور السائق أكثر من مونزا أو أي مكان آخر، تستطيع أن تقدم أداءً أفضل بكثير".

وقبيل أول جائزة كبرى على حلبة مادرينغ، تركز جزء كبير من النقاش على مخاطر الحلبة. فقد أسفر اختبار سيارات الفورمولا 3 عن 19 علمًا أحمر، بينما وصف مدير فريق ويليامز جيمس فاولز أحدث إضافة إلى روزنامة الفورمولا 1 بأنها "قاتلة للسيارات".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت مادرينغ خطيرة فعلًا إلى هذه الدرجة، أجاب فيرستابن: "حسنًا، ربما تكون كذلك. في بعض الأماكن، يمكن أن تؤدي هفوة صغيرة جدًا إلى حادث. لكنني أعني أن جدة هي نفسها، وقد تحدثنا عن ذلك من قبل. عليك فقط التعامل مع الأمر ومحاولة معرفة حدود الهامش المتاح، ومحاولة إبقاء الوضع تحت السيطرة. لكن بالطبع، عندما تكون عند الحد الأقصى، فمن السهل ارتكاب خطأ صغير".

ويذكر فيرستابن جدة لسبب وجيه. فمن وجهة نظره، تمثل تلك الحلبة أقرب مقارنة بمادرينغ، باعتبارها حلبة شوارع أخرى تُعاقب فيها كل غلطة بشدة.

وقال: "من حيث الإحساس الذي أشعر به، نعم. بالطبع هناك عدد أكبر بكثير من المنعطفات منخفضة السرعة هنا، لكن الإحساس الذي أحصل عليه يشبه ذلك قليلًا، نعم."

ويرى ليام لاوسون، سائق ريد بُل البديل وزميل فيرستابن المؤقت، المقارنة نفسها، خصوصًا بسبب العدد الكبير من المنعطفات العمياء التي تميز كلتا الحلبتين.

وقال النيوزيلندي يوم الخميس: "الطريقة التي تُبنى بها حلبات الشوارع هذه تجعل الجدران تتبع مسار الحلبة إلى حد ما، وتكون المنعطفات عمياء جدًا في الكثير من الأماكن. هناك الكثير من المنعطفات الأسرع والمتدفقة التي يوجد بعدها شيء لا يمكنك رؤيته. ومن الواضح أن جدة تضم عددًا أكبر من هذه المنعطفات مقارنة بهذا المكان، لكنني أعتقد أن هناك تشابهًا بينهما بهذه الطريقة."

ويمكن للعديد من أجزاء مادرينغ أن توقع السائقين في الخطأ، لكن المقطع المنساب المكون من المنعطفين الخامس والسادس يبدو بالتأكيد أحد أصعب الأجزاء.